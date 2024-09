El Pingüino: el archienemigo de Batman regresa como en un mafioso trágico, hiperviolento y “profundamente humano”

Escuchar

Ni el malviviente colorido y extravagante de los años 60, ni el sociópata trágico y deformado de los 90. Lejos (muy lejos) de las icónicas imágenes patentadas por Burgess Meredith y Danny De Vito, el Pingüino interpretado por Colin Farrell impone su presencia sin necesidad de fracs, monóculos, boquillas ni estrambóticas armas disfrazadas de paraguas. En la serie de ocho episodios que Max y HBO estrenan este jueves 19, el archienemigo de Batman es un mafioso depredador y violento, demoledora fusión entre Tony Soprano y Harvey Weinstein. Alguien con necesidad de supremacía y venganza, que intenta superar el trauma infantil que definió su existencia .

Secuela directa de Batman (2022), El pingüino arranca una semana después del final de la película dirigida por Matt Reeves, sin Robert Pattinson como el Hombre Murciélago. Tras el asesinato del líder de la mafia local, Carmine Falcone, el bajo mundo de Ciudad Gótica definirá la sucesión con una guerra sin cuartel. Y aspirando a ocupar ese trono vacante está Oz Cobb, matón de poca monta a quien todos llaman, despectivamente, El pingüino. “ Hacer un drama criminal como este nos dio la oportunidad de entender al personaje. Conocer el corazón de sus motivaciones y ver qué lo lleva a semejantes extremos en su hambre de poder ”, aseguraron los productores Reeves y Dylan Clark en la virtual rueda de prensa de la que participó LA NACIÓN.

“La oscuridad que transmite proviene de sus heridas internas, de los agujeros que dejaron sus experiencias pasadas. Está roto y nunca podrá reparar esas lesiones. La serie nos da la oportunidad de estudiar al personaje, de llegar a su corazón y ver qué lo empuja a semejantes extremos en su búsqueda de poder”, admite Reeves. “ No solo es increíblemente sombrío, también es adorable y divertido. Y todo ello gracias a la asombrosa actuación de Colin, que ilumina cada faceta sin maquillar la maldad que lo habita . Porque sobre todas las cosas, su Pingüino es profundamente humano. Cuando lo vean, van a entender por qué hace lo que hace. Y hasta van a empatizar con él”.

Legado mafioso

Creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, el Pingüino hizo su debut en los cómics de Batman en diciembre de 1941, como plato principal de la revista Detective Comics Nº 58. De manera casi instantánea, se ubicó al tope del ranking de la galería de criminales del superhéroe. Junto con el Guasón, Gatúbela y el Acertijo, dijo presente en casi todas las adaptaciones audiovisuales que protagonizó el Caballero de la Noche, de las más cómicas a las más dramáticas, de las más ligeras a las más densas. Bajo el mando de Reeves y Clark, el Pingüino de Farrell pasó de secundario de lujo a protagonista absoluto de su propia épica urbana. “Para nosotros, es muy importante subrayar que a este Cobb lo presentamos en la película -contó Clark-. Por eso, queríamos que la exploración psicológica del personaje mantuviera ese tono y esa naturaleza salvaje. La guionista, Lauren LeFranc, logró trasladar a la serie esa complejidad emocional. Tanto, que las dos historias se complementan a la perfección”.

"Pusimos al Pingüino en el centro más perverso del sueño americano, que es el anhelo del poder. Obviamente, contamos la historia de quién es y en quién se convierte, pero lo más importante es que nos preguntamos ¿a qué costo?", asegura Reeves Macall Polay - MAX

Más allá de un enfoque y una estética en común, el ecosistema batmaniano de Reeves y Clark pone en valor una narrativa firmemente asentada en la novela negra. “Comparten el mismo sustrato -aseguró Reeves-, pero en El Pingüino hicimos evolucionar esa misma energía hacia lugares distintos que en Batman. La película era un policial de detectives enfrentados a un asesino serial, sumamente preciso. Por eso lo manejamos como un thriller, pero en la serie intentamos continuar el legado mafioso de las clásicas historias de gangsters que hizo la Warner en los años ‘30 y ‘40. Pusimos al Pingüino en el centro más perverso del sueño americano, que es el anhelo del poder. Obviamente, contamos la historia de quién es y en quién se convierte, pero lo más importante es que nos preguntamos ¿a qué costo? ”.

Queriendo o sin querer, las decisiones creativas terminaron entablando vasos comunicantes entre El Pingüino y los grandes clásicos del género: La trilogía de El padrino, Buenos muchachos, Scarface y Los Soprano, por nombrar algunas. Para Reeves, las comparaciones “no fueron buscadas intencionalmente. Contamos la historia criminal estadounidense por antonomasia y por eso los materiales terminaron reverberando entre ellos. En lo personal, creo que Oz está más relacionado con el Scarface original de Paul Muni (1932) que con el de Al Pacino (1983). Lo de Los Soprano es otra cosa. Tiene que ver con la estatura artística que hermana a Colin con James Gandolfini. En escena, los dos son arrolladores, poderosos y conmovedores. Son fuerzas de la naturaleza. Y alcanzan logros superlativos”.

Bichos de ciudad

Una de las dudas que más atosiga a los fanáticos es la posible aparición del Batman de Pattinson en la serie. ¿Está o no está? “Empezamos con la intención de incorporarlo -se sinceró Reeves-. Sabíamos a dónde queríamos ir y a dónde no queríamos ir con esta aventura; y estábamos convencidos de que la presencia de Batman tenía que estar completamente justificada. Lo que sí podemos asegurar es que la sombra del murciélago sobrevuela permanentemente la serie. Gravita en todo y en todos”.

