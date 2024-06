Sabrina sacó a la luz la infidelidad de Alan y confirmó su ruptura: “Lo dejé vivir conmigo y así me pagó”

Escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) fomenta las relaciones, amistades y romances, y en más de una edición se formaron parejas que lograron sobrellevar el paso del tiempo y la fama. Pero, en lo que respecta a esta temporada, los amoríos tardaron un poco más en llegar, aunque recientemente se confirmaron dos.

Sabrina reveló los actos de infidelidad de Alan y confirmó su ruptura: “Lo dejé vivir conmigo y así me pagó”

Todo sucedió hace algunos días, cuando los exjugadores volvieron a ingresar a la casa para emitir una nominación que, luego, determinó la eliminación de Virginia. En esa gala especial, los participantes que seguían en competencia pudieron presenciar la confirmación de uno de los romances más polémicos de esta edición: Sabrialan. Alan y Sabrina habían formado, durante su estadía en la casa, un vínculo que iba más allá de la amistad; por eso, quienes quedaron dentro de la competencia se preguntaban qué había pasado con ellos.

Fue por medio de un apasionado beso que todo quedó blanqueado ante las cámaras, similar a lo que sucedió con Florencia y Damián, la segunda pareja entre los exhermanitos. Sin embargo, la emoción duraría poco, porque día después, uno de esos romances terminaría de la peor manera.

Sabrina y Alan confirmaron su romance con un beso en la casa de Gran Hermano y los participantes enloquecieron al verlos

La relación entre Sabrina y Alan encontró rápidamente su final cuando varias chicas salieron a escrachar al joven oriundo de Chivilcoy en las redes sociales. En esta línea, la rubia les pidió a dichas mujeres que, si podían confirmar la infidelidad, le enviaran los mensajes que habían compartido con quien era su novio.

Días después, la mendocina reveló que descubrió la traición de su pareja y expuso lo que vivió junto a él. En el programa de streaming de Telefe Te pido mildis, conducido por Lola Poggio, Juan Otero, Nico Peralta y Sol Ulloa, la exjugadora compartió un texto que escribió para poder relatar lo que atravesó en su relación.

Sabrina contó que ella, al salir de la casa, se separó de Brian, con quien mantuvo una relación de más de ocho años. En ese momento, “ella necesitaba estar sola en su casa”, sin embargo, le abrió las puertas a Alan para que se quedara y no tuviera que viajar a Chivilcoy constantemente.

Pero la revelación más impactante que hizo tuvo que ver con las relaciones en paralelo que su pareja mantenía con otras mujeres, a quienes conocía a través de las redes sociales. En pocas palabras, mientras ella le permitía quedarse en su casa casi sin conocerlo, él le era infiel.

Sobre esto, declaró: “Los chats son reales y NO SON LOS ÚNICOS [...] agradezco enormemente a la chica que los hizo público y a TODAS LAS DEMÁS QUE ME MANDARON POR PRIVADO [...] ya habíamos tenido un distanciamiento fuerte por mensajes de él con otras mujeres y decidí darle una oportunidad [...] esta vez, el rejunte de cosas me rompe el corazón y me desilusiona un montón”.

Por su parte, en medio de este escándalo, Alan Simone no se pronunció, pero compartió un collage de fotos junto a Sabrina a modo de declaración de amor. Ella no lo reposteó ni comentó nada.

Cómo se conocieron Alan y Sabrina, la pareja de Gran Hermano que llegó rápidamente a su fin

Alan y Sabrina forjaron un vínculo especial desde el momento en el que se conocieron, en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe). Allí, rápidamente se aliaron para jugar y empezaron a crear una relación que con el tiempo superó la amistad.

Cuando estaban dentro del juego, el problema que les impedía estar juntos era que la ella estaba de novia con Brian. Esa relación tenía más de ocho años de antigüedad; sin embargo, eso no bastó para evitar que Sabrina se enamorara de Alan, razón por la que no sabía cómo reaccionar ante él.

Brian, el exnovio de Sabrina Cortez de Gran Hermano

Desde que salieron al exterior, y luego de que el vínculo entre la rubia y quien era su pareja terminara para siempre, los jugadores se comenzaron a mostrar muy juntos. El amor que nació como parte de juego y de la estrategia se terminó consolidando fuera del reality.

