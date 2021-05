Friends: cuáles son los diez capítulos imperdibles de la serie

Consolidada como una de las sitcoms más exitosas de la historia, la vigencia de Friends quedó ratificada por la expectativa que se creó alrededor del especial que reunió al elenco y que se podrá ver en la flamante plataforma HBO Max a partir del 29 de junio. Con más de 200 episodios a lo largo de sus diez temporadas es difícil ponerse de acuerdo en los mejores momentos de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey y Chandler, aunque hay escenas y tramas que quedaron en la cultura popular global.

Por eso, a casi 27 años de la emisión de su primer episodio, elaboramos una lista tentativa de aquellos momentos en donde la química entre Monica Geller, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Ross Geller y Rachel Green logró que ocurriera magia en pantalla ya sea por una escena icónica, porque sorprendieron a la audiencia o simplemente porque instalaron una frase que cualquier fanático puede reconocer: ¡Ellos no saben que nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos!

El del bronceado de Ross

Quizá porque la década del 90 era un tiempo más sencillo y con menos problemas, el humor de Friends nunca tuvo que ser muy complejo o elaborado para atraer a millones de personas cada semana. En este caso, “El del bronceado de Ross” es un gran episodio de comedia física y de gestos que ocurren a partir de que el paleontólogo siente celos de su hermana y decide usar autobronceado. Sus caras y su expresión cuando aparece literalmente marrón siguen generando lágrimas de risa entre los que lo ven. Temporada 10, episodio 3.

El del sweater rojo

Si bien los episodios de Friends suelen ser autocontenidos, una regla de oro que todos los guionistas cumplían cuando no existía el streaming ni los servicios on demand, lo cierto es que uno de los aciertos de la serie fue mantener siempre un arco narrativo más amplio que abarcaba una o más temporadas. En este caso, este capítulo hace coincidir el punto más esperado del romance de Chandler y Monica, su casamiento, con una nueva trama: el embarazo de Rachel. Todo, alrededor de un sweater rojo olvidado. Temporada 8, episodio 2.

El de los embriones

Uno de los capítulos más queridos por la audiencia y tal vez el que tendría que haberse llamado “el del juego de trivia”, ya que nadie recuerda que la trama gira alrededor del tratamiento de fertilidad al que se somete Phoebe para ayudar a su hermano sino que la escena en la que todos compiten por quedarse con el departamento de Monica y Rachel se volvió una de las más emblemáticas de los diez años de la ficción. Aunque se emitió por primera vez en 1994 aún nos seguimos preguntando “¿Cuál es el trabajo de Chandler Bing?” Temporada 4, episodio 12.

El del día después del Superbowl

Jean-Claude Van Damme participó del episodio más visto en la historia de Friends

Si bien el éxito de Friends fue casi inmediato, su audiencia fue creciendo episodio a episodio y temporada tras temporada aunque tocó su techo cuando este episodio doble se transmitió luego de Superbowl de 1996, siendo visto por 52.9 millones de televidentes. Muchos lo recuerdan por la participación de Jean Claude Van Damme, quien estaba enamorado de Rachel pero termina invitando a Monica a un trío con Drew Barrymore, pero hay escenas increíbles para todos los personajes. Un dato de color: el conserje que habla con Ross es Dan Castellaneta, quien le da la voz a Homero Simpson en la serie en inglés. Temporada 2, episodios 12 y 13.

El de lo que podría haber sido

Mucho antes que DC y Marvel incorporaran los universos alternativos en las narrativas de las películas y series contemporáneas, Friends probó explorar qué sucedería si Rachel nunca dejaba al dentista Barry en el altar, o si Ross nunca se divorciaba de Carol, si Monica no decidía ponerse en forma, si Joey continuaba trabajando en Days of Our Lives, si Chandler renunciaba a su trabajo para escribir cómics y Phoebe aceptaba un trabajo en la Bolsa de Nueva York. El episodio sorprende desde su presentación y dan ganas de verlo de nuevo ni bien termina aunque también refuerza lo que sospechamos: la vida de estos cinco amigos siempre estarán entrelazadas. Temporada 6, episodio 15.

El de cuando Ross se entera

Para ser un programa sobre amigos, Friends tuvo mucho de romance, con algunas parejas que funcionaron mejor que otras (¡¿Rachel y Joey?!) pero siempre con Ross y Rachel en el centro, cuyo vínculo se remonta hasta el piloto, cuando él le pregunta “si podía invitarla a salir en algún momento”. Durante ese primer año la tensión estuvo más presente por parte de Ross mientras que más adelante, cuando él y su novia Julie buscan adoptar un gato, es Rachel la que se da cuenta de lo que siente y se lo cuenta borracha al contestador automático. El episodio tiene un beso que ilusionó a muchos pero pasarían doscientos episodios más antes de que la historia se volviera realidad. Temporada 2, episodio 7.

En el que todos lo descubren

Hablando de romances: el amor entre Monica y Chandler fue tan inesperado como bienvenido, ya que su naturaleza clandestina le dio a la serie algunas de sus mejores escenas. En este episodio, uno de los mejores de la serie, los tortolitos deben enfrentar a Phoebe, Rachel y Joey, en una historia que va creciendo minuto a minuto que culmina con un “Te amo” de Chandler que se vive como un gol en un superclásico. ¡Ellos no saben que nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos! Temporada 5, episodio 14.

El de la chica de Poughkeepsie

No suele estar entre los episodios más populares pero este es un buen ejemplo de cuán buena era la química en la serie, incluso entre personajes que no interactuaban seguido en pantalla. Aquí Monica contrata a Joey en su restaurante para poder despedirlo y mostrarle al resto de sus empleados que tiene autoridad en su puesto pero el actor termina atrapado por el ambiente de trabajo y las propinas. Ross, además, intenta jugar a dos puntas pero le sale mal y termina en Montreal mientras Phoebe compone una canción. Temporada 4, episodio 10.

El de cuando nadie está listo

Quizá no sea un episodio en el que sucedan muchas cosas importantes pero el segundo capítulo de la tercera temporada demuestra que Friends no necesitaba una gran trama para funcionar: la trama ocurre en tiempo real y sólo una escenografía (es lo que se conoce como “bottle episode”), lo que lo vuelve una genial comedia de enredos clásica en la que todos tienen que estar listos para una gala en los siguientes 20 minutos.

El último

Lost y Game of Thrones nos enseñaron que incluso las grandes series pueden tener pésimos finales. Por fortuna no es el caso de Friends, que cerró sus diez temporadas con un capítulo doble en donde ¡finalmente! Ross y Rachel terminan juntos… aunque la tensión se mantiene hasta el final e involucra aviones y aeropuertos. La escena final, con los amigos despidiéndose del departamento que los cobijó durante una década, aún hoy despierta lágrimas. Temporada 10, episodio 17.