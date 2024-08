Habló “El Mayo” Zambada desde EE.UU.: denunció una emboscada y apuntó contra el hijo de “El Chapo” Guzmán

Escuchar

NUEVA YORK.- Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa y detenido hace dos semanas en Estados Unidos, dijo que llegó “secuestrado” a ese país por un hijo del “Chapo” Guzmán cuando se encontraron para una supuesta reunión con el gobernador del estado de Sinaloa.

“Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, dijo Zambada en su primera declaración desde que fue detenido el 25 de julio al aterrizar en la localidad fronteriza de El Paso en compañía de Joaquín Guzmán López, el hijo de su legendario compañero.

Según la declaración difundida a través de su abogado, Frank Pérez, Zambada fue emboscado cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, un político asesinado el día de la detención del capo, junto con el hijo del Chapo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa sobre el arresto de Zambada

“No llegué voluntariamente a Estados Unidos. No tuve ningún acuerdo con cualquier gobierno. Al contrario, fui secuestrado y llevado a Estados Unidos contra mi voluntad”, insistió el capo, cuyas circunstancias de captura se encuentran bajo un manto de sospecha y confusión. ¿Entrega voluntaria? ¿Engaño de terceros?

Se habló más bien de un engaño, y se atribuyó un rol a las autoridades estadounidenses. The New York Times y Fox News reportaron en su momento que a Zambada le mintieron sobre un viaje que lo convencieron a hacer y que en realidad el avión iba piloteado por efectivos de seguridad.

“Zambada abordó el avión el jueves con Guzmán López, quien le dijo que iban a visitar unas propiedades para invertir, de acuerdo a dos funcionarios que pidieron anonimato para hablar del tema. Estas dos personas dijeron que Zambada no estaba al tanto que el avión se dirigía hacia Estados Unidos, donde había oficiales que esperaban para arrestarlo”, detalló The New York Times.

Ismael Zambada en una lista negra de la DEA estadounidense DEA

Zambada enfrenta numerosos cargos ante la Justicia Federal de Estados Unidos: delincuencia organizada, tráfico de cocaína y marihuana; lavado de dinero; posesión de armas de fuego; homicidio agravado y actividades criminales continuadas durante décadas.

Además de la extensa condena en prisión que le aguarda, los fiscales calculan que pueden incautarle unos 14.000 millones de dólares entre dinero y propiedades obtenidas de manera ilícita. Esta fortuna sería suficiente para colocarlo entre las 200 personas más ricas del mundo.

Falsa reunión

En su declaración, el cofundador del cártel de Sinaloa detalló que “Joaquín Guzmán López me pidió asistir a una reunión para ayudar a resolver unas diferencias entre líderes políticos en nuestro estado. Estaba al tanto de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex congresista federal”.

Zambada añadió que le dijeron que también estaría presente Iván Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo”.

Agentes de la policía y soldados vigilan la ciudad de Culiacán, centro de operaciones del cártel de Sinaloa (Archivo)

El capo dijo que ese 25 de julio fue al rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, afuera de la ciudad de Culiacán, donde iba a ser la reunión. “Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era joven, y me hizo gestos para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y los involucrados, lo seguí sin vacilar. Fui dirigido a otro cuarto oscuro”, señaló.

Y allí comenzó la acción. “Un grupo de hombres me asaltó, me tiraron al piso y me pusieron una capucha de color oscuro en la cabeza. Me amarraron y esposaron. Luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta”, recordó. Y dijo que fue sometido a abusos físicos, lo que resultó en serias heridas en su espalda, rodillas y muñecas.

Según su relato, la odisea continuó con el traslado a una pista aérea, a unos veinte minutos de distancia, donde lo subieron al avión y lo embarcaron hasta El Paso.

Vehículos incendiados cortan la calle durante una fallida operación para arrestar a un capo narco en Culiacán (Archivo) MARCOS VIZCARRA - AFP

“La noción de que me rendí o cooperé es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”, insistió. Zambada y Guzmán pertenecen a dos facciones rivales dentro del cártel de Sinaloa.

El descargo de Zambada coincide con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien había expresado esta semana la versión del secuestro y descartado la que hablaba de cooperación.

“No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes, de nuestra gente en México”, dijo el diplomático durante una rueda de prensa. Y añadió que fue una operación de los cárteles.

“Lo que sí sabemos es que Joaquín Guzmán llega y se entrega, él se entregó y con él venía el pasajero (Zambada). Eso lo sabemos, hemos compartido con México la evidencia que vimos nosotros”, aseguró.

Agencia AFP y diario El Universal/GDA

LA NACION