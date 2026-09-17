Matthew Rhys, el actor galés que hizo historia en Hollywood pero está empeñado en no creerse su propio éxito

Esta semana, el actor Matthew Rhys hizo historia en Hollywood. El intérprete galés se transformó en el primer actor en ganar dos premios Emmy de su categoría en la misma entrega de los galardones que reparte la Academia de televisión estadounidense. Y no solo eso: los reconocimientos que recibió este lunes por su labor en la miniserie de Netflix, La bestia en mí y en la comedia de Apple TV, La maldición de Widow’s Bay, se sumaron a la estatuilla que había conseguido en 2018 por The Americans, por lo que Rhys se convirtió en el primer intérprete en haber ganado las tres categorías actorales que reconocen los Emmy.

La acumulación de galardones, elogios y el éxito de sus proyectos podrían convencer a un actor de que su carrera va por muy buen camino, excelente dirían algunos. Pero no a Rhys. De hecho, cuando hace unos meses se anunciaron las nominaciones su reacción ante la doble candidatura lo pintó de cuerpo entero. “A partir de ahora es todo cuesta abajo”, dijo el actor en ese momento, un comentario que más allá de la broma reveló mucho sobre él y sus orígenes.

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“En Gales no podés decir algo como “soy fantástico y lo que me pasa es maravilloso”. Dios mío, no. Es un atributo que compartimos todos los países celtas, creo. Para nosotros bajarle el copete a alguien que se la cree es casi un deporte olímpico. Mi papá tiene un dicho que se aplica a esa costumbre: “si ese tipo fuera chocolate, se comería a sí mismo””, explicó el actor en una entrevista publicada el mes pasado en el diario The New York Times.

Kathleen Turner y Matthew Rhys en la versión teatral de El graduado

En el mismo reportaje, Rhys se ponía como ejemplo de los peligros de tener un exceso de confianza. “Al principio de mi carrera me estaba yendo bien con la versión teatral de El graduado que protagonizaba junto a Kathleen Turner en el West End. Pensaba que estaba en ascenso pero después no conseguí trabajo durante mucho tiempo. Me di cuenta de que esta profesión es una montaña rusa. A veces estás en la cima y otras abajo de todo. Así que para mí este es solo un momento. Uno fantástico, pero un momento al fin”, detalló el actor.

Esa cautela era la misma que tuvieron sus padres cuando a los 18 años les anunció que quería estudiar actuación y que intentaría ingresar en el prestigioso conservatorio de arte dramático británico, en Londres. La noticia, contó el intérprete en varias ocasiones, no les cayó del todo bien. Temían que la profesión era demasiado inestable, no veían que su hijo tuviera las mejores posibilidades de triunfo e insistían con un plan B si, como suponían, no lograba ingresar en la escuela de teatro. Pero por suerte para el Matthew adolescente fue aceptado en la casa de estudios y como otros actores galeses de la talla de sus admirados Richard Burton y Anthony Hopkins, se mudó a Londres para trasformar en un trabajo algunas de las costumbres más arraigadas de su país.

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“En Gales desde hace miles de años se celebra dos veces al año el festival Eisteddfod en el que niños y adultos compiten en concursos de canto, poesía, recitado y danza. En algún momento de su infancia todos los chicos pasan por un escenario”, recordó Rhys en una charla con la revista The New Yorker. Allí también habló de la obra teatral escolar en la que le tocó interpretar a Elvis Presley y como por primera vez se dio cuenta de lo cómodo y contento que se sentía sobre el escenario.

Apenas recibido del conservatorio, el actor empezó su carrera combinando el trabajo en teatro con algunas apariciones en la TV británica y un papel en una película filmada en Gales dirigida por Marc Evans, el mismo realizador con el que años después trabajó en la película Patagonia, una historia sobre la inmigración galesa rodada entre Cardiff, Buenos Aires y Chubut. De aquella experiencia, el actor siempre recuerda la emoción de escuchar su idioma hablado en algunos de los parajes más recónditos de la provincia argentina y la cabalgata a través del país de la que participó junto a más de treinta gauchos, todos de origen galés.

