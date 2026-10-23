Sabrina Rojas habló de los rumores de romance con un futbolista de la selección de 19 años: “Me impactó”

La vida sentimental de Sabrina Rojas volvió a ser tema de conversación. Días atrás, la conductora contó que un futbolista de 19 años le escribía por Instagram y que le daba “impresión” la diferencia de edad. Rápidamente empezaron las especulaciones sobre quién sería la persona en cuestión y se hizo eco el nombre de Franco Mastantuono, que coincide con la descripción que dio ella. En medio de los rumores, ella decidió referirse al tema, aclarar los tantos y despejar cualquier tipo de duda.

Todo comenzó esta semana cuando Rojas contó en All Access (DGO Stream) que un chico de 19 años la encaraba “mucho” por Instagram. Dijo que era un futbolista argentino que vivía en el extranjero y que, cuando regresaba al país, insistía con verla. “Yo soy mucho más grande y me da impresión”, aseguró y, aunque reconoció que, más allá de la edad, el joven debido a su profesión “tiene otra calle, otro pensamiento” y “no te das cuenta de que estás hablando con un nene”.

Sabrina Rojas contó que un futbolista de 19 años le escribe por redes sociales

A partir de esto, el periodista Leo Paradizio dijo en Lape Club Social (América TV): “Voy a decir un nombre que creo en un 98,5% que es. Jugó en un equipo grande de la Argentina, juega actualmente en la selección nacional y en Italia, y su nombre es Franco Mastantuono”. Tras el revuelo mediático que se generó por la posibilidad de que quien le escribe podría ser el jugador de la Fiorentina, este jueves Sabrina Rojas volvió a referirse al tema en su programa de streaming y, si bien no vio nombres, desmintió los rumores: “No es que digo que miento, pero tiro, tiro y a veces tiro cosas para distraer, por las dudas, para que no digan: ‘Está hablando de tal’. ¿Entendés?“, comenzó a decir.

“Estábamos hablando de las diferencias de edad y es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía y, para distraer, llegaron a sacar conclusiones de una persona de la que no tengo ni la menor idea de qué es de su vida, pero no es”, expresó.

Sabrina Rojas aclaró los rumores de romance con Franco Mastantuno (Foto: Instagram @rojassasi / @franco.mastantuono)

“Yo no quiero nombrar porque me impactó verme en portales con una persona que no tengo idea de qué es de su vida, que ni conozco, que no hablé ni nada y aparte no tengo idea de qué es de su vida. Digo: ‘Mirá si este chico, pobre mi alma, está de novio y está teniendo un quilombo en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace cuentas y saca’”, advirtió. “Entonces me agarró como un poco de pudor porque yo no dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección”, sentenció a modo de dar por cerrado el tema.