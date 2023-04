Netflix: del debut de Arnold Schwarzenegger a la precuela de Bridgerton, las series que se estrenan en mayo

También se estrenan las nuevas temporadas de Outlander y Queer Eye y la primera de Besos, Kitty, spin-off de A todos los chicos de los que me enamoré

Los fanáticos de Outlander tendrán nuevos episodios de la atrapante historia de amor de Claire y Jamie, mientras que los seguidores de Bridgerton podrán disfrutar de su precuela, con Shonda Rhimes al mando. Además, Arnold Schwarzenegger desembarca en la plataforma de streaming y la saga A todos los chicos de los que me enamoré también escribe un nuevo capítulo.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en mayo:

*Outlander (Sexta temporada)

Outlander Netflix

En la sexta temporada que se incorpora a la plataforma, Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) buscan proteger a sus seres queridos de una familia misteriosa y crecientes tensiones políticas que alteran la vida en Fraser’s Ridge. Outlander se suma con esta entrega a Netflix el mismo año en que se confirma la precuela basada en las novelas de Diana Gabaldon. Aunque el universo que traspoló Ronald D. Moore concluirá su derrotero, en la precuela veremos la historia de amor de los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser.

Este desprendimiento de la exitosa ficción se titulará Blood Of My Blood [Sangre de mi sangre], con Matthew B. Roberts como showrunner y guonista, y con Maril Davis, Ronald D. Moore y Gabaldon como productores ejecutivos. “Outlander: Blood of My Blood es, en su corazón, una historia de amor”, declaró Roberts y brindó detalles sobre su regreso con el retrato de otro apasionante romance. “Explorará los extremos hasta los que puede llegar una persona para encontrar el amor en una época en la que eso es considerado un lujo, cuando los matrimonios eran estratégicos y para ganancias políticas y económicas”. Mientras tanto, se podrá disfrutar de la sexta temporada de Outlander en el servicio de streaming. Disponible desde el 2 de mayo.

*La reina Charlotte: una historia de Bridgerton (Miniserie)

La reina Charlotte: una historia de Bridgerton Prensa Netflix

El universo Bridgerton demuestra que todavía tiene mucho material para desarrollar y este mes se suma a Netflix su precuela, La reina Charlotte , centrada en la monarca que en la producción original interpretó Golda Rosheuvel, quien también está de vuelta en esta encantadora ficción de seis episodios concisos y e intimistas. “La unión de la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra trae amor y cambios en la alta sociedad en esta precuela de Bridgerton”, adelantó la plataforma sobre el drama romántico que mostrará a Charlotte en dos etapas de su vida: como la poderosa reina con la que estamos familiarizados y la historia de origen, como la joven que deberá contraer matrimonio con George y, al mismo tiempo, aprender las minuciosas de la responsabilidad que conlleva la Corona.

En este sentido, la precuela de Bridgerton es una suerte de coming of age en la que se lucen sus protagonistas, India Amarteifio y Corey Mylchreest, quienes tuvieron un largo período de ensayo antes de embarcarse en la filmación de la serie de Shonda Rhimes -basada en los personajes de Julia Quinn- que tuvo nada menos que seis meses de rodaje. El conflicto se desata cuando Charlotte no comprende por qué George la rechaza constantemente, tan solo el puntapié de la producción dirigida por Tom Verica. En cuanto a la reina Charlotte personificada por Rosheuvel, se verán sus charlas junto a Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) y Lady Danbury (Adjoa Andoh), y el vínculo tirante con sus hijos, quienes se rehúsan al matrimonio. Disponible desde el 4 de mayo.

*Queer Eye (Séptima temporada)

Queer Eye Netflix

El exitoso reality ganador del Emmy, comandado por los denominados Fab Five , Bobby Berk, Tan France, Karamo Brown, Jonathan Van Ness y Antoni Porowski, está de vuelta con su séptima temporada, y Netflix reveló el destino del quinteto que ayuda a mejorar la cotidianidad de las personas con las que se cruzan, desde sus respectivas profesiones. “Los Fab 5 llevan todo su estilo a Nueva Orleans para traernos una nueva temporada de personas inspiradoras y grandes transformaciones”, dio a conocer la plataforma sobre el regreso de un ciclo que conquistó de inmediato a la audiencia y que siempre encuentra la forma de reinventarse.

