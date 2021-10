Fundación: un elenco competente y un gran despliegue visual sostienen una serie que no consigue hacerle justicia a las ideas de Isaac Asimov

Fundación (Foundation, EEUU, 2021). Creada por: David S Goyer y Josh Friedman. Elenco: Jared Harris, Lou Llobell, Lee Pace y Laura Birn. Disponible en: Apple TV+. Nuestra opinión: buena.

Originalmente, Fundación tuvo la forma de cuatro relatos publicados por Isaac Asimov entre 1942 y 1944 en la revista Astounding Science Fiction. Con el agregado de un quinto escrito, en 1951 fueron editados como libro. Aunque cada uno de sus capítulos/relatos tiene una trama propia, protagonistas diferentes y suceden en distintas épocas, se leen como una novela porque tienen un tema definido que los cruza: la decadencia de un imperio que ocupa toda la galaxia y el intento de preservación del conocimiento como un antídoto contra el caos.

El plan de Asimov, impulsado por el gran editor John W. Campbell, consistía en alejar a la ciencia ficción de sus orígenes pulp y de sus aliens con forma de calamar, sus armas de rayos o sus amazonas marcianas con minifaldas para tratarla como una literatura de ideas. En estos textos, compuestos durante la expansión del nazismo por Europa, el autor desgrana una fuerte defensa de la razón y del proyecto de la Ilustración (de hecho, Fundación trata acerca de la creación de una enciclopedia) ante la oscuridad que acechaba bajo la forma de la guerra y la barbarie nazi.

La demorada adaptación de Apple TV+, encarada por David S. Goyer (Blade) y Josh Friedman (Las crónicas de Sarah Connor), apenas conserva los nombres de algunos personajes y el concepto central de la resistencia de un grupo de científicos ante la amenaza del caos. Si bien no se puede esperar demasiada fidelidad a un texto compuesto por varios relatos independientes y no muy pródigo en acciones, la serie opta por rellenar la historia de sus personajes con conflictos inanes y estandarizados como romances o embarazados no deseados, cuya única función es dilatar la narración y no tienen vínculo con el problema central. Tampoco se detecta una fe comparable a la de Asimov en la parte de “ciencia” de la ciencia ficción y se revolean nociones como que una nave espacial puede recorrer “50.000 años luz” en pocos meses, como si al ubicar un relato en el futuro cualquier cosa fuera posible sin mayor justificación.

Al mismo tiempo, la serie hace un uso extraordinario de las imágenes digitales y sus escenarios están entre los más extraordinarios del género. La desganada transcripción vuelve irrelevantes los conceptos de Asimov que se diluyen ante el gran despliegue visual. Tal cosa y un casting competente son los mayores méritos de esta versión. Jared Harris confirma su solvencia como el protagonista Hari Seldon, al que aporta un eco de su personaje en Chernobyl, dado que también es un científico encargado de ser el portavoz de una verdad indigerible para el poder; la debutante Lou Llobell es su estudiante Gaal Dornick (con el género cambiado, ya que Asimov no vislumbró un futuro en el que las mujeres cumplieran algún rol) y Lee Pace (Halt and Catch Fire) interpreta a uno de los tres clones (de diferentes edades) del tirano que gobierna la galaxia. La distancia que separa esta serie del original explica por qué este clásico de la ciencia ficción tardó 80 años en llegar a la pantalla.