El cantante Ricky Martin vuelve a la actuación y lo hace a lo grande. El miércoles se estrena Palm Royale, la nueva serie de AppleTV+ que cuenta con un reparto de lujo compuesto por la mítica actriz Carol Burnett, Kristen Wiig, Kaia Gerber, Laura Dern, Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb y Amber Chardae Robinson, entre otros. En tren promocional, el viernes, en la presentación que se realizó en el Samuel Goldwyn Theater, en Beverly Hills, California, el cantante desfiló por la red carpet junto a sus hijos Valentino y Matteo, los mellizos de 15 años que se convirtieron en grandes aliados de su padres.

Palm Royale es una serie ambientada en 1969 que cuenta la historia de Maxine Simmons (Kristen Wiig) quien lucha por introducirse en la alta sociedad de Palm Beach., exclusivo destino vacacional de la Florida, en su intento de saltar la impenetrable línea que separa a ricos de pobres. La serie tiene algo de alegato a favor de todas las personas marginadas que buscan la oportunidad de integrarse a la sociedad que los excluye. En el trailer, se ve a Martin como camarero en un club exclusivo sirviendo martinis. Más tarde, aparece nadando en una piscina donde le pregunta al personaje de Wiig, Maxine, quien se está asimilando a la clase alta: “¿Sabes algo sobre la gente rica?”.

Ricky Martin habló con ET y aseguró que, de haber una segunda temporada, no se la perdería. “Esta experiencia me ha cambiado la vida. Si de esto se trata la actuación, creo que gané la lotería. Gracias a Dios por todo lo que he experimentado en todo este proceso. Y una vez más, poder contar historias que se pueden relacionar con la gente. Personas que están luchando con su identidad y que pueden arrojar algo de luz con un poco de sentido del humor”, sostuvo.

Ricky Martin interpreta a un camarero de un exclusivo country club de la Florida en Palm Royale ERICA PARISE - APPLE TV+

“Para mí era importante no empezar con el guion en la mano. Ya sabes, leerlo, dejarlo en el trailer y mantenerte abierto a lo que pase”, admitió. Además, ha comentado los momentos de improvisación a los que se tuvo que enfrentar debido a la maestría de sus compañeras: “Ella es formidable”, dijo sobre su experiencia de trabajar con Kristen Wiig, veterana de la improvisación en el ciclo televisivo Saturday Night Live y quien se lució en Damas en guerra junto a otras grandes comediantes.

La historia escrita por Juliet McDaniel, publicada en 2018, hace foco en Maxine Simmons, una mujer que, tras ser repudiada por su esposo y por la sociedad de Palm Springs, decide rehacer su vida y restaurar su reputación. Para ello se traslada de Arizona a Florida con la meta de ganar el título de Mrs. American Pie, un concurso de esposas ideales que realiza el resort que simboliza el estereotipo de perfección femenina de la época. Con humor e ironía, el libro explora temas como el feminismo, la identidad, la cultura de la alta sociedad, y las nociones de éxito y aceptación social en el contexto de los años 60.

Ricky Martin en una escena de Palm Royale junto a la protagonista Kristen Wiig, una historia basada en un hecho real que da cuenta los prejuicios de la década del 60 ERICA PARISE - APPLE TV+

Los tres primeros capítulos de esta serie escrita, producida y dirigida por Abe Sylvia para Aunt Sylvia’s Moving Picture Company se estrenan este miércoles en la plataforma, seguidos de nuevos capítulos semanales hasta el 8 de mayo.

De este modo, el cantante vuelve actuar tras su paso en Broadway con Los Miserables y Evita, junto a Elena Roger. Su última actuación para las cámaras fue en 2017 en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, trabajo en el que el actor Edgar Ramírez hacía del reconocido diseñador y en la que también actuaron Penélope Cruz y Darren Criss. Aquella miniserie despertó varias críticas aún entre los protagonistas reales de la historia sobre determinadas situaciones o la verosimilitud de los hechos que siempre, tarde o temprano, terminan saliendo a la luz. Uno de ellos fue Antonio D’Amico, el amante de Gianni Versace, justamente el papel que encaró el reconocido cantante que vuelve ahora a las pantallas en Palm Royale.

