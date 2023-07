Tiene 19 años, ganó seis millones en Los 8 escalones y Guido Kaczka se emocionó al ver con quiénes lo festejó

escuchar

Quienes participan de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) tienen todo tipo de cábalas y amuletos para invocar la buena suerte. Algunos llevan una cadenita — que comparten con su suegra — y otros cuadernos con autógrafos de reconocidas personalidades que consiguieron a lo largo de los años. Están los que deciden pasar los nervios en solitario y dejar que los seres queridos los alienten a través de la pantalla; y aquellos que prefieren ir acompañados, por una madre, un padre o una pareja. Sin embargo, esta semana para los festejos llegó ‘una banda’. Santiago ganó dos noches consecutivas y lo festejó con su grupo de amigos. ¿Lo curioso? Guido Kaczka se emocionó al verlos y les hizo un comentario muy especial.

Santiago tiene 19 años, estudia Ciencia Política, es ayudante de cátedra en una materia y trabaja como asesor en procuración penitenciaria. ¿Su sueño? Ser presidente. “Si tengo las posibilidades y me da la capacidad, me encantaría. Pero, es ambicioso, así que hay que ver”. Su primera participación fue el martes, donde dejó boquiabiertos a los jurados al revelar que sabía quiénes fueron todos los presidentes de la Argentina en orden cronológico desde 1862 en adelante. Su conocimiento no quedó solo en palabras, sino que lo demostró delante de todos y recibió aplausos de pie.

Santiago se presentó por primera vez en Los 8 escalones el martes y ganó los 3 millones de pesos (Foto: Captura eltrece)

El martes, el joven llegó al último escalón donde protagonizó una de las mejores finales del programa. Empató con Tomás y tuvieron que desempatar con preguntas de aproximación de la categoría deportes, a cargo de Gastón Edul. ¿Lo curioso? Volvieron a empatar dos rondas más y la tercera fue la vencida. El estudiante de Ciencia Política se consagró como ganador y sorpresivamente aparecieron en el estudio sus dos amigos, Santo y Gero para celebrar con él.

El campeón de 19 años regresó el miércoles para duplicar el valor del premio. En cuanto al destino de los millones, expresó: “Una parte es para ayudar a mis papás. En casa somos seis y ellos son gastronómicos y a veces no va tan bien, depende de la situación del país”. A su vez, agregó: “Por otra parte, quería poner un emprendimiento con mis amigos, un kiosco en la esquina del colegio donde fui a la primaria”.

El miércoles, Santiago volvió a llegar al último escalón y se consagró como bicampeón de Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

El estudiante volvió a llegar a la final y la última pregunta de la noche estuvo a cargo de Carolina “Pampita” Ardohain: “¿Qué característica diferencia la camisa de mujer de la de hombre? La costura, el cuello, los puños o los botones”. Fernando, el otro finalista, se inclinó por la primera opción, pero Santiago eligió la última, la cual efectivamente era correcta. Lo más llamativo fue que no solo ganó los seis millones, sino que lo hizo sin cometer ningún error. Pero, no celebró solo porque a las cábalas se las respeta y más en las buenas rachas.

Los 8 escalones: Santiago festejó los millones con sus amigos

“¡El ganador y los amigos de nuevo! Otra noche más festejando los tres, Gero, Santo y Santiago. Seis millones, enteros, de él, no se los saca nadie”, celebró el conductor, pero la imagen que tenía frente a él lo emocionó y no dudó en expresarse: “Los veo así y me gustaría ser del grupo. Se nota que son buenos amigos, dan ganas cuando uno los ve”, se sinceró Kaczka.

El campeón, en tanto, le aseguró que estaba en lo correcto y le dijo: “Te encantaría, la pasarías muy bien. Lo que jugamos a la pelota... Olvidate”. Santiago accedió volver el jueves por los nueve millones y posiblemente sus ‘hermanos de la vida’ irán con él.

LA NACION