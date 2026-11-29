Netflix tiene contenido para todos los gustos; y, si de estos se trata, una de las producciones que sumó recientemente posee los condimentos necesarios para encantar al público de todo el mundo. Aunque retrata la historia de uno de los imperios gastronómicos más importantes de España, Génesis revolucionó a los fanáticos del arte de la cocina y no tardó en convertirse en una de las favoritas de la plataforma.

Génesis se estrenó en Netflix el 20 de noviembre y ya es un suceso mundial (Foto: Netflix)

Bajo la dirección de David Pujol, la miniserie de seis episodios relata la revolución gastronómica de Ferran Adrià al frente del mítico restaurante elBulli —que recibió distinciones tales como la de Mejor Restaurante del Mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants—, pero lo hace cruzando esa historia real con una trama de ficción ambientada en la actualidad.

Bajo la dirección de David Pujol, la miniserie de seis episodios relata la revolución gastronómica de Ferran Adrià al frente del mítico restaurante elBulli (Foto: Netflix)

La narrativa viaja constantemente entre dos épocas que funcionan como un espejo. Por un lado, lleva al espectador a los años ochenta para mostrarle cómo un joven Ferran Adrià entra casi de casualidad a trabajar en la cocina de elBulli, en la Costa Brava. Junto a su socio Juli Soler y su hermano Albert, empieza a romper todas las reglas de la cocina tradicional a fuerza de pura obsesión y creatividad, lidiando con deudas, crisis y rivalidades en el ambiente gastronómico hasta transformar un local casi fundido en el mejor restaurante del mundo.

En paralelo, la historia salta al presente a través de un personaje inventado: Glòria Canabach, una reconocida crítica gastronómica que vuelve a España tras pasar años en Estados Unidos luego de la muerte de su padre. Cargando con culpas viejas y una relación rota con su entorno, se reencuentra con su sobrina Lola para intentar levantar y reabrir el histórico restaurante de la familia.

Al final, ambas líneas se van entrelazando para hablar de lo mismo: el costo personal y afectivo que tiene perseguir la excelencia, y cómo la cocina puede ser tanto un campo de batalla como el único lugar donde sanar cuentas pendientes.

“Entusiasmo. Pasión. Obsesión. Ferran Adrià reinventa la alta cocina y una crítica de gastronomía lo arriesga todo para que el mundo lo note en esta serie dramática sobre El Bulli”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja te invita a darle play.

La narrativa viaja constantemente entre dos épocas que funcionan como un espejo (Foto: Netflix)

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