Rhys en La maldición de Widow's Bay Apple TV+

Claro que fue el éxito de El graduado lo que lo puso en el mapa. Hasta que el teléfono dejó de sonar. De hecho, uno de los pocos papeles que le ofrecieron en aquel período fue el único que Rhys no se animó a aceptar. “Hasta el día de hoy rechacé un solo papel en mi vida. Y me arrepiento. Me ofrecieron interpretar a Hamlet. Tenía 24 años y me pareció que era una montaña demasiado alta para escalar. Pensé que no tenía la madurez emocional para el papel. Y ahora, tristemente, mis días de poder interpretarlo se terminaron”, se lamentó en la charla con The New York Times.

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Rhys junto a Claire Danes en la miniserie La bestia en mí

Lo cierto es que eventualmente su carrera, lenta pero segura, empezó a avanzar: los papeles en series de TV se combinaron con participaciones en películas junto a algunos de sus admirados antecesores. Trabajó con Hopkins en la adaptación cinematográfica de la shakespeareana Tito Andrónico, y con Jonathan Pryce (otro galés) en la película Pequeños milagros, estrenada en el festival de Berlín en 2000. Y para seguir representando su origen unos años después encarnó al poeta Dylan Thomas en una película sobre el autor galés. Para ese momento, Rhys ya había emprendido la gran aventura de su vida, inspirado en el recorrido de Burton.

“Richard Burton fue muy importante para mí. Desde chico miraba sus películas sin saber que era galés y cuando me enteré no lo podía creer. Era una verdadera estrella de cine. Para mí su carrera fue una especie de permiso de lo que se podía hacer. Él dijo: “voy a ir a Hollywood y voy a conquistarlo en mis propios términos” Y lo hizo. Después lo siguió Hopkins y más tarde Michael Sheen. Todos seguimos sus pasos. A mí me dio una confianza que siempre le voy a agradecer”, rememoró el actor que después de unos años sin demasiada suerte en 2006 fue elegido como uno de los protagonistas de la serie Brothers & Sisters, un drama familiar encabezado por Sally Field, otra ganadora de los Emmy 2026.

La ficción fue un éxito y muchos empezaron a reconocer a Rhys por su interpretación de Kevin Walker, uno de los hijos del personaje de la matriarca que interpretaba Field. Claro que su gran oportunidad en la industria audiovisual le llegó dos años después del final de esa serie cuando lo eligieron para protagonizar el drama de espías The Americans, junto a Keri Russell. Una de las mejores series de las últimas décadas, la ficción mostró la versatilidad de Rhys, su habilidad para los acentos y un carisma que lo hacía destacarse entre sus colegas. También lo ayudó mucho la innegable química que tenía con su compañera de elenco que eventualmente se transformó también en su pareja en la vida real.

Matthew Rhys y Keri Russell en The Americans Craig Blankenhorn - FX

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Su interpretación de Philip Jennings, el agente de la KGB viviendo como un ciudadano común en los Estados Unidos durante la Guerra Fría, impresionó a los críticos como al público y le consiguió su primer Emmy como actor principal en un drama. Se podría decir, en sus propias palabras, que Rhys estaba en el punto más alto de la montaña rusa y listo para dar el gran salto al cine de Hollywood. Pero esa nueva búsqueda no resultó como lo esperaba. Un protagónico compartido con Tom Hanks en el film Un buen día en el vecindario pasó casi desapercibido o al menos no tuvo la repercusión de su siguiente papel en TV: fue Perry Mason en la reinvención del clásico personaje que produjo Robert Downey Junior para HBO.

Otra nominación al Emmy reafirmó su lugar destacado en la pantalla chica. Ese que este año cimentó con dos actuaciones tan disímiles como inolvidables en La bestia en mí y La maldición de Widow’s Bay. Sin embargo, lejos de la complacencia que no parece formar parte de su ADN Rhys sigue buscando conquistar su Santo Grial: el cine. Por eso, a diferencia de muchos de sus colegas, especialmente en su nivel, está dispuesto a audicionar por los papeles que le interesan y no tiene problemas de contarlo.

Matthew Rhys como Perry Mason HBO