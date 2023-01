Outlander: se confirmó la última temporada y se revelaron detalles de su precuela, Blood of My Blood

escuchar

Este jueves se realizó un anuncio agridulce para los fanáticos de Outlander, la popular serie basada en las novelas de Diana Gabaldon. Por un lado, se confirmó la noticia de que la octava temporada del drama histórico será la última y que constará de 10 episodios. Sin embargo, todavía resta aguardar el estreno de la séptima, que tendrá 16 capítulos, subiendo así la vara de las entregas previas. Si bien el universo que traspoló Ronald D. Moore concluirá su derrotero, hubo un segundo anuncio que será del agrado de su fervorosa y leal audiencia: la serie tendrá una precuela. Y aunque no tendrá a Claire ( Caitríona Balfe ) y a Jamie ( Sam Heughan ) como protagonistas, sí se centrará en la historia de amor de los padres de éste, Ellen MacKenzie y Brian Fraser .

La precuela se titulará Blood Of My Blood [Sangre de mi sangre], con Matthew B. Roberts como showrunner y guonista, y con Maril Davis, Ronald D. Moore y Gabaldon como productores ejecutivos de este relato épico al que le dio luz verde Starz, uno de los más reconocidos canales de televisión premium de los Estados Unidos. “ Outlander: Blood of My Blood es, en su corazón, una historia de amor”, declaró Roberts y brindó detalles sobre la precuela. “Explorará los extremos hasta los que puede llegar una persona para encontrar el amor en una época en la que eso es considerado un lujo, cuando los matrimonios eran estratégicos y para ganancias políticas y económicas ”, reveló sobre la trama.

Algunas imágenes de la sexta temporada de Outlander (Starz)

En cuanto al título de este preludio, Roberts explica que es un guiño a los votos matrimoniales de Jamie a Claire y que en la serie se verán rostros conocidos de Outlander. “La historia de Claire y Jamie podrá llegar a su fin con la octava temporada, pero Diana [Gabaldon] continúa trabajando en su maravillosa saga literaria”, comunicó Roberts, en relación al inminente décimo libro de la autora, que concluirá el relato y al que está abocada actualmente. Por último, el showrunner se mostró entusiasmado con el desarrollo de la precuela, cuya fecha de inicio de rodaje todavía no se informó. “No vemos la hora de compartir esta historia con nuestros fieles fanáticos”, subrayó.

Outlander, todo un fenómeno Jason Bell

Outlander se estrenó el 9 de agosto de 2014 y fue nominada a tres premios Globo de Oro al año siguiente: mejor drama, mejor actriz (Balfe) y mejor actor de reparto (Tobias Menzies). En nuestro país, las primeras cinco temporadas están disponibles en Netflix , y las seis pueden verse en Star+ . “Me encanta la adaptación que han hecho de la serie. Es imposible llevar todo el material del libro, pero me gustan los guiones, cómo trabajan los actores, la producción –realmente sentís que estás en Escocia –. Al mismo tiempo hay algunos problemas porque cada vez que surge un nuevo personaje y un nuevo actor se incorpora, los comentarios suelen ser: ‘No me lo imaginaba así'”, manifestó la autora de la saga en la presentación el año pasado en Madrid de Cuenta a las abejas que me fui, el noveno libro.

“Siento una sensación de logro al ver todos los libros que he escrito”, expresó en el evento al que asistió LA NACION. “A veces veo los libros en las librerías de los aeropuertos, dispuestos sin el orden de la serie, y pienso: ‘Si alguien está por hacer un viaje largo, a Australia, por ejemplo, me gustaría que pudiera entender ese libro sin haber leído los anteriores’. Conseguir eso implica una labor de ingeniería que requiere ir con cuidado y bastante tiempo”.

Presentación de " Cuenta a las abejas que me fui" de la escritora Diana Gabaldon. Lola García Garrido

Por su parte, Balfe le contó a este medio lo que significa Outlander en su carrera. “Somos muy conscientes del regalo que nos hizo Diana Gabaldon. Seguiremos adelante mientras los fans estén ahí y quieran que así sea. Ya van seis años de nuestra vida en esto y la verdad es que no estoy preparada para decir adiós. Ni siquiera lo estoy para pensar en la despedida”. Asimismo, Moore rastreó el porqué del suceso. “Creo que el secreto del éxito de la ficción es que es un relato épico que combina romance, aventuras, dramas palaciegos, secretos íntimos y otros históricos. La mezcla de géneros es tal que en la sexta temporada tenemos un episodio con un tono cercano al terror de Stephen King. La clave es que nunca sabés que vas a ver, pero siempre estás seguro de que la base de todo es una historia de amor ”, explicó el productor.