Con motivo del 30° aniversario de Friends, llega un programa de competencia para los fans de la icónica serie

El 22 de septiembre se cumplieron 30 años del estreno de Friends, una de las series más populares de la pantalla chica, que hasta el día de hoy sigue en vigencia. Con intención de homenajear aquel éxito, Max estrenará un programa de competencia para sus seguidores, quienes se pondrán a prueba para demostrar quién es el verdadero fan.

A lo largo de sus 10 temporadas, Friends, la serie protagonizada por Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y David Schwimmer, contó con las participaciones especiales de varias celebridades Pinterest

El formato producido por Warner Bros comenzará a grabarse el próximo mes en The Friends Experience: The One in New York City, un lugar icónico que cuenta con 18 salas llenas de escenarios recreativos que cuenta con dos pisos y un total de 1.500 metros cuadrados. Pero la ciudad estadounidense no es la única en la que se llevará a cabo. Es que también habrá sedes en Londres y en Las Vegas, habiendo recorrido 25 ciudades en ocho países, con más localidades por anunciarse.

El ciclo de juegos cuenta con la producción ejecutiva de Dan Sacks, Bridgette Theriault y Dan Norris, mientras que Richard Burgio es coproductor ejecutivo. Además de esta iniciativa que causó furor en el mundo entero, Max lanzó una amplia campaña global que incluye episodios favoritos de los fans, sorpresas en la plataforma, filtros innovadores y mucho más.

Pero, ¿de qué tratará Fast Friends? Es el nuevo game show que tendrá cuatro partes, en el que habrá carreras desde el departamento de Rachel y Monica hasta donde viven Joey y Chandler, la posibilidad de que pedirse un café en el Central Perk, y preguntas, acertijos y juegos que pondrán a prueba a los participantes, quienes se medirán para saber quién es “El mayor fan” de la sitcom que se lanzó en 1994.

Friends regresa con un reality y varias sorpresas (Foto: Max)

Además, con motivo del nuevo aniversario, los suscriptores del plan Platino de Max pueden disfrutar de los capítulos de Friends que ya están disponibles para ver en 4K UHD con Dolby Vision en dispositivos compatibles. Este formato premium mejora la experiencia visual, ya que permite verla con más claridad.

Pero eso no es todo. Para que los fans puedan sumergirse aún más en el universo de los seis amigos de New York, la plataforma streaming agregó segmentos especiales dedicados a sus personajes, además de este material adicional:

Friends, desde el inicio: el equipo creativo de Friends analiza el desarrollo de la serie y el elenco, reflexionando en los desafíos de los primeros años.

desde el inicio: el equipo creativo de analiza el desarrollo de la serie y el elenco, reflexionando en los desafíos de los primeros años. Friends , cuando los amigos se convierten en familia: explora la inspiración y el desarrollo de algunos de los episodios y momentos más icónicos de la serie.

, cuando los amigos se convierten en familia: explora la inspiración y el desarrollo de algunos de los episodios y momentos más icónicos de la serie. Friends, el legado de la serie: el equipo creativo habla sobre el final de la sitcom y reflexiona sobre su influencia en la cultura pop y su legado duradero.

La Friendsmanía llegó también a las redes sociales. Es que los usuarios de TikTok ya pueden disfrutar de los filtros sobre las aventuras de sus distinguidos personajes implementando el icónico marco amarillo y otros diseños conmemorativos con los que podrán compartir su amor por la serie.