Clancy Brown como Salvatore Maroni Macall Polay - MAX

Esto implica que su ascendencia sobre Ciudad Gótica es concreta y palpable. De acuerdo con Reeves, “tanto la película como la serie son, en realidad, una meditación sobre Gótica. Una ciudad que no es un lugar seguro porque Batman la protege, sino que es un espacio tan complicado que terminó generando un Batman”. “Por eso nos lanzamos a explorar qué tipos de atractivos puede tener un sitio que inspira semejante desconfianza, y encontramos un montón de oportunidades que la ciudad ofrece a las personas. Pero resulta que la mayor parte de las oportunidades son opacas y oscuras; y por eso resultan atractivas solo para aquellos que están desesperados por sobrevivir, como Batman y como Oz. Creo que se trata de una característica real de muchas de las grandes ciudades estadounidenses y del mundo”, destaca.

Para el dúo de productores, Ciudad Gótica está ubicada en la costa este de los Estados Unidos, creció de manera descontrolada y eso la volvió potencialmente aterradora. “Tiene algo de Chicago y Pittsburgh, pero sobre todo de Nueva York -definió Clark-. Y como es pariente de esas ciudades, la gente que vive allí tiene una particular relación con sus calles y su historia, sabe cómo y por dónde moverse, tiene un comportamiento particular y hasta habla de una manera propia, con ritmo y entonaciones distintas a las del resto. Queríamos que todos nuestros personajes carguen esa intransferible impronta citadina; y por eso era necesario que nuestros actores y actrices no solo la tuvieran, sino que la transmitieran. Y, la verdad, tuvimos mucha suerte con nuestro elenco. En particular con Cristin Milioti, de Nueva Jersey, que trabajó con [Martin] Scorsese. Ella realmente tiene la autenticidad y el color local que necesitaba para enfrentar el desafío que le planteaba su personaje”.

Cristin Milioti como Sofía Falcone Macall Polay - MAX

No es para menos. Milioti encarna la incorporación más importante y compleja de este enclave batmaniano: Sofia Falcone. Contrafigura del protagonista de la serie, Sofia es la hija del difunto capomafia, tiene un pasado como la insensible asesina conocida como Verdugo y acaba de ser externada del asilo Arkham. Llega a Gótica con serias intenciones de reclamar su herencia y se perfila como posible interés romántico del Pingüino. Y como si todo esto fuera poco, porta un estado de permanente inestabilidad emocional, que hace quedar a Harley Quinn como una aplicada colegiala .

“Quedamos realmente impresionados con Cristin -contó Reeves-. Ella llegó al proyecto sin conocer las características del personaje creado por Jeph Loeb y Tim Sale en el cómic Batman: El largo Halloween (1996); y terminó tomando decisiones muy acertadas sobre la forma en que debía explorar su psicología y su comportamiento físico. Su trabajo es muy especial, sobre todo en el cuarto episodio de la serie, donde profundizamos en la historia personal de Sofia. No sabíamos que Cristin podía llegar a una profundidad tan abismal en su composición. Lo suyo es realmente extraordinario”.

Lo que vendrá

Desde el vamos, la película de Batman con Robert Pattinson no formaba parte del universo cinematográfico de DC iniciado por Zack Snyder, donde Ben Affleck encarnaba al Hombre Murciélago oficial. Y al igual que el díptico del Guasón con Joaquin Phoenix -que volverá en breve a la pantalla grande con su segunda película en solitario, Folie a deux-, los trabajos de Reeves y Clark están afuera del nuevo universo cinematográfico de DC al mando de James Gunn. Para cobijar a estas producciones que le escapan a la estricta definición genérica del cine superheroico, DC creó el sello fílmico Elseworlds, hogar de aquellas narrativas ambientadas en mundos paralelos al principal. Al del Detective Encapotado lo bautizaron como Batman Epic Crime Saga, en referencia a la impronta policial que define a esta versión de la franquicia. De hecho, El Pingüino era la primera serie desprendida de Batman, pero no la única. Reeves y Clark tenían en carpeta un proyecto protagonizado por el Comisionado Gordon y el Departamento de Policía de Ciudad Gótica; y otro sobre el pasado del Asilo Arkham. Ambos han sido oficialmente cancelados.

- ¿Cómo seguirá el desarrollo de su saga sobre Batman? ¿Volveremos a ver al Pingüino?

Reeves: -Sí, definitivamente. Es uno de los personajes que aparecerá en Batman - Parte II (con fecha tentativa de estreno en octubre de 2026). Lo habíamos arreglado antes de empezar a filmar la serie. Nuestra idea es que las películas y las series se retroalimenten como partes de una saga. El centro de las películas siempre serán Batman, Bruce Wayne y el asilo Arkham. La galería de criminales serán personajes muy importantes dentro de los films, principalmente porque funcionarán como catalizadores para una nueva toma de conciencia de Batman.

Dylan Clark: -Además, en las películas tenemos otros personajes que merecen una mirada más profunda sobre sus historias.

Reeves: -Que pretendemos explorar de manera más extensa en formato de series o miniseries. Por lo pronto, el final de El pingüino desembocará directamente a la segunda película.

- ¿Podemos esperar una segunda temporada de El pingüino?

Clark: -Nos encantó trabajar con Colin. Y nos gustaría tener la suerte de seguir colaborando con él.