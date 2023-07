Desopilante: así es el deepfake de Leo Messi y el Kun Agüero como protagonistas de División Miami, para homenajear la llegada del 10 al Inter Miami

escuchar

Este domingo a las 9 de la noche (hora local) se hará la presentación de Leo Messi como nueva figura del Inter Miami, el equipo de fútbol donde decidió seguir su enorme y exitosa carrera como futbolista, después de pasar por Barcelona y París. El recibimiento de Leo será una fiesta. Según anunció Inter Miami, el evento llevará el nombre de ‘La Revelación’ y se realizará en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, que tiene una capacidad para 18.000 espectadores. De acuerdo a la prensa local, se esperan shows de artistas internacionales y varias sorpresas. Entre los nombres que circularon en las últimas horas aparecen Bad Bunny, Maluma y Shakira, quien recientemente se mudó a Miami a raíz de su mediática separación con Gerard Piqué.

Los hinchas ya palpitan su desembarco en la MLS, la liga de fútbol estadounidense, y para celebrarlo, la cuenta DeepfakesAR publicó un video de la presentación de la recordada serie de TV División Miami, con la espectacular música de Jan Hammer y que tenía a Don Johnson y Philip Michael Thomas como protagonistas, y que en 2024 cumple cuarenta años desde su primera transmisión. Sólo que ahora en los papeles de Sonny Crockett y Rico Tubbs están nada más y nada menos que Leo Messi y el Kun Agüero.

Leo Messi y el Kun Agüero en un deepfake de División Miami

No es la primera vez que Sebastián Vaggi, el artista detrás de esta cuenta, demuestra su pericia con los deepfakes, una combinación de las palabras en inglés con las que se hace referencia a los algoritmos de “aprendizaje profundo” y a su carácter de “falso”, a las diferentes técnicas de inteligencia artificial que permiten editar videos para crear escenas que no que existieron. Su variante actual más conocida son aquellos clips en los que se superponen rostros de celebridades o políticos.

Esta técnica permite trasponer el rostro de una persona en el cuerpo de otra en un video; Guillermo Francella en la piel de Sylvester Stallone en Rambo, entre otros. Messi ya había aparecido cantando como Ricardo Montaner, o bailando, en Miami, como Ricardo Fort.

Vaggi comenzó con los deepfakes por aburrimiento, en cuarentena: gracias al aislamiento preventivo, social y obligatorio, Vaggi encontró tiempo para dedicarse a estudiar más sobre una movida que había visto crecer en el exterior y que le interesaba: “Para mí la programación siempre fue una herramienta para dar vida a las ideas que se me iban ocurriendo. Yo estaba fascinado con los deepfakes, pero nunca me había puesto a investigar. Cuando empezó la pandemia me encontré con el tiempo libre que me faltaba y una vez que hice mis primeras armas, se me ocurrió que podía hacer lo que tanto se veía afuera, pero con actores de acá”.

