En una década, los aspirantes habilitados pasaron de 5500 a 1107; los especialistas explican las razones y advierten cómo impacta en los niños que crecen en hogares

Caen los inscriptos para adoptar y se prolonga el drama de chicos que quieren una familia

En una década, los aspirantes habilitados pasaron de 5500 a 1107; los especialistas explican las razones y advierten cómo impacta en los niños que crecen en hogares Paula Soler 14 de agosto de 2026 00:02 14 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Comunidad > Adopción

“Si yo pudiera, adoptaría”. Nicolás cuenta que eso le repetía su madre desde que él era pequeño. “Es cambiarles la vida a esos nenes que pasaron andá a saber qué tristezas”, decía. Él la miraba con orgullo. “Quería repartir amor, el mismo que me daba todos los días a mí”, afirma.

Nicolás asegura que esa fue la semilla de una ilusión que vivió con él, “aunque en algún momento tuviera hijos biológicos”. Está en pareja desde hace 12 años con Majo y desde enero, él con 42 y ella con 46, están a la espera de que sus perfiles coincidan con lo que necesite un niño o niña que crece en un hogar a la espera de una familia.

“Con el paso de los años vimos que se hacía difícil y riesgoso un embarazo. Como los dos coincidíamos en que en algún momento queríamos adoptar, esa pasó a ser nuestra ilusión primordial”, suma Majo en una videollamada y sonríe junto a su pareja desde el living de su casa en un barrio porteño.

En la Argentina, la cantidad de personas que, como Nicolás y Majo, quieren adoptar se desplomó en la última década. Hoy, en todo el país hay solo 1107 personas o parejas inscriptas y habilitadas para adoptar. En 2017 eran 5500. Es decir, la disponibilidad bajó un 80%, según un informe hecho en exclusiva para LA NACION por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua).

La principal consecuencia de ese descenso es que se agrava un problema que ya era dramático: muchos chicos permanecen en hogares varios años. “No hay información actualizada, pero los datos de 2020 marcan que en promedio pueden estar entre 5 y 6 años”, explica Dana Borzese, directora de Doncel, organización que trabaja para garantizar que los chicos puedan crecer en un entorno familiar.

La frase de Borzese hace referencia a historias como la de Ángel, un adolescente correntino que tiene 16 años, desde hace 11 vive en un hogar y espera ser adoptado. El último relevamiento, hecho en 2020 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) con apoyo de Unicef, contabilizó 9154 chicos viviendo en hogares y en familias de abrigo. De ellos, 2199 tenían declarada la adoptabilidad, es decir, la Justicia había determinado que podían ser adoptados.

De la economía a nuevos proyectos de vida

La cantidad de legajos disponibles, es decir de aspirantes que superaron las entrevistas de psicólogos y asistentes sociales, “bajó brutalmente y se da por múltiples factores”, explica Juan Menéndez Lambert, director nacional del Dnrua.

Aunque no existe un estudio oficial que documente las razones de esta caída, varios especialistas y Menéndez Lambert sostienen algunas hipótesis. Por un lado, a partir de 2017 –apunta el funcionario– se trabajó en la depuración del registro, y por el otro, aparecen causas económicas, sociales y culturales.

Una de esas causas es el mayor acceso a técnicas de reproducción asistida, algo que hizo que “la adopción dejara de ser el primer camino para algunas personas con dificultades para tener hijos biológicos”, menciona Menéndez Lambert y enseguida agrega un fenómeno más amplio: la maternidad y la paternidad dejaron de ocupar un lugar central en los proyectos de vida de muchas personas. Es una tendencia que se refleja en la caída de la natalidad tanto en la Argentina como en otros países. Y completa con otro análisis: “Muchas personas y parejas prefieren adoptar mascotas. Para muchas de ellas, ocupan el lugar de hijos”.

La incertidumbre financiera es otro factor relevante. “Los vaivenes económicos determinan que muchos posterguen la decisión de ser padres”, sostiene Menéndez Lambert.

