Sebastián Dumont reemplazó a Chiche Gelblung en Elnueve

Tras el fallecimiento de Chiche Gelblung en septiembre pasado, el clásico ciclo periodístico de los domingos por la noche reordena su pantalla con una nueva dupla al frente.

El Nueve reestructuró la propuesta de 70-20-Hoy (domingos de 21 a 22.30). Tras el fallecimiento de su histórico conductor, Chiche Gelblung, ocurrido el pasado 9 de septiembre, el programa había quedado bajo el liderazgo de Mercedes Cordero. Ahora, el ciclo producido por Red Cube oficializó la incorporación del periodista Sebastián Dumont como coconductor.

La nueva dupla al frente del envío mantiene el equipo de colaboradores que venía acompañando el proyecto: Martín Musciatti, Aldana San José y Alicia Barbasola continúan en el panel de columnistas, a cargo del análisis de la actualidad, las entrevistas y los debates en vivo.

Dumont suma así un nuevo desafío en la pantalla chica. De reconocida trayectoria en el periodismo político y en la cobertura del panorama de la provincia de Buenos Aires, el periodista cuenta con un extenso recorrido en medios gráficos, digitales y radiales (donde actualmente se desempeña en Radio Rivadavia y Radio Con Vos).

En televisión, uno de sus antecedentes más destacados es su labor en Canal 26, espacio en el que integró la conducción de informativos como La noche del 26. Asimismo, mantiene una presencia activa en el diario La Prensa

Su labor en los medios digitales fue reconocida en julio de 2025, cuando fue galardonado con un Premio Martín Fierro de Portales Web.

Con la llegada de Dumont, 70-20-Hoy busca consolidar su fórmula informativa de los domingos por la noche, combinando la impronta periodística bonaerense y política con el análisis de la actualidad.

La apuesta de Telefe para el 2027: realitys, grandes formatos y el regreso de un clásico

De a poco, Telefe comienza a delinear su programación para el 2027, confirmando que los reality shows y los grandes formatos de entretenimiento seguirán siendo los grandes protagonistas para adueñarse del prime time.

Actualmente, el canal cuenta con tres de estas propuestas en pantalla: PopStars, conducido por Nico Vázquez, que transita sus instancias finales rumbo a su gran definición el próximo 3 de noviembre; MasterChef Celebrity, encabezado por Wanda Nara; y MasterChef Kids, con la conducción de Vero Lozano, que acaba de desembarcar.

De cara al próximo año y la transición hacia el 2027, la grilla de entretenimientos ya tiene su mapa trazado. Se destaca que MasterChef Celebrity continuará al aire durante gran parte de la temporada de verano, manteniéndose en pantalla hasta el mes de febrero. Luego, en marzo, Santiago del Moro concretará su regreso a la pantalla al frente de una nueva edición de Got Talent Argentina, este clásico concurso de talentos.

Por otro lado, se habla de Bake Off Famosos con Verónica Lozano, quien, ya avanzado el año, tomará las riendas de la competencia pastelera entre celebridades. Hacia el último tramo del año llegará Gran Hermano -que aún no tiene conductor confirmado- con una nueva temporada compuesta por participantes anónimos.

Con esta sólida seguidilla de formatos populares, Telefe busca renovar constantemente su pantalla y mantener el liderazgo absoluto del rating nocturno.

Verónica Lozano (Foto: Instagram @verolozanovl)

Paula Chaves y Pedro Alfonso estrenan la segunda temporada de Banquete en OLGA

Este lunes a las 21.00, la plataforma de streaming OLGA lanza la segunda temporada de Banquete, el exitoso ciclo conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso. En esta nueva entrega, la pareja abrirá las puertas de su hogar para recibir a dos duplas invitadas: Fede Bal junto a Evelyn Botto, y Tomás Rebord acompañado por “Sugus” Leunda.

A lo largo de dos episodios, los anfitriones y sus invitados compartirán una mesa de conversación distendida que trasciende la gastronomía para adentrarse en la intimidad y las dinámicas de cada vínculo. Con esta propuesta, OLGA reafirma su apuesta por el entretenimiento multiplataforma y los formatos de charla relajada en su canal de YouTube.