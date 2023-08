Santiago ganó 15 millones en Los 8 escalones, rompió su propio récord y tuvo un festejo “multitudinario”

escuchar

“¡Santiago va por 15 millones de pesos! En la historia de Los 8 escalones, en la historia de los juegos que hice, nunca dije: ‘Por 15 millones de pesos’. Santiago hoy va por ese premio”. Con estas palabras, Guido Kaczka dio inicio a una nueva noche histórica de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). El viernes, el estudiante de 19 años ganó 12 millones de pesos, cifra que, hasta ese día, nadie había alcanzado. Sin embargo, el joven dio un nuevo batacazo y rompió su propio récord. El lunes volvió al programa y se superó a sí mismo: consiguió 15 millones de pesos y lo celebró con una verdadera “banda de amigos”, protagonizando así uno de los momentos más memorables del ciclo televisivo.

El hombre del récord: con solo 19 años ganó Los 8 escalones y logró los 12 millones que nadie antes había conseguido eltrece

Santiago tiene 19 años y estudia Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es ayudante de cátedra y trabaja en la procuración penitenciaria. Cuando apareció por primera vez en el programa, contó que quería el dinero para ayudar a sus padres, ya que en su casa son seis y también para abrir un kiosco con sus amigos. Pero, lo que no se imaginaba era que esos tres millones iniciales se convertirían, en un abrir y cerrar de ojos, y tras extensos y complejos recorridos, en un monto de ocho dígitos.

El campeón empezó su quinto juego con el pie derecho y Guido Kaczka aprovechó para preguntarle si trajo “la cábala”: “¿Viniste con los dos amigos, José y Santo?”. Pero, Santiago, ya con más soltura y experiencia, retrucó con una respuesta que sorprendió a todos: “Hoy vine con más amigos. ¿Querés saber cuantos? Vine con 29 amigos, va 28 y Santo”.

Guido Kaczka quedó completamente sorprendido con lo que acababa de escuchar. “¿En serio?”, le preguntó para confirmar que no era una broma. “Te juro”, le aseguró Santiago y a pedido del conductor, reveló los nombres de algunos de sus amigos: “Está Dandra, Mati, Justo, Vini, Manu, Tomás, Inés, Lauti, Agus, Dimpe, El tirri, Los tatos, Cata, José, Ro, Mora, Hueve, Trini, Paula... Un montón”.

Santiago llegó por quinta vez a la final y consiguió 15 millones de pesos (Foto: Captura eltrece)

“Es como los presidentes que decías la semana pasada”, advirtió Guido. Cabe recordar que el participante reveló que sueña con ser presidente de la Nación y dejó boquiabiertos a todos al decir en voz alta y de memoria quiénes fueron todos los presidentes argentinos desde 1862 hasta la actualidad. “Esta lista es un poco menos polémica”, aseguró divertido el campeón.

Tras unos momentos de incertidumbre, el estudiante de 19 años, llegó por quinta vez consecutiva a la final y volvió a sorprender con su conocimiento. La pregunta final estuvo a cargo de Joaquín “El Pollo” Álvarez, el invitado del día: “¿En qué país nació el exitoso conductor de TV Jimmy Fallon? Canadá, Inglaterra, Estados Unidos o Australia”.

Los finalistas eligieron Canadá, pero la correcta era Estados Unidos, sin embargo, por mayor cantidad de luces verdes, Santiago ganó los 15 millones de pesos. Cuando el flamante pentacampeón se acercó a abrazar a su contrincante, Viviana, sus 29 años, entraron al estudio y corrieron hacia él para tomarlo entre sus brazos y cantar: “Dale campeón, dale campeón”. Los jóvenes protagonizaron uno de los momentos más especiales de Los 8 escalones y la propia Carolina ‘Pampita’ Ardohain no pudo evitar celebrar con una sonrisa la conmovedora escena.

Santiago hizo historia y ganó 15 millones en Los 8 escalones

“No lo puedo creer; allá no lo puedo creer, la pantalla. Nunca se vieron 15 millones de pesos”, expresó el conductor. “Señoras, señores, Santiago, rompió el récord de los récords”. Con el cheque en mano, Santiago aseguró: “No lo puedo creer. Ya me quedé sin speech, no sé qué decir”. Para tranquilizarlo un poco, Guido le dijo: “Es inédito para vos y es inédito para mí”.

“Igualé el récord del programa, rompí el récord de plata... Me falta romper el récord de programas ganados”, sostuvo el estudiante. Si bien dio a entender a qué se refería, Kackza necesitaba una confirmación. “Santiago, bueno...”, arrancó sigiloso y después fue directamente al hueso: “¿Volvés por los 18 millones?”. Sin intención de desaprovechar la oportunidad, el campeón accedió a volver por sexta vez y seguir haciendo historia.

LA NACION