Las organizaciones que trabajan para promover la adopción coinciden en varios de los motivos. “En la pandemia hubo gente que se dio de baja del registro porque perdió el trabajo o su economía se resintió”, explica Laura Salvador, presidenta de Ser Familia por Adopción.

Desde Adopten Niñes Grandes agregan un elemento al exponer que algunas provincias elevaron las exigencias a la hora de aprobar como viables los legajos de postulantes y creen que eso puede impactar en este fenómeno: “A partir de las situaciones de fracaso en las adopciones, las mal llamadas devoluciones, algunas jurisdicciones se han puesto más exigentes para filtrar candidatos”, dice Agustín Ciampagna, referente de esa organización.

A estos causantes se suman obstáculos históricos, explica Natalia Florido, directora de la Red Argentina por la Adopción: “Hay un desconocimiento sobre cómo funciona el sistema y siguen presentes algunos mitos, como la idea de que los procesos para anotarse son excesivamente largos. Por eso, es fundamental crear más campañas de información y sensibilización”.

“Una decisión consciente”

Iván y Sebastián viven en Córdoba y hace seis meses están a la espera de que el juzgado que lleva adelante su legajo los contacte para ser la familia de un niño o una niña de hasta 3 años, que fue el rango de edad que ofrecieron como flexibilidad. Ellos tienen 38, estudiaron carreras científicas en diferentes universidades, se conocieron a sus 23 por amigos en común y conviven desde 2020.

“Un día nos dijimos ‘qué lindo sería compartir la vida con un hijo’”, cuenta Iván y explica: “Creo que seguimos como un caminito: terminamos la facultad, conseguimos trabajo en nuestras especialidades, viajamos, hice una pasantía en el extranjero. Querer adoptar surgió después”.

Ambos creen que es normal que antes de pensar en tener un hijo, las personas prioricen su desarrollo personal. “Es una cuestión de compromiso y responsabilidad, porque adoptar es darle una familia a un niño al que los adultos ya le fallaron”, dice Iván. Su pareja suma: “Además, ya no pesa como antes el mandato social de ser padres; la gente es más libre y no está mal”.

Cuando Lorena y Sergio se inscribieron para ahijar, su legajo no fue aprobado; con el acompañamiento de una ONG supieron que no habían tenido la suficiente información sobre qué significa adoptar; lo intentaron de nuevo: hoy son padres de los melli y disfrutan su día a día juntos

Nicolás y Majo relatan que decidieron cumplir su sueño de adoptar después de unos años. “Priorizamos nuestras carreras, lograr una estabilidad económica y fue pasando el tiempo”, comenta él. Creen que en los últimos años el ser padres “se convirtió en una decisión que se toma de manera ‘consciente’, ser o no serlo, y en qué momento”.

Ella trabajaba en relación de dependencia y renunció para ser consultora externa de empresas. “Ahora tengo una calidad de vida que nunca antes tuve y que nos va a ayudar cuando seamos una familia de tres”, dice Majo, que se postuló junto con Nicolás para un nene o una nena de 3 a 6 años.

Salvador considera que quienes sí quieren adoptar analizan mejor sus posibilidades. “La situación económica influye, se preguntan cómo podrán darle al niño todo lo que necesita, además de amor”, describe.

Además, reconoce: “Y, como pasa en todo el mundo, muchos jóvenes no quieren tener hijos, tengan una buena situación económica o no. Simplemente no está en su plan de vida y es algo con lo que deberemos lidiar quienes trabajamos en adopción”.

La familia “ideal”

“Señora, ¿cuándo nos va a poner a mí y a mi hermano el apellido de papá?”, le preguntó el niño de 8 años a la jueza que evaluaba cómo marchaba la convivencia entre ellos y la pareja que deseaba adoptarlos. La jueza le sonrió: “Falta poquito”.

Hace ya un año, Lorena Castro es la mamá de esos mellizos y cuenta esa anécdota con orgullo. Ella y Sergio se casaron en 1998 y durante años fueron una familia de dos. “En la pandemia nos dimos cuenta de que estábamos muy solos y nos ilusionamos con adoptar”, relata.

