Premios Emmy 2026: un récord, sorpresas y momentos emotivos en una noche llena de estrellas

Ayer se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la 78ª edición de los premios Emmy, una ceremonia que dejó récords, sorpresas, reencuentros y varios momentos cargados de emoción. La maldición de Widow’s Bay fue la gran ganadora de la noche y se consagró como mejor comedia, mientras que The Pitt volvió a imponerse como mejor drama y DTF St. Louis se quedó con el premio a la mejor miniserie. Matthew Rhys hizo historia con dos triunfos actorales en una misma ceremonia y Jean Smart volvió a marcar un récord con Hacks. Con Mariska Hargitay como anfitriona, la gala también tuvo homenajes, apariciones inesperadas y reuniones que apelaron a la nostalgia. A continuación un repaso por algunos de los momentos más destacados de la noche.

La anfitriona: Mariska Hargitay

“Cuando me llamaron para conducir los Emmy me dieron dos consejos muy valiosos. El primero: ‘no lo hagas’. Claramente lo ignoré. Y ahora haré lo mismo con el segundo. Me recomendaron que no me pusiera seria, pero la verdad es que estoy increíblemente agradecida de estar en un salón lleno de gente dedicada a contar historias”, dijo entre bromas y emoción la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años.

Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, es la primera mujer en conducir la gala en 15 años. La actriz deslumbró con un vestido rojo en paillette AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes, Hargitay y Jalen Brunson, reciente campeón de la NBA con los New York Knicks, habían bromeado sobre las dificultades de ser protagonistas de una noche en la que “todos te miran y esperan que te hagas cargo de todo”. Con ese guiño al equipo del basquetbolista, la actriz y anfitriona puso en marcha la fiesta con su propia versión de “I Love Rock & Roll”, en homenaje a la televisión y a algunos de los ciclos nominados en colaboración con los auspiciantes del evento.

El número musical terminó sobre el escenario del teatro Peacock ubicado en el centro de Los Ángeles para dar comienzo a la fiesta que organiza la Academia de Televisión de Hollywood.

El musical de Mariska Hargitay en los Emmy

Entre Zendaya y una despedida

“No es tan buena. Nos paramos porque es vieja”. Imaginando lo que pasaba por la cabeza de las mujeres de la platea mientras le daban una ovación de pie y Zendaya, con el corte de pelo que muchas intentarán imitar sin suerte en los próximos meses, sonriendo a su lado, Jean Smart agradeció el quinto y último Emmy a la mejor actriz de comedia que recibió por interpretar a Deborah Vance, su personaje en Hacks, la comedia de HBO Max que terminó definitivamente este año.

Buffy y Angel, juntos otra vez

Para celebrar los treinta años del estreno de Buffy, la cazavampiros, sus protagonistas Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz fueron los encargados de anunciar la categoría de mejor actor principal en una miniserie, antología o telefilm. Entre algunos chistes y una mención al pasar sobre los integrantes del elenco fallecidos en los últimos dos años —Michelle Trachtenberg, Nicholas Brendon y Anthony Head—, el dúo entregó la estatuilla a Matthew Rhys por La bestia en mí (Netflix).

La más contenta por su triunfo pareció ser su compañera de elenco en la miniserie, Claire Danes, la primera en abrazar al actor galés. Lejos de poder relajarse con el logro todavía tenía mucho camino por recorrer como nominado en el rubro de mejor actor de comedia por La maldición de Widow’s Bay.

La primera sorpresa de la noche

Aunque The Pitt empezó la noche como el drama con más nominaciones actorales, 13, el rubro de actriz de reparto en un drama se le escapó de las manos. La ganadora resultó Allison Janney por su papel en La diplomática (Netflix). En cambio, el siguiente premio, mejor actriz principal en un drama, fue según lo pronosticado: Rhea Seehorn, la protagonista de Pluribus (Apple TV), por fin se quedó con la estatuilla que muchos consideran que le correspondía hace años por su labor en Better Call Saul.

Emocionada, Seehorn agradeció el premio y reveló que una de sus competidoras, Keri Russell, le había mandado un regalo a todas las nominadas en la categoría.

Un ganador cantado

Para sorpresa de nadie, Noah Wyle ganó su segundo premio consecutivo como mejor actor principal en un drama por su labor en The Pitt. El galardón por el que también competían Sterling K. Brown (Paraíso, Disney+), Mark Ruffalo (Task, HBO), Rufus Sewell (La diplomática) y Gary Oldman (Slow Horses, Apple TV) fue presentado por el comediante John Mulaney, quien cada vez que aparece en un premio inspira la pregunta del millón: ¿por qué no está conduciendo la ceremonia? Según contestó muchas veces, porque no quiere.

Noah Wyle volvió a imponerse como mejor actor principal en drama por The Pitt y sumó así su segundo Emmy consecutivo por la serie Chris Pizzello - Invision

Antes del premio para Wyle, le tocó el turno a la categoría de actor de reparto en comedia que ganó el brillante Stephen Root, otro triunfo para La maldición de Widow’s Bay así como su compañera Kate O’Flynn se llevó el galardón de actriz de reparto.

