Para ver el fin de semana: de Curb Your Enthusiasm a El ensayo, de Borgen a Caza de Brujas

Si te gustó Curb Your Enthusiasm... Durante once temporadas e infinidad de situaciones tan incómodas como graciosas, Larry David jugó a borronear los límites entre su persona y su personaje. Reconocido como uno de los creadores y guionistas de Seinfeld, el comediante lleva una carrera entera tratando de confundir al público hasta que no pueda o quiera distinguir entre la realidad y la ficción. Cada episodio de su serie es una hilarante exploración de los temas más incómodos que se le puedan ocurrir al misantrópico Larry, dueño de la fórmula para transformar las risas nerviosas en imparables carcajadas. Once temporadas. Disponibles en HBO Max.

Nathan Fielder en El ensayo HBO Max

Te va a gustar El ensayo... La experiencia de ver esta nueva serie creada, protagonizada y dirigida por Nathan Fielder es difícil de describir. En principio hay que decir que se trata de un programa que desafía los convencionalismos de la ficción y el documental y que mira a la cara a las innumerables comedias que usan el recurso del falso documental para contar su historia y redobla su apuesta, la hace explotar en mil pedazos para volver a armarla en la siguiente escena. Lo que es seguro es que se trata de un experimento con resultados tan inesperados como su premisa disparadora. A saber: Fielder, un comediante dedicado a hacer humor en base a la incomodidad de sus sujetos, gente común sometida a sus ideas estrambóticas, pone un aviso para ofrecer sus servicios para resolver situaciones emocionales complicadas.

El abanico de respuestas va de un hombre, Kor, fanático de los juegos al estilo de Carrera de mente, que hace años le oculta a sus compinches de equipo que no tiene el doctorado que les dijo que tenía, a la ayuda que precisa una mujer para decidir si encarará o no la maternidad. La solución que propone Fielder en todos los casos es el ensayo. Es decir, con replicas construidas en un estudio de los lugares clave para la resolución de los conflictos y actores contratados que ocupan los roles de las personas involucradas, el documentalista les ofrece la prueba y el error, los ensayos repetidos para ir despejando las incógnitas para evitarle decepciones o resultados inesperados a sus sujetos de observación. El nivel obsesivo con el que se prepara cada situación a desarrollar en el episodio y la natural incomodidad de Fielder resultan en un ciclo tan extraño como fascinante. Si es ficción o realidad es lo de menos. Una temporada. Disponible en HBO Max.

Borgen

Si te gustó Borgen... Los entretelones de la política danesa y las intrigas palaciegas en los puestos más altos del gobierno que muestra la serie creada por Adam Price, probablemente no hubieran tenido la repercusión global que consiguieron sin su fascinante personaje central, Birgitte Nyborg, y la actriz que la interpreta, la fantástica Sidse Babett Knudsen. Gracias a la presencia escénica y la habilidad dramática de Knudsen hasta los espectadores más distraídos se volvieron expertos en legislación escandinava y en las muchas costumbres cotidianas que reveló la serie. Cuatro temporadas. Disponibles en Netflix.

Caza de brujas

Te va a gustar Caza de brujas... Una prestigiosa firma de abogados maneja el caso de un poderoso empresario que podría haber desfalcado en miles de millones al estado noruego. La defensa del acusado está integrada por los profesionales más avezados y de menos pruritos morales de todo el estudio, que aun así no parecen estar dando con una estrategia adecuada. En ese contexto, mientras la policía se esfuerza por encontrar más pruebas y una intrépida periodista se acerca al sospechoso empresario, Ida, la encargada de administrar las finanzas de la firma de abogados descubre algunas cuentas que no cierran. Con millones distribuidos y sin declarar, la responsable abogada empieza a darse cuenta de que posiblemente quienes deberían estar del lado de la ley son los que la están infringiendo. En el papel de Ida aparece la actriz Ingrid Bolsø Berdal, a la que algunos tal vez reconozcan por sus incursiones en el cine de Hollywood dónde trabajó en Hércules, con Dwayne Johnson y que aquí se ocupa de desplegar con maestría todas las etapas del arco dramático de su personaje. Ida comienza muy segura de su lugar en el mundo pero transformada en enemiga jurada de sus antiguos colegas se da cuenta de que los justos tienen todas las de perder. Una temporada. Disponible en Flow.