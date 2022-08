“Nadie está a salvo”: el elenco de La casa del dragón habla del esperado spin off de Game of Thrones

En un contexto de una gran expectativa, finalmente La casa del dragón ya se encuentra disponible en HBO Max. El primer spinoff de la popular Game of Thrones hizo su desembarco en la pantalla con la promesa de contar una historia igual de impactante. Y para saber qué esperar de este título, LA NACION participó de una conferencia de prensa con medios internacionales en la que estuvieron Paddy Considine, Matt Smith, Milly Alcock, Emily Carey y Fabien Frankel.

La lucha por el poder

Game of Thrones fue una de las batallas por el poder más ambiciosas que vio la pantalla chica. La ficción escrita por George R. R. Martin, y llevada a la televisión por David Benioff y D.B. Weiss se convirtió en uno de los mayores éxitos de la segunda década del siglo XXI. Y por ese motivo, el desafío de este spin off se encuentra en la necesidad por respetar las pautas de un mundo preestablecido (y al que los espectadores desean volver), pero renovándolo a través de nuevas historias y personajes. Y La casa del dragón bucea en ese equilibrio mediante una historia que transcurre varios siglos atrás.

Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen en una escena de la serie La casa del dragón

Basada en el libro Fuego y sangre de Martin, el relato se desarrolla en el período de gloria de la casa Targaryen. En ese momento, el Rey Viserys (Paddy Considine) es el responsable de asumir el mando de Poniente. Para el actor que encarna a dicho personaje, sumergirse en un mundo de Martin fue descubrir un lugar muy distinto al de cualquier otra ficción, y así lo describió: “Yo no había leído los libros (de Martin), solo había visto Game of Thrones durante la cuarentena. Entonces encontré todo muy intrigante, y me gustó porque jamás había experimentado un mundo de fantasía como este. Y con escenas como Boda Roja me sucedía algo similar a lo que sentía con ficciones del nivel de Los Soprano, en donde pasan cosas que jamás ves venir. Y Game of Thrones fue un punto de quiebre, porque mostraba un mundo en el que nadie estaba a salvo, y eso lo disfrutaba. Este fue un gran proyecto, con mucho drama, con el desafío de construir a estos personajes, y el realismo que habita en estas fantasías”.

Frente al poder del rey Viserys, comienza un desfile de rivales que aspiran a tomar el poder. A su alrededor, habrá quienes lo defiendan, como también quienes busquen derrocarlo a como dé lugar. Y al respecto, Milly Alcock, que interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, asegura: “Este es un drama familiar, pero contextualizado en Poniente, con dragones y acción, dos elementos que son igual de importantes que el drama”.

Las caras de Poniente

Jon Snow, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y muchísimos más, los protagonistas de Game of Thrones puede que sean de los más diversos y atractivos vistos en una ficción. Y por ese motivo, La casa del dragón intenta no quedarse atrás en la presentación de quienes deberán guiar esta historia. Y ante todo, el primer nombre que surge es el del mencionado Viserys, una nueva clase de rey muy distinto a los vistos en la serie anterior, y al que Paddy Considine describe así: “Es muy astuto. Muchos creen que es débil, pero no es así. Viserys está muy al tanto de qué sucede a su alrededor. Pero no es un buen jugador en este tablero, y si bien tiene muchas virtudes, su mayor problema es que intenta satisfacer a todos. Se trata de un rey para tiempos de paz, y por eso la guerra le significa un problema”.

Otro de los personajes que promete dar mucho que hablar es el príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey, y un guerrero de enorme poder. Matt Smith es el responsable de darle vida a Daemon: “Amé interpretar a un personaje tan impredecible, que no sabés hacia dónde va. Y eso es muy estimulante. Lo interesante de Daemon es que no sabés si en él hay bondad o maldad, y esa es una respuesta que queda en el aire. Quizá lo único que puedo asegurar sobre Daemon es que es un megalómano”.

Junto al rey se encuentra su principal consejero, conocido como la Mano del Rey: Otto Hightower (Rhys Ifans), y su hija Alicent Hightower (Olivia Cooke). Por su parte, Milly Alcock -la princesa Rhaenyra Targaryen- primogénita del rey, también será una pieza mayor en la evolución de la trama, como destaca la actriz: “Ella es muy sentimental, y le importa su vínculo con Alicent, porque son dos mujeres jóvenes que perdieron parte de su familia. Entonces ambas deben enfrentar cambios muy importantes en sus vidas, aunque sus historias se despedacen”. Al interpretar a una Targaryen, y ante la sombra de Daenerys (Emilia Clarke), la actriz se anima a comprar en qué se parecen las dos mujeres: “Como Daenerys, Rhaenyra también es una suerte de madre, y ambas atraviesan circunstancias parecidas, con puntos de vista similares. La diferencia es que aquí, los Targaryen están en la cima de su poder, entonces Rhaenyra encuentra menos resistencia que Daenerys”.

Por su parte, Fabien Frankel es Ser Criston Cole, uno de los soldados más leales del rey, y suerte de guardaespaldas de su heredera. Para interpretar a este personaje, Frankel destacó: “en el momento de representarlo, busqué consejo en muchos de mis compañeros de elenco, como Paddy o Matt. Y si tenía dificultad con alguna escena, les pedía su opinión, ya que ambos tienen una experiencia mucho mayor que yo”.

Una nueva épica

La casa del dragón busca renovar el interés por el mundo de George R. R. Martin, profundizar en sus conflictos y brindar una aventura de personajes ricos en sus matices. No se trata de un relato de héroes y villanos, sino de protagonistas atravesados por grises constantes, como bien señala Paddy: “Mi personaje es un rey que no abusa de su poder, y eso no lo hace débil. Viserys tiene un objetivo y un deber, y se lo toma muy en serio. Se trata de una persona inusual para ese mundo. En mi carrera, varias veces compuse a asesinos, entonces es agradable interpretar a alguien de estas virtudes”. Por su parte, Matt Smith no puede evitar comparar a su guerrero con Doctor Who, uno de los héroes más importantes de su carrera: “¡Cómo quisiera que Daemon fuera igual de ingenioso que el Doctor! Creo que hay algunas similitudes entre ellos, porque los dos son marginados, aunque este personaje es un agente del caos encerrado en su propia oscuridad”.

Matt Smith HBO MAX