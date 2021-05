Trivia. ¿Sos fanático de Friends? Poné a prueba tus conocimientos sobre la serie

Avanza la cuenta regresiva para el regreso de Friends y son muchos los que cuentan cada minuto con enorme ansiedad. Antes del lanzamiento del especial de HBO Max, los fanáticos pueden poner a prueba sus conocimientos sobre la emblemática serie a través de una trivia desarrollada por LA NACION.

Luego de 17 años, la última emisión fue el 6 de mayo de 2004, el grupo conformado por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) vuelve a reunirse en la pantalla chica en un episodio que fue grabado en abril.

Junto al elenco original, también participarán estrellas como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

El especial, según trascendió, presentará una serie de entrevistas con cada uno de los intérpretes, donde -de manera individual y grupal- repasarán qué significó para ellos formar parte de esa sitcom, revelando anécdotas y reflexionando sobre cómo se preparó esa popular comedia.

The One With The Reunion es el nombre del capítulo que este jueves, en algunos países, verá por fin la luz. En Latinoamérica, habrá que esperar hasta junio para disfrutar del reencuentro de los amigos que marcaron la historia de las series en los 90.

Tras 10 exitosas temporadas , quedaron frases, escenas y curiosidades en la memoria de los seguidores. La antesala del regreso es una excelente oportunidad para repasar aquellos tiempos.

LA NACION