La especial dedicatoria

Cuando nadie lo esperaba, los Emmy tuvieron su primer momento de genuina emoción. Fue gracias al triunfo del actor Tom Pelphrey por su trabajo como intérprete de reparto en Task. Merecido el premio no fue lo que hizo llorar a toda la platea, pero especialmente a Kaley Cuoco, la pareja del actor. Embarazadísima de su segunda hija, la Penny de The Big Bang Theory aplaudía emocionada, mientras Pelphrey le dedicaba su triunfo desde el escenario.

La aparición de Taylor Swift

Y como si los productores hubiesen sabido que necesitaban un paso de comedia para equilibrar las cosas, llegó un segmento que parodiando a La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, intentaba averiguar si Taylor Swift aparecería en los Emmy para acompañar a Hargitay, una de sus grandes amigas. Y luego de unir las pistas, ahí estaba la estrella del pop para unirse a la broma, aunque no asistió personalmente a la ceremonia.

La madre de los dragones

Con un poco de nostalgia y bastante humor las actrices Emilia Clarke y Emma D’Arcy, más conocidas por los fanáticos de las series como Daenerys Targaryen y su ¿tatarabuela? Rhaenyra Targaryen de Game of Thrones y House of the Dragon, respectivamente, fueron las encargadas de presentar en valerian, su “lengua nativa”, el premio a actriz principal en una miniserie, antología o telefilm.

La ganadora fue Sally Field por su trabajo en Criaturas luminosas, la película de Netflix. La última vez que la ganadora de dos Oscar había recibido un Emmy fue hace 20 años por su papel en el drama Brothers & Sisters.

La mejor miniserie

DTF St. Louis, protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, se consagró como la mejor miniserie de los Emmy 2026

La ganadora resultó la favorita: la original comedia negra DTF ST. Louis, de HBO Max, protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, que la semana pasada ya se había quedado con el Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie.

Poco más de una hora después de quedarse con el premio a mejor actor en una miniserie, Rhys volvió al escenario para levantar el galardón a mejor intérprete principal en una comedia por su trabajo en La maldición de Widow’s Bay. Así, el galés se transformó en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar una estatuilla por cada una de las categorías interpretativas: mejor actor en drama por The Americans, en miniserie por La bestia en mí y en comedia.

Además, Rhys fue el primer actor masculino en ganar dos premios de interpretación en la misma noche.

Stephen Colbert, agradecido

Uno de los acontecimientos televisivos del año en los Estados Unidos resultó ser la cancelación del programa de entrevistas nocturno de Stephen Colbert. Ante el final del ciclo de humor que solía criticar al gobierno de Donald Trump, la industria audiovisual se unió para apoyar al conductor y su equipo hasta que salieron del aire. Y en los Emmy volvieron a mostrar su reconocimiento con el premio a mejor programa de variedades.

Sin hacer referencia a Trump, Colbert agradeció y avisó que sus guionistas están desempleados y listos para que los contraten. Antes, la creadora de La maldición de Widow’s Bay, Katie Dippold se había quedado con el premio a mejor guion de comedia reconfirmando los favoritismos para el ciclo de Apple TV.

Momentos emotivos

Macaulay Culkin, Dan Levy y Annie Murphy presentaron el segmento In Memoriam recordando a Catherine O’Hara, la gran actriz canadiense que fue la mamá de los tres en la pantalla. De Mi pobre angelito a su brillante y premiada actuación en Schitt’s Creek, O’ Hara formó parte del emotivo homenaje a todos los integrantes de la industria fallecidos este año.

Jamie Lee Curtis se sumó para destacar el adiós a Rob Reiner, que la semana pasada había recibido un Emmy como actor invitado en una comedia por su participación en El oso.

Sally Field fue la encargada de presentar el tributo a Dolly Parton que acompañó la actriz y cantante Reba McEntire interpretando “Appalachian Memories”, uno de los temas de Parton.

El homenaje a Dolly Parton

Por otro lado, Michael J. Fox fue honrado con el premio humanitario Bob Hope por su trabajo en la búsqueda de una cura para la enfermedad de Parkinson que padece. Presentado por Julianna Margulies, su compañera de elenco en la serie The Good Wife, Fox apareció sobre el escenario en silla de ruedas y con alguna dificultad para expresarse, pero agradeció el reconocimiento, mientras las cámaras captaban los gestos de emoción de los presentes.

Michael J. Fox recibió en los Emmy el Bob Hope Humanitarian Award

Los ángeles de Charlie, en el cierre

Con la presencia sobre el escenario de Cheryl Ladd, Jaclyn Smith y Kate Jackson, tres de las protagonistas de la legendaria serie Los ángeles de Charlie en el cincuenta aniversario de su estreno, los Emmy modelo 2026 empezaron a despedirse.

Al trío le tocó anunciar el premio al mejor drama para The Pitt, la serie de HBO se quedó con el máximo galardón por segundo año consecutivo.

Y para cerrar la noche con una sonrisa, Matthew McConaughey y Woody Harrelson, aprovecharon el escenario para promocionar su nueva serie Casi hermanos, que se estrena la semana que viene en Apple TV y abrieron el sobre que reveló que este año el Emmy a la mejor comedia quedaba en manos de La maldición de Widow’s Bay, la gran ganadora de la velada.