Netflix inaugurará sus oficinas en Buenos Aires este año

Netflix sigue apostando a la industria nacional: la plataforma de streaming anunció oficialmente que desembarcará en la Argentina , abriendo oficinas en Buenos Aires para impulsar la producción local y estar más cerca de sus clientes.

"Como parte del compromiso de seguir apostando por Argentina, Netflix abrirá su oficina en Buenos Aires en 2020. De esta forma podremos dar un mejor servicio a nuestros miembros y a la comunidad creativa local, mientras invertimos en historias hechas en la Argentina que pueden ser vistas en todo el mundo", le dijo a LA NACIÓN Francisco Ramos, vicepresidente de Producción Original de Netflix y responsable de España y América latina.

Con un divertido video en el que participan Juan Minujín, Natalie Pérez, Maite Lanata, Sebastián Wainraich y Balthazar Murillo junto a los directivos de Netflix, se explica porqué abrirán una sucursal en el país. Reed Hastings, creador de la plataforma, aparece junto a Ramos y los actores haciendo zapping y repasando el contenido nacional.

"¿Las oficinas por dónde las tienen? ¿Palermo, Microcentro?", les consulta Lanata. "No, en Los Ángeles", responde Ramos, a lo que Wainraich sugiere que abran alguna en suelo porteño. "Paco, ¿por qué no tenemos una oficina acá? Argentina es uno de los diez países más importantes para Netflix, producimos contenidos maravillosos que son vistos por el mundo, me parece que tendría sentido", dice a Hastings, quien termina cerrando el trato en cuestión de segundos.

El anuncio llegó días después de que el presidente Alberto Fernández recibiera en la Casa Rosada al director ejecutivo de la plataforma , con quien hizo un repaso de las inversiones de la compañía en el país y los futuros lanzamientos de producciones originales. Durante el encuentro, Hastings adelantó detalles sobre el inminente lanzamiento de su filial en la Argentina, que potenciará al sector audiovisual nacional con generación de empleo, ya que desde el país se producirán más contenidos.

El rodaje de El Eternauta fue anunciado hace unas semanas, en el evento que se celebró en la Usina del Arte Crédito: Tomás Balmaceda

Actualmente, ya hay varios proyectos locales en proceso de producción para la plataforma. El lanzamiento de una serie basada en El Eternauta , la mítica historieta argentina realizada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, es uno de los más renombrados, sin embargo, también se están rodando otras ficciones y largometrajes .

Los proyectos de Netflix en la Argentina

El elenco de El reino, uno de las producciones originales que ya se encuentra en marcha Crédito: Netflix

El reino , un thriller con guion de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro y protagonizado por Diego Peretti, Mercedes Morán, Joaquín Furriel y Chino Darín saldrá a la luz en el 2021. La historia gira alrededor de un pastor candidato a vicepresidente, que vislumbra un futuro como líder del país desde el momento en que su compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de la campaña.

La corazonada , largometraje policial basado en el libro de Florencia Etcheves, La virgen en tus ojos, y Casi feliz , una serie en clave de comedia escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich, que narrará con algunos tintes autobiográficos, la vida de un exitoso conductor de radio que enfrenta complicaciones afectivas, ya fueron oficialmente presentadas.

En el caso de las propuestas para el público juvenil se viene Cielo grande , una serie musical que cuenta la lucha de un grupo de adolescentes por salvar el centro de ski en el que trabajan, y la tercera temporada de la exitosa Go! Vive a tu manera . La lista de proyectos en marcha se completa con El cuaderno de María , un film dirigido por Carlos Sorín y protagonizado por Valeria Bertuccelli que está inspirado en la historia real de María Vázquez, la mujer que ante una enfermedad terminal decidió escribir El libro de Nippur para dejarle sus textos como recuerdo a su pequeño hijo.