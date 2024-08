Saltó a la fama en Orange is the New Black, pero su vida se derrumbó cuando deportaron a su familia: “Entré y no había nadie”

Escuchar

Diane Guerrero es una reconocida actriz que saltó a la fama tras interpretar el personaje de Maritza Ramos en la serie de televisión Orange is the New Black y el de Lina en Jane the Virgin. Sin embargo, su carrera al éxito no fue sencilla. Cuando tenía 14 años, su familia fue deportada de Estados Unidos. Un día salió de su casa y cuando volvió sus seres queridos ya no estaban con ella.

En una carta publicada en Los Angeles Times, la artista aseguró que si bien le encanta interpretar a estos personajes, las personas tienen que saber que son “ficción”. “Mi verdadera historia es la siguiente: soy la hija ciudadana de padres inmigrantes que fueron deportados cuando yo tenía 14 años. Mi hermano mayor también fue deportado”, aseguró.

Diane Guerrero junto a su mamá Instagram @dianexguerrero

Sus padres llegaron a Estados Unidos desde Colombia, escapando de una situación económica difícil en la que estaba sumergido su país. La pareja se mudó a Nueva Jersey, donde tenían amigos y familiares, en busca de una vida mejor, y luego se trasladó a Boston, que es donde nació Diane Guerrero.

“Durante mi infancia vi a mis padres intentar legalizar su situación, pero sin éxito. Perdieron su dinero a manos de personas que creían que eran abogados, pero que al final nunca los ayudaron. Eso significó que mi infancia estuvo atormentada por el miedo a que los deportaran. Si no veía a nadie cuando entraba por la puerta después de la escuela, entraba en pánico. Un día, mis temores se hicieron realidad”, relató la actriz.

Guerrero llegó a su hogar después de la escuela, pero ya no quedaba nadie allí. Las luces estaban prendidas, la cena estaba sobre la mesa, los objetos de la casa se mantenían donde ella los había apoyado por última vez. Sin embargo, faltaban sus seres queridos. “Los vecinos me dieron la noticia de que los agentes de inmigración se habían llevado a mis padres y, así, mi vida familiar estable había terminado”, afirmó.

Al ser consultada por Google Arts & Culture sobre ese día, Diane aseguró haber sentido mucho terror. “En cuanto deportaron a mis padres, temí que alguien del Estado viniera y me llevara a mí también. Sucedió lo contrario: nadie de ninguna agencia gubernamental controló mi bienestar. Mis padres habían dejado a una menor de 14 años y nadie hizo un seguimiento. Fue como si no existiera”, dijo en la entrevista.

Cómo siguió la vida de Diane Guerrero tras la deportación de sus padres

La reconocida actriz aseguró que tras este hecho traumático, sus padres se desesperaron por ayudarla a seguir en su camino y organizaron toda una logística para que ella, siendo menor de edad, pueda quedarse viviendo en Estados Unidos. Rápidamente, se mudó a la casa de una de sus amigas del colegio, donde recibió cuidado y cariño de los padres de la otra niña mientras ellos no estuvieron.

“Durante el trauma inicial de la deportación de mis padres, la directora de la academia Boston Arts Academy fue la primera persona a la que recurrí cuando al otro día llegué a la escuela. Estaba devastada, asustada y temía que no pudiera seguir en la academia, pero ella me guio durante un momento de inflexión clave en mi vida”, explicó.

La emotiva imagen de Diane Guerrero junto a su padre Instagram @dianexguerrero

“El director del Departamento de Música también fue mi ángel guardián, ya que fomentó mi talento como cantante y creó a mi alrededor un entorno estable durante mis años en la secundaria”. La actriz aseguró que toda la vida quiso ser una artista. Siempre le gustó cantar y actuar: “Tal vez para escapar de los problemas de inmigración que aquejaban a mi familia”.

Diane Guerrero no solo es reconocida por sus papeles en series que hicieron emocionar y entretener a millones de personas en todo el mundo. También tiene un marcado perfil en la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Desde los 14 años levanta su voz para visibilizar los efectos que tiene la deportación en las familias latinas que viven en el país norteamericano.

