Sabrina Rojas reveló la tajante decisión que tomó sobre sus hijos respecto al uso de las redes sociales: “Silenciados”

En medio del debate sobre la exposición digital, Sabrina Rojas sorprendió al revelar la particular decisión que toma con sus hijos en el mundo virtual. En las últimas horas, la conductora explicó cómo maneja sus publicaciones y por qué prefiere que los menores no sigan de cerca sus perfiles.

La conductora habló sin filtros sobre los límites que impone al compartir contenido en internet, el paso del tiempo y el manejo de su vida privada frente a los medios Instagram

Durante su paso por el programa de streaming All Access (DGO Stream), la actriz habló sobre los límites que se impone al momento de compartir imágenes osadas y reconoció que su perspectiva cambió con el paso de los años. A los 46 años, admitió que ciertas publicaciones le generan vergüenza: “A mí, la verdad, cuando subo fotos sexys, yo ya tengo 46; sí hay cosas que tal vez digo, no sé, no me da tal vez subir una foto en cu**, a los veinte sí, ¿no? Me da cosa".

En esa misma línea, marcó una diferencia clara entre una foto espontánea y una producción pensada para exhibir su cuerpo. “Una cosa es subir una foto en tanga porque estoy caminando hacia el mar y otra cosa es tipo sacarme la foto así. Creo que hasta a mí me da como pudor; si tuviese veinte no”, reflexionó.

Sabrina Rojas reflexionó sobre los límites de las redes sociales (Foto: Captura Instagram)

La charla también profundizó en el vínculo de Esperanza y Fausto, sus hijos —frutos de su relación con Luciano Castro— con las redes sociales de su madre. La conductora contó que eligió silenciarlos de sus historias para evitar que estén pendientes de sus publicaciones. Sobre este punto, detalló: “No. Todavía no, porque Esperanza es muy chica. Yo a mis hijos los tengo silenciados de mis historias, porque digo, no, no, no muestro nada que no puedan ver, pero al mismo tiempo no quiero que estén pendientes”.

Sabrina Rojas junto a Fausto y Esperanza, sus hijos, frutos de su relación con Luciano Castro (Foto: Instagram/@rojassasi)

A su vez, restó importancia a la posibilidad de que los niños accedan a noticias sobre ella en internet. Con humor, indicó que el entorno cotidiano de los menores funciona como un escudo protector. “Sí, les pueden llegar noticias, pero no, el algoritmo de mis hijos es nada que ver y viven medio en Narnia”, dijo entre risas.

Por otra parte, la modelo y conductora se refirió al revuelo que armó días atrás tras contar que un joven futbolista de 19 años la contactó por Instagram. “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, comentó sobre algunos datos que tira con la intención de desviar la mirada del público.

Y continuó: “Llegaron a sacar conclusiones de una persona de la que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”.

Sabrina Rojas se refirió a los rumores de romance con Franco Mastantuono

Por último, remarcó los riesgos de instalar versiones erróneas que afecten la vida de alguien ajeno al medio. “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida. Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, cerró.