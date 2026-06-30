Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en una biopic: “Es un sueño hecho realidad”

Marco Antonio Caponi sacudió las redes con un anuncio explosivo. Según reveló el propio actor, ya está confirmada una serie biopic centrada en la figura del legendario Charly García, y será él mismo quien se ponga en la piel del prestigioso compositor.

Marco Antonio Caponi y Charly garcía Instagram @marcoacaponi

En el transcurso del fin de semana, Caponi subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que está caracterizado como García, con el mismo look y su característico bigote bicolor. Y junto a esas fotos, el intérprete detalló: “SAY NO MORE: se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA ESTOY ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD… EL MÚSICO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA Y DEL MUNDO EN MI PIEL 🩸❤️🎶Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro”.

Marco Antonio Caponi y Charly garcía Instagram @marcoacaponi

De ese modo, Caponi confirma el título de la biopic, y la cantidad de episodios que tendrá la serie. En oro clip que compartió Marco Antonio, se lo puede ver junto a Benjamín Amadeo, quien se encuentra caracterizado como Nito Mestre, y entonando ambos el estribillo de “Rasguña las piedras”. En ese video, se evidencia el trabajo vocal de Caponi para acercarse al registro de Charly.

Teniendo en cuenta la estructura de muchas biopics actuales, y gracias al adelanto que muestra a Amadeo como Nito Mestre (con quien Charly fundó Sui Generis, su primera banda), se estima que los ocho episodios serán un recorrido por los momentos musicales más importantes de García, aunque teniendo en cuenta la vasta producción del artista, cabe la posibilidad de pensar que la serie no llegue hasta la actualidad y deje la puerta abierta a nuevas temporadas.

Marco Antonio Caponi Soledad Aznarez

Por otra parte, se abre un interrogante con respecto a los interrogantes que se encuentran detrás de este proyecto (en este sentido, llama la atención que el anuncio lo haya hecho el propio Caponi y no una plataforma streaming), y cuándo podría ser su estreno. Aunque debido a que la serie está en un estadio inicial, resulta poco probable verla en un futuro cercano.

Para Marco Antonio Caponi, esta no es su primera vez en una biopic musical. En el año 2018, él compuso a Sandro en la serie basada en la vida de ese gran músico. Junto a Agustín Sullivan y Antonio Grimau, Caponi compuso a El gitano durante su mediana edad, y logró una performance notable que le valió el elogio de la prensa especializada.

Un llamativo cambio de apariencia

Marco Antonio Caponi generó debate con una particular publicación (Foto: Instagram @marcocaponi)

En diciembre del año pasado, Marco Anonio Caponi generó sorpresa cuando publicó una foto junto a su pareja, Mónica Antonópolus. Caponi aparecía con un look rockero y una contextura totalmente renovada, que sugería un aumento abrupto de peso. El mensaje que acompañaba la imagen potenciaba el desconcierto. “Acá con mi bebé, Monik. Qué lindo es tenerte siempre bebita. 140, próximo objetivo llegar a las 120”, escribió y dio a

Con el caos instalado y la noticia multiplicándose en medios, finalmente se confirmó lo que varios empezaban a sospechar: las imágenes eran falsas. Marco Antonio Caponi había utilizado inteligencia artificial para alterar su cuerpo y poner en evidencia lo sencilla que se volvió la manipulación visual.

La foto de Marco Antonio Caponi que se viralizó en redes sociales como verdadera (Foto: Instagram @marcoacaponi)

La revelación no fue un descargo formal, sino una serie de reflexiones que surgieron de su participación en La Última Frontera, el pódcast de Santi Siri y Emi Garzón. Allí, sin nombrar directamente su experimento, dejó en claro que su intención era desafiar la percepción de lo “real” en redes y exponer la velocidad con la que se opina sobre los cuerpos ajenos.

Para Caponi, el problema no es la tecnología en sí, sino la relación que construimos con ella: “Lo peligroso no es el mundo real, es que tengamos miedo de que el mundo digital devore al real. La naturaleza es más sabia. Algo se va a romper y vamos a volver a foja cero”.