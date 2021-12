Disney+: Hawkeye muestra el Universo Cinematográfico de Marvel a escala más humana

Hawkeye (EEUU, 2021). Creador: Jonathan Igla. Elenco: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Tony Dalton. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: buena.

Hawkeye es la cuarta serie de Marvel que llega a la pantalla del servicio Disney+. La primera fue Wandavision, una de las entradas más originales en el universo de los superhéroes, aunque sus innovaciones no se iniciaron en sus guionistas sino en una historieta creada y escrita por Tom King, quien no tuvo crédito alguno en la serie. Hay que decir que, aunque Wandavision cita a la TV del pasado y por ende se vuelve específicamente televisiva, sus ideas funcionaban mejor en el cómic. Algo similar ocurre con la nueva Hawkeye, que está abiertamente basada en la versión del personaje imaginada por el guionista Matt Fraction en una historieta de doce números publicada hace ya casi una década. El autor tampoco recibió un crédito importante en esta miniserie y apenas se le otorgó el consuelo (y el salario) de una consultoría.

Marvel, tal como su rival DC, se convierte en propietaria automática de cualquier innovación que un creador realice sobre sus personajes y no está obligada legalmente a dar créditos o a respetar la integridad del trabajo. Los cómics, en suma, son un reservorio de ideas que los showrunners pueden saquear a discreción.

Tal como ocurría en la historieta de Fraction y el ilustrador David Aja, uno de cuyos episodios más celebrados asumía el punto de vista de un perro llamado Pizza Dog (que encontró su camino hasta la versión televisiva), Hawkeye, la serie, también propone un cambio de perspectiva. Desde el comienzo se explicita el recurso: somos testigos de la batalla épica contra los Chitauri del final de Avengers tal como la experimenta una niña rica desde un penthouse de Manhattan. Tras esta experiencia traumática, la niña, llamada Kate Bishop (Hailee Steinfeld), crece con la obsesión de proteger a su familia y se convierte en una sobresaliente arquera (no de fútbol) y admiradora incondicional de Hawkeye (Jeremy Renner), quien le salvó la vida. Aunque Hawkeye suele ser tomado, incluso por él mismo, como un superhéroe de segunda selección porque, más allá de su escalofriante puntería, no tiene habilidades sobrehumanas, Kate lo considera su vengador favorito. La serie, como la historieta, nos muestra el lado B del personaje, ejecutado en tonos menores y capturado desde el punto de vista de esta admiradora y futura sidekick. Aquí, la misión del héroe resulta mucho menos wagneriana que los habituales salvatajes globales: Hawkeye quiere llegar a su casa para Navidad y, en el trayecto, evita que Kate pierda la vida a manos de una banda de mafiosos en joggineta.

A pesar de este cambio de foco hacia la escala humana y de algunos momentos inspirados, como las escenas del musical Rogers!, que cuenta la batalla citada al comienzo según el registro habitual de Broadway y pone de manifiesto el irremediable ridículo de todo el género, la serie se estabiliza rápido en el molde de la fábrica Marvel: diálogo inane con one-liners que no terminan de funcionar, camaradería asexuada entre los personajes, integración a un gran tramado de eventos que no se muestran pero que se asumen conocidos (el Universo Cinematográfico de Marvel), un combate cada 15 minutos, alto recuento de cuerpos y ni una gota de sangre. Paradójicamente, se inspira en una creación que reveló una voz particular solo para poner su singularidad en manos de profesionales de la televisión que garantizan que nada se moverá demasiado de la fórmula probada. El buen cast, que incluye a Vera Farmiga y a Florence Pugh, tiene la misma eficacia normalizada de todo el resto. Estas series no requieren la visión o el estilo de un autor individual sino apenas tomar algunos de sus conceptos para martillarlos hasta que asuman la forma de la caja Marvel y se vuelvan indistinguibles unas de otras.