Un repaso por los estrenos más importantes programados por la plataforma de streaming para este mes que comienza

Netflix, en agosto: de la esperada biopic de Moria Casán al nuevo proyecto de Robert De Niro y el regreso de Ricky Gervais

Un repaso por los estrenos más importantes programados por la plataforma de streaming para este mes que comienza Martín Fernández Cruz 31 de julio de 2026 10:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

Uno de los lanzamientos más importantes del año finalmente llega a Netflix. Se trata de la miniserie basada en la vida de Moria Casán, un proyecto muy esperado que estará disponible en el transcurso de este mes, cerca del cumpleaños número 80 de “La One”. Lejos de ser el único lanzamiento, ese título estará acompañado de otros importantes estrenos que también llegarán durante agosto.

La última casa (película)

Luego de recibir innumerables elogios (y hasta una muy merecida nominación al Oscar) por su trabajo en El agente secreto, el actor Wagner Moura regresa en este inquietante film. Aquí el intérprete brasileño compone a un padre de familia que se encuentra ante una situación extraordinaria, cuando descubre la aparición de un extraño fenómeno que le impide a él, a su esposa y a sus hijos abandonar el hogar. De ese modo, todo el clan debe quedarse puertas adentro para garantizar su supervivencia, a medida que los recursos comienzan a escasear.

Luego de más de mil días de encierro, el protagonista deberá tomar una difícil decisión: morir junto a los suyos o salir al exterior y exponerse a la amenaza que habita fuera de su hogar. Mezcla de terror psicológico, ciencia ficción y horror sobrenatural, La última casa es uno de los títulos más prometedores de este mes, que ojalá no defraude.

La última casa estará disponible a partir del 7 de agosto.

Gatos callejeros, de Ricky Gervais (primera temporada)

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Ricky Gervais es uno de los comediantes ingleses más importantes de los últimos años. Su humor ácido, que sobrepasa por mucho lo políticamente correcto, es la marca de agua de un estilo que no le teme a ningún tabú y que denuncia verdades incómodas provocando risas más incómodas aún. A través de Netflix, Gervais lanzó prestigiosas ficciones como Derek o After Life, y ahora esa sociedad da luz a un nuevo proyecto que lleva al inglés al terreno de la animación para adultos.

Se trata de Gatos callejeros, una serie en la que un grupo de felinos hacen gala de pésimas costumbres y malos hábitos de toda clase. Una vez más, esta ficción es una muestra del corrosivo humor que tanto fascina a los seguidores de Gervais. “Estos gatos no envejecen. Así que si bien yo me hago más viejo y más gordo, eso no me impide sentarme en una silla y hacer este show para siempre (…). Y yo acá quiero que todo resulte realista, a excepción del hecho que tenemos a un grupo de gatos hablando”, señaló el comediante, que escribe y le presta su voz al personaje principal.

Gatos callejeros, de Ricky Gervais estará disponible a partir del 7 de agosto.

Moria (miniserie)

Griselda Siciliani, Sofía Gala y Cecilia Roth se enfrentan a la enorme tarea de interpretar a una de las figuras más relevantes de la historia cultural argentina, Moria Casán. Apenas dos días antes de que la diva cumpla 80 años, Netflix agregará a su catálogo esta biopic que recorre los momentos más importantes de Moria, desde su juventud hasta su madurez, y muestra cómo ella logró en cada etapa transgredir las normas y reinventarse una y mil veces.

De las películas con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, pasando por su vínculo con Susana Giménez hasta coronarse como un ícono del teatro, del cine y de la televisión, esta miniserie se propone desnudar a una de las artistas más fascinantes del espectáculo argentino. En medio de un aluvión de biopics, sin lugar a dudas esta producción, como la propia Moria, no pasará en absoluto desapercibida. Junto a las tres actrices que componen a Casán, el elenco lo completan Luis Machín, Marco Antonio Caponi, Micaela Riera y Hernán Jiménez.

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Moria estrena el 14 de agosto.

La captura (película)

Las ficciones basadas en el mundo del narcotráfico tuvieron hace algunos años una notable popularidad. Desde Narcos hasta llegar a El patrón, las series centradas en distintos cárteles captaban con facilidad la atención del público; siguiendo esa misma estela es que ahora llega La captura. En esta producción, el eje está puesto en el ambicioso operativo que pusieron en marcha agentes de México para capturar al temido “Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de Latinoamérica.

La historia reconstruye la operación Cisne Negro y el escalofriante momento en el que encontraron a Guzmán. A través de la óptica de dos policías, que se convierten en el eje de la trama al enfrentar un dilema moral que podría cambiarles la vida para siempre, La captura hace foco en el detrás de escena de ese recordado episodio que supuso un duro golpe al cártel de Sinaloa.

La captura estará disponible a partir del 21 de agosto.

Susurran tu nombre (película)

Luego de protagonizar la serie Día Cero, Robert De Niro regresa con una nueva producción a Netflix. En este thriller, el actor compone a un policía retirado, de carácter taciturno, que fue ampliamente reconocido por capturar a un asesino serial apodado “El susurrador”. Pero la vida del hombre da un trágico vuelco cuando su propio nieto desaparece, en medio de varias pistas que parecen replicar el cruento modus operandi del criminal que ayudó a apresar años atrás.

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En medio de esta historia, el protagonista deberá acercarse al padre de su nieto, con quien mantiene una distante relación. Basado en el libro homónimo escrito por Alex North, un texto que se convirtió en uno de los mayores best seller del año 2019, Susurran tu nombre es un impactante thriller policial que promete numerosas vueltas de tuerca. Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton y Hamish Linklater acompañan a De Niro en este largometraje.

Susurran tu nombre llega a Netflix el próximo 28 de agosto.

Toda la verdad de mis mentiras (miniserie)

La escritora española Elísabet Benavent es fuente de exitosas adaptaciones en Netflix, como fueron los casos de Valeria o Un cuento perfecto. Y esta vez llega el turno de Toda la verdad de mis mentiras, otra de sus novelas que ahora se convierte en una miniserie.

En este relato, Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez) son dos amigos que forman parte de un grupo que atravesará un duro momento cuando salgan a la luz algunos secretos. El conflicto se inicia con un viaje grupal cuyo objetivo es celebrar el inminente casamiento de Blanca (Clara Sans), una de las integrantes de esa banda. Pero a medida que los días pasen, la casa rodante en la que viaja el grupo se convierte en el caldo de cultivo de inesperadas fricciones y reclamos de toda clase que atentarán contra el buen clima del viaje.

Toda la verdad de mis mentiras estará disponible a partir del 28 de agosto.

De yapa: el final de Cien años de soledad

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Luego del estreno de su primera temporada en diciembre de 2024, la ambiciosa adaptación de la enorme pieza de Gabriel García Márquez llega a su conclusión. De esa manera, una segunda temporada y un último capítulo de dos horas, le darán un broche de oro a esta épica que transcurre en el imaginario pueblo de Macondo.