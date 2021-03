David Schwimmer adelantó que pronto empezarán a grabar el especial de Friends

El especial reunión de Friends es un proyecto que, por distintos motivos, sufrió reiterados retrasos. Pero según contó David Schwimmer, que en esa ficción interpreta a Ross, todo está listo para que finalmente las grabaciones den inicio en muy pocas semanas.

En una entrevista, Schwimmer confirmó que el especial de Friends sigue avanzando, y que luego de la última postergación debido a la pandemia, todo está listo para comenzar a filmar en un futuro inmediato. En la nota, el actor contó: “Todo está en marcha. En más o menos un mes tengo que ir a Los Angeles a grabar. Finalmente se estableció un protocolo que nos permitirá grabar de manera segura. Una gran parte del contenido lo realizaremos al aire libre, justamente para respetar las medidas de distanciamiento”.

La reunión de Friends, como se mencionó en varias oportunidades, no se tratará de una ficción, y ninguno de los miembros del elenco retomará sus viejos papeles. Según se anunció, será un minidocumental en el que todos los involucrados en la serie, especialmente sus seis protagonistas, brindarán extensas entrevistas sobre sus recuerdos como parte de esa famosa sitcom.

Los años pasan, pero Friends no deja de ser una de las ficciones más elegidas por el público. Archivo

Con respecto a quién será el anfitrión que realizará las muchas entrevistas, Schwimmer no quiso revelar su identidad. “No puedo decirte quién es, solo puedo decirte quién no es” explicó el actor, y de momento solo descartó que las opciones fueran Ellen de Generes o Billy Crystal.

Originalmente, el especial fue anunciado en febrero del año pasado, con la intención de estrenarlo en mayo, pero el coronavirus arruinó esos planes. En esa oportunidad, Jennifer Aniston manifestó: “No hay manera de grabar esto con público en vivo. No es algo seguro, y mantener la salud de todos es prioridad. Así que prefiero ver la mitad llena del vaso, y pensar que se pospuso, no que se canceló. Nosotros no vamos a irnos a ningún lado. Lo lamento, pero nunca podrán liberarse de Friends”.

El especial se emitirá en Estados Unidos por HBO Max, y de momento no se confirmó por dónde se verá en los países que no cuenten con esa señal streaming.

LA NACION