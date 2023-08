Sergio Agüero contestó mensajes por Twitter y uno sobre su estado civil llamó la atención: “Más solo que nunca”

escuchar

Desde que se retiró tempranamente del fútbol, Sergio “Kun” Agüero se dedicó a stremear, a administrar su club de e-sports y a comentar partidos. En todo este proceso la acompañó su pareja Sofía Calzetti, pero este sábado sembró dudas acerca de cómo va la relación.

Hace algunas semanas corrió el rumor de que Sergio Agüero y Sofía Calzetti se habrían separado, pero todo quedó desmentido cuando se mostraron juntos en el primero partido de Lionel Messi con Inter Miami. No obstante, este sábado el delantero de la selección argentina se puso a responder algunos mensajes de sus fanáticos en Twitter y generó dudas con respecto al futuro de su relación.

El tuit de Sergio Agüero sobre su situación sentimental

“¿Cómo andan? Pronto tengo noticias”, advirtió el exfutbolista del Manchester City y un seguidor le comentó: “Ojo, están pasando cosas”. Sin embargo, Agüero aclaró: “Pero es personal, nada de Kunisports je”.

Otro seguidor, en tono de broma, le señaló que iban a haber noticias sobre su situación sentimental: “Te me casas”, pero no solo desestimó esa posibilidad, sino que habría dado a entender de que está soltero. “Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada”, respondió.

La respuesta de Sergio Agüero a un seguidor

Un fanático lo invitó a salir: “Bueno Kun ya fue salgamos” y el creador de KRU respondió: “Ya fue, je”. Los usuarios de Twitter se tomaron su mensaje con mucho humor por el brusco anuncio que sorprendió a todos.

“Cuando quieras te espero en Wilde con un pastel de papas, y de paso vemos eso de que estás soltero”, “¿Cómo vas a contar que estás soltero así? Jaja” “De la nada tiraba que está soltero jajajaja”, “¿Cómo que solo Kun? ¿Al final si era cierto lo del maestro de padel? Ánimo, eres el número uno, te deben caer minas a montones Kun, eres el mejor”, “Tengo una prima para presentarte Kun”, fueron algunos de los miles de mensajes.

La indirecta de Sergio Agüero Twitter: @aguerosergiokun

Luego, una seguidora le hizo la pregunta explícita: “¿Kun soltero?”, pero el streamer respondió solamente con un emoji de bostezo, dejando abierta la respuesta.

En cuanto a su cuenta de Instagram, Sergio Agüero compartió una foto tomada en su hogar con un outfit de remera blanca. En la misma hace el gesto con la mano con la que festejaba cada gol que hacía en el fútbol profesional.

La selfie del Kun Agüero este sábado Instagram: @kunaguero

Por su parte, Sofía Calzetti compartió dos historias disfrutando la compañía de sus dos amigas. Cabe señalar que hasta el momento ella no se refirió al tema, aunque Agüero fue bastante directo con sus mensajes.

Kun Agüero probó un mate de Morena Beltrán y no tuvo piedad con su veredicto

La periodista Morena Beltrán inauguró su canal de YouTube con su primer vlog, en el que narró detalles de su viaje a Madrid, España, para participar de una jornada de la Queen’s League. La cronista preside el equipo de fútbol femenino que participa del torneo, Kunitas, y que es propiedad del exjugador Sergio “Kun” Agüero. Justamente, ambos protagonizaron un divertido momento en el video que subió la analista deportiva.

Kun Agüero probó un mate de Morena Beltrán y no tuvo piedad

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, le contó Beltrán a sus suscriptores. Luego, cuando se dispuso a armarlo, confesó no ser una obsesiva del tema: “Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”.

Acto seguido, procedió a explicar cómo hace sus mates: “Lo que hago siempre es inclinarle un poco la yerba, tirarle agua de un lado. Hay muchos que le ponen agua fría primero, yo la verdad no tengo paciencia. Espero que se hinche un poquito, le pongo la bombilla y estamos listos”.

En el siguiente plano del relato, se lo ve al Kun arriba del auto que compartió con Morena, quien le dio para degustar su mate. “Vamos a ver qué tal More haciendo mate”, anticipó el exjugador. Sincero, el exdelantero no tuvo piedad con su compañera de equipo y lanzó: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, sugirió el exatacante.