Se inscribieron en el registro porteño “con la fantasía de tener una familia de hasta cuatro chicos, de 7 a 12 años”. Pero luego de varias entrevistas, los rechazaron. Para ellos fue un golpe duro, pero admite que “los bajó a tierra”. “Hicieron bien, querían evitar una posible vinculación fallida, algo que destroza a los nenes porque ya pasaron por abandonos”, expresa.

Su ilusión continuó y buscaron apoyo en la Red Argentina por la Adopción. Allí aprendieron que los chicos tienen una historia previa y que su deber es ayudarlos a crecer. Al tiempo, su legajo fue aprobado: se postularon para dos hermanos.

La persistencia de Lorena y Sergio, que supieron buscar asesoramiento a tiempo, permitió que el deseo de adoptar no se derrumbara. Eso es lo que ocurre con muchas personas o parejas que idealizan la adopción y luego, ante la primera dificultad, desisten, aseguran algunos especialistas.

“La romantización de la adopción es uno de los mitos que puede obstaculizar el acercamiento de aspirantes porque instala expectativas sobre ‘la familia ideal’. Por ejemplo, muchos llegan con la intención de adoptar bebés y se encuentran con que la mayoría de los niños que esperan una familia son adolescentes”, explica Natalia Florido. “A veces, la falta de información a tiempo es la razón por la que los legajos no se aprueban y desalienta a quienes tienen interés real en adoptar”, suma Ciampagna, de Adopten Niñes Grandes.

A través de la adopción, insisten las organizaciones, el Estado le busca una familia a un chico cuyo derecho de vivir en ese entorno fue vulnerado. Es decir, no le busca un hijo al adulto. Esa definición es la que se repite en cada charla y taller sobre el tema. “Es lo primero que decimos y a la gente enseguida le cambia la cara, se pone en el lugar del niño y considera lo que quizás atravesó y lo que necesita”, explica Ciampagna.

“No lo dudé”

Marilina Loiacono le dice a su hija de 4 años que va a hablar por teléfono un rato, que se va a sentar junto a ella y sus chiches, que después jugarán. La niña le pide una lupa, insiste con que la mire y le cuenta que la perra Margarita le acaba de lamer la cara.

La pequeña y ella se conocieron hace 10 meses, después de que Marilina se anotara en el registro de adoptantes de Córdoba, donde vive. Se había postulado para adoptar a un niño o niña de entre 6 y 12 años. Al momento de registrarse consignó que tenía flexibilidad adoptiva, algo que el sistema cordobés ofrece y que significa que considera adoptar chicos que “pocos quieren”, como exponen las organizaciones: de más edad, con problemas de salud o grupos de hermanos.

Marilina siempre tuvo el deseo de adoptar; cuando se inscribió sabía que la mayoría de los chicos que esperan una familia no son bebés y algunos tienen patologías que deben ser atendidas; hoy tiene el honor, dice, de que su niña la haya elegido como mamá

“Soy psicóloga y siempre trabajé en escuelas con chicos en situación de vulnerabilidad, lo que me llevó a tener la idea de adoptar aunque no tengo pareja”, dice Marilina, que tiene 50 años y vive en Río Cuarto. “Cuando me preguntaron si quería conocer a una nena con dificultades en el habla, no lo dudé. Hoy tengo el honor de que me haya elegido para ser su mamá”. agrega.

Decir que hay chicos que pocos aspirantes quieren es duro, pero las cifras de la Dnrua lo avalan: el 81% de las personas o parejas se inscriben para adoptar niños menores de 3 años y solo el 2% se postula para niños mayores de 10. Mientras que el 74% no acepta grupos de hermanos y solo el 1,6% considera adoptar chicos con algún tipo de discapacidad.

