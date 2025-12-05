Marco Antonio Caponi generó debate con una particular publicación
El actor generó un revuelo masivo en redes sociales al simular un drástico cambio físico que rápidamente muchos medios levantaron, pero solo se trataba de una edición con inteligencia artificial; los motivos que lo llevaron a cambiar su apariencia
Marco Antonio Caponi acaparó toda la atención pública, pero no por un estreno ni por un cambio radical para un personaje, sino por un experimento social que él mismo realizó desde su perfil de Instagram. En cuestión de minutos, una supuesta transformación física del actor se viralizó entre fanáticos, medios y cuentas especializadas en farándula. Lo que nadie sabía era que todo se trataba de una puesta en escena cuidadosamente elaborada por el propio intérprete.
El desencadenante fue una foto junto a su pareja, Mónica Antonópolus. Caponi aparecía con un look rockero y una contextura totalmente renovada, que sugería un aumento abrupto de peso. El mensaje que acompañaba la imagen potenciaba el desconcierto. “Acá con mi bebé, Monik. Qué lindo es tenerte siempre bebita. 140, próximo objetivo llegar a las 120”, escribió y dio a entender que había llegado a 140 kilos por exigencias de un personaje.
La reacción fue inmediata. Comentarios sorprendidos, mensajes de preocupación y una ola de repercusiones mediáticas. En pocas horas, varios sitios replicaron la noticia como cierta, analizaron el “cambio extremo” del actor y especularon sobre el proyecto que requeriría semejante transformación.
Caponi, lejos de frenar la ola, subió la apuesta con una segunda publicación. En esta mostró más imágenes del supuesto cambio físico y agregó una frase que alimentó el misterio: “Arrancando la mañana furioso, dándolo todo. Ayer fue un día larguísimo y lleno de momentos únicos. ¿Me preguntan si es la vida de Lanata, la vida de Pappo? Por ahora no puedo contar nada, pero sí ver el pasado presente”.
Sus amigos del medio, que sabían que todo se trataba de una farsa, comenzaron a delatarlo con comentarios diversos. Darío Barassi le dijo: “Sos m... yo?”. Por su parte, Griselda Siciliani acotó: “Me meo, en el noticiero lo están contando como real. ¡El increíble cambio de Caponi!“.
Con el caos instalado y la noticia multiplicándose en medios, finalmente se confirmó lo que varios empezaban a sospechar: las imágenes eran falsas. Marco Antonio Caponi había utilizado inteligencia artificial para alterar su cuerpo y poner en evidencia lo sencilla que se volvió la manipulación visual.
La revelación no fue un descargo formal, sino una serie de reflexiones que surgieron de su participación en La Última Frontera, el pódcast de Santi Siri y Emi Garzón. Allí, sin nombrar directamente su experimento, dejó en claro que su intención era desafiar la percepción de lo “real” en redes y exponer la velocidad con la que se opina sobre los cuerpos ajenos.
“Ya soy predecible”, dijo. “Si la inteligencia artificial trabaja por predicción, ¿cómo hacemos para volvernos impredecibles? Yo quiero desaparecer, desaparecer en el mejor de los sentidos: crear tantas multiplicidades de mundos posibles que no sepan dónde agarrarte”, analizó.
Para Caponi, el problema no es la tecnología en sí, sino la relación que construimos con ella: “Lo peligroso no es el mundo real, es que tengamos miedo de que el mundo digital devore al real. La naturaleza es más sabia. Algo se va a romper y vamos a volver a foja cero”.
