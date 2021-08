Netflix: los estrenos de series en septiembre de 2021

Un repaso por las nuevas incorporaciones al catálogo de la plataforma de streaming

Este es un mes en el que Netflix se prepara para algunas despedidas, desde el preludio al final de La casa de papel hasta otra favorita de la audiencia como lo es Lucifer. Al mismo tiempo, el cineasta Mike Flanagan hace su regreso con la que él mismo considera su mejor serie para la plataforma de streaming (Misa de medianoche) luego del éxito que cosechó con La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor. Acá hacemos un repaso por los principales estrenos del mes de Netflix para agendar.

*LA CASA DE PAPEL (PARTE V: Volumen I)

Se estrena la nueva temporada de La casa de papel TAMARA ARRANZ

Uno de los grandes fenómenos de la plataforma de streaming está llegando a su fin. La casa de papel, la ficción española de Álex Pina, se incorporó a Netflix en 2017, se instaló rápidamente en la cultura popular y mantuvo el interés de los espectadores con el correr de las temporadas. Asimismo, la producción llegó a obtener el Emmy internacional a mejor serie dramática en 2018, ratificando así su importancia en la industria. Su conclusión promete la intensidad a la que nos tiene acostumbrados, además de personajes nuevos que sacudirán la historia: Rafael (Patrick Criado), el hijo de Berlín; René (Miguel Ángel Silvestre), un amor del pasado de Tokio; y Sagasta (José Manuel Seda), el comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español, el nuevo enemigo al que deberá enfrentarse el grupo.

En una reciente entrevista con LA NACION, Pina fue consultado sobre la posibilidad de que la quinta parte de La casa de papel no sea la última. “Mira, esto es como cuando rompes con tu mujer. Se siente como un luto que tienes que vivir, un proceso de ajustarte emocionalmente. Ahora mismo me parece impensable que haya algo más que contar de algún personaje, o buscar elementos para un spin off. Pero igual no sé qué decirte porque también es cierto que no teníamos la parte 3, y terminamos haciendo la 3, la 4 y la 5 con dos atracos. Desde el punto de vista conceptual ya es una demencia bastante grande. Creo que nuestra cabeza no está preparada para pensar en un tercer atraco. Igual dentro de tres o cuatro años capaz que ocurre algo. Pero ahora mismo no hay nada pensado”, contó el showrunner. Disponible desde el 3 de septiembre.

Trailer de La casa de papel, quinta temporada, primera parte

*LUCIFER (Sexta temporada)

Lucifer Netflix

Netflix encara una nueva despedida en septiembre: se trata de Lucifer, la producción comandada por Tom Ellis que llega a su fin con su sexta temporada. Recordemos que la serie fantástica tuvo un sinuoso recorrido desde el momento de su estreno, ya que atravesó por cancelaciones y renovaciones que tuvieron a su público (los denominados “lucifans”) expectantes por el destino final del personaje. Durante la Comic-Con Home 2021, los actuales showrunners, Ildy Modrovich y Joe Henderson, se explayaron sobre la exploración que se hará de una de las líneas narrativas esbozadas en la quinta temporada: ¿acaso Lucifer es el nuevo Dios? “Es un buen interrogante, uno de los primeros que nuestros personajes se hacen al comienzo de la sexta temporada”, contaron y añadieron: “Debido a que gran parte de su historia en la quinta temporada fue madurando y creciendo, cree que se ha convertido en la persona en la que ha estado tratando de convertirse, y eso se volvió realmente interesante de explorar”. La sexta y última temporada de Lucifer constará de 10 episodios. Disponible desde el 10 de septiembre.

*SEX EDUCATION (Tercera temporada)

Sex Education archivo

Una de las producciones originales de Netflix más interesantes es la ficción británica de Laurie Nunn, Sex Education, cuya tercera temporada es uno de los grandes estrenos de este mes. Si tenemos en cuenta cómo finalizó la temporada previa, una de las tramas que deberá resolver esta dramedy es la relación entre Otis (Asa Butterfield) y Maeve (Emma Mackey), quienes sufrieron un desencuentro algo telenovelesco la última vez que los vimos. Por otro lado, la madre de Otis, Jean (Gillian Anderson), también tendrá una narrativa muy fuerte vinculada a la noticia inesperada que recibió. En cuanto al colegio Moordale, los estudiantes deberán adaptarse a la presencia de la nueva directora, personificada por Jemima Kirke (la recordada Jessa de Girls) quien cambiará varias reglas en el lugar. Sex Education vuelve con 8 nuevos episodios. Disponible desde el 17 de septiembre.

Trailer de la tercera temporada de Sex Education

*JAGUAR (Primera temporada)

Jaguar Netflix

La serie española protagonizada por Blanca Suárez está ambientada en la década del 60, cuando el país se convirtió en refugio de los nazis, tras la Segunda Guerra Mundial. Suárez interpreta a Isabel Garrido (quien es denominada “Jaguar”), una cazadora de nazis que sobrevivió a un campo de concentración. Para lograr encontrar a dichas figuras teje una red y se pone como principal objetivo a Skorzeny, quien es considerado como el hombre más peligroso de Europa. La serie fue creada por Ramón Campos y Gema R.Neira, dupla que ya nos brindó producciones como Gran Hotel y Velvet. “Es una historia en busca de justicia, pero también es una historia de amistad”, declaró Neira sobre la ficción en la que Suárez está acompañada por Iván Marcos, Adrián Lastra y Óscar Casas, entre otras figuras. Disponible desde el 22 de septiembre.

*MISA DE MEDIANOCHE (Miniserie)

Misa de medianoche Netflix

“Este es el proyecto favorito de toda mi carrera”, declaró el realizador Mike Flanagan, el hombre que vino a renovar el género de terror y que alcanzó mayor notoriedad con dos excelentes miniseries. Por un lado, La maldición de Hill House, una extraordinaria adaptación de la obra de Shirley Jackson. Por el otro, La maldición de Bly Manor, una relectura de la popular novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca. El regreso del director a Netflix con su tercera miniserie original se produce con la ambiciosa Misa de medianoche, ficción ambientada en el pueblo costero Crockett Island, lugar al que llegan, en medio de una fuerte tormenta, un joven con muchos secretos a cuestas y un sacerdote.

Según adelanta la sinopsis, “el sacerdote trae consigo una serie de milagros misteriosos y presagios aterradores”. Como suele suceder en la obra del realizador, sus actores fetiche están de vuelta, entre ellos, su mujer Kate Siegel, Annabeth Gish, y Henry Thomas, además de las flamantes incorporaciones de Jamish Linklater y Zack Gilford. Disponible desde el 24 de septiembre.

*AMOR 101 (Segunda temporada)

Amor 101 Netflix

La esperada serie turca Amor 101, dirigida por Ahmet Katıksız con guion de Meriç Acemi y Destan Sedolli, regresa con sus jóvenes protagonistas navegando los pormenores de la adolescencia. La ficción juvenil, ambientada en la Estambul de fines de los 90, muestra a cuatro amigos de comportamiento errático que atraviesan conflictos en la escuela secundaria. Es precisamente esa condición de outsiders la que los lleva a unirse y entablar relaciones tanto de amistad como románticas. Amor 101 cuenta con los protagónicos de Alina Boz como Eda, Mert Yazıcıoğlu como Sinan, Kubilay Aka como Kerem, Selahattin Paşalı como Osman, e İpek Filiz Yazıcı como Işık. Disponible desde el 30 de septiembre.