Cuando cae el número de inscriptos, se agrava el desencuentro entre el perfil de niños para los que se postulan las personas y las características de los niños que esperan ser adoptados. “Es alarmante la baja de aspirantes porque la disponibilidad adoptiva sigue siendo acotada. Los chicos llegan a la adolescencia con casi cero posibilidades de ser adoptados”, explica Borzese. “Muchos terminan saliendo del sistema a los 18, cuando cumplen la mayoría de edad”, apunta.

Marilina cuenta que al poco tiempo de comenzar la guarda preadoptiva y empezar a convivir “algo se destrabó” en la niña. “Hoy habla como una lorita. Adoptar es cambiarle la vida a un chico. También te cambia la vida a vos. Yo estaba bien, vivía sola con mi perra, pero ahora mi casa, además, está llena de chiches y risas”, cuenta.

“Ahora se anotan 100 personas por semana”

Mientras en el país el promedio general de aspirantes bajó, en algunas jurisdicciones las cifras mejoraron levemente en los últimos tres años, entre ellas Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, según datos de la Dnrua.

Córdoba, la jurisdicción donde Marilina conectó con su hija, es un caso que se destaca porque la cantidad de personas interesadas en adoptar tuvo un incremento importante después de que en 2023 se implementaron la inscripción online y reformas en el proceso de admisión.

“Antes de los cambios, por año se inscribían 98 personas y el trámite podía llevar dos años”, dice Agustina Olmedo, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, y sigue: “Ahora se anotan 100 personas por semana”, asegura.

Por supuesto, luego deben pasar por entrevistas presenciales para que sus legajos sean aprobados. “No es que antes las personas no tuvieran interés en adoptar, sino que el sistema era un obstáculo y no los motivaba emocionalmente”, plantea Olmedo.

Por una parte, dice que se incentiva a quienes desean adoptar, ya que apenas entran en la plataforma acceden a un curso online donde se informan sobre el sistema de adopción y a videos con testimonios de familias adoptantes. Además, invirtieron en campañas para promover la adopción entre quienes quizás no consideraban esa posibilidad.

“Una política nacional de adopciones”

Para algunas organizaciones existen aspectos sobre los que se puede trabajar para detener la baja de aspirantes a adoptar. Destacan que las tareas que hacen las ONG y los medios que difunden historias de adopciones “son de gran ayuda” para sensibilizar a la población y alentar las adopciones. Pero no es suficiente.

Las organizaciones consultadas coinciden en la necesidad de que el Estado tenga un papel “más activo”. “Debería haber más campañas de sensibilización y visibilización de historias, lo que ayudaría a romper mitos, como que el trámite es engorroso, el proceso es larguísimo y los costos de ahijar son altísimos”, afirma Florido.

Por su parte, Borzese apunta: “El Estado nacional es el principal responsable de que se resuelva la situación de estos niños. Ayudaría que cumpliera su función para generar una igualdad entre las propuestas de cada provincia porque cada jurisdicción hace lo que puede según su presupuesto”.

Menéndez Lambert, quien asumió en enero pasado la dirección del Dnrua, explica que están tendiendo puentes con la Senaf para coordinar nuevas políticas y que han propuesto incluir en el sistema Mi Argentina “una boca de preinscripción sencilla” para alentar la adopción y ampliar el perfil de adoptantes.

“Nos inspiramos en las convocatorias públicas, que son los llamados abiertos a toda la comunidad cuando no se encuentran familias inscriptas que se adecúen a las necesidades de los chicos. Se suelen presentar muchas personas, lo que demuestra que cuando el sistema se acerca a la sociedad, la sociedad responde”, señala el funcionario.

Majo y Nicolás, que desde hace siete meses esperan que algún niño los elija como padres, creen que serviría mucho que se hicieran campañas para informar de qué se trata adoptar: “Como las que hay en el verano sobre los cuidados en la ruta o la que te dice a qué hora sacar la basura”.

Nicolás vuelve a recordar cómo su madre le hablaba sobre los niños que merecían ser cuidados y amados: “Informar hace eso que hizo mi mamá, que te pique el bichito de la ilusión de darle una familia a un chico que no la tiene, ese que te dice que está bueno comprometerse”.

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