En cuanto a la experiencia de instalarse en Nueva Orleans, France, quien se ocupa de la arista fashion del programa, aludió a las contradicciones que le generó: “No vivía en los Estados Unidos cuando sucedió lo del huracán Katrina, por lo que ver la devastación, lo que sucedió con las familias, la pobreza que generó, eso me afectó muchísimo. La gran mayoría de nuestros héroes nunca han podido reponerse y por eso las transformaciones que hicimos y que se podrán ver son tan especiales, porque muchas personas a las que conocimos parecían detenidas en el tiempo”, remarcó el diseñador. Disponible desde el 17 de mayo.

Besos, Kitty (Primera temporada)

Besos, Kitty Netflix

En 2018 se estrenaba en Netflix la primera parte de una de sus sagas más populares: A todos los chicos de los que me enamoré . Basada en la trilogía de Jenny Han y con los carismáticos protagónicos de Lana Condor y Noah Centineo, la comedia teen se centraba en la relación entre Lara Jean Covey y Peter Kavinsky, quienes fingen ser pareja para causarles celos a sus respectivos intereses románticos. Este mes llega a la plataforma un spin-off de la saga, Besos, Kitty, focalizada en la vida romántica y en las amistades de la hermana menor de Lara Jean, Katherine Song-Covey, interpretada por Anna Cathcart. “Nace una nueva historia de amor cuando Kitty, la joven celestina, se reencuentra con su novio a distancia en la escuela de Seúl a la que fue su madre”, adelantó Netflix sobre la primera temporada de la ficción juvenil.

Por otro lado, la plataforma reveló que, después de darle un empujoncito a la vida amorosa de su hermana Lara Jean, “es hora de que Kitty viva su propia historia épica”. Sin embargo, “pronto se dará cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas cuando es su propio corazón el que está en juego”. La producción, creada y coescrita por Han, consta de 10 episodios con interpretaciones de Cathcart, Choi Min-young, Anthony Keyvan y Gia Kim. Disponible desde el 18 de mayo.

*El silencio (Primera temporada)

El silencio Netflix

El thriller psicológico español creado y escrito por Aitor Gabilondo pone el foco en Sergio (el exÉlite, Arón Piper), un joven que dejó de hablar el día en que asesinó a sus padres cuando era menor de edad. Cuando sale de prisión, Sergio se niega a colaborar con la Justicia, por lo que una psiquiatra (interpretada por Almudena Amor) “busca descubrir la verdad con una retorcida investigación”, adelantó Netflix respecto a la escalofriante premisa de la producción que llega este mes a la plataforma con actuaciones de Manu Ríos, Aitor Luna, Ramiro Blas, Aria Bedmar y Mikel Losada.

“Sergio es alguien que logra dominar a los investigadores sin hablar y sin tan siquiera saber que lo están observando. Son ellos quienes tratando de descifrar cada uno de sus gestos terminan cayendo en su propia trampa y viendo lo que quieren ver ¿Quién es entonces la presa? ¿El que está dentro de la pantalla o quien le observa?”, apuntó, en diálogo con revista Cinemanía, el showrunner de la intrigante ficción cuya primera temporada se incorpora este mes al variado catálogo de Netflix. Disponible desde el 19 de mayo.

*FUBAR (Primera temporada)

Arnold Schwarzenegger en FUBAR Netflix

Si hay un actor sinónimo de acción, ese es Arnold Schwarzenegger . El actor hace su debut en Netflix con una serie llamada FUBAR, la producción de ocho episodios de Nick Santora que la estrella protagoniza y produce y que lo mostrará en la piel de Luke, “un agente de la CIA a punto de retirarse que descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión” .

El punto de conflicto es la revelación de que la hija de Luke también trabaja para la CIA y, en medio de ese caótico escenario, tendrán que trabajar juntos para esa compleja tarea para la que ambos se pondrán en riesgo, pero en la que también se protegerán mutuamente. FUBAR además coquetea con la narrativa de espías y le aporta dosis de comedia a los capítulos en los que también veremos las interpretaciones de Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle y Gabriel Luna . Disponible desde el 25 de mayo.