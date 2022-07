Lisa Kudrow reveló que la reacción de su hijo al ver por primera vez Friends logró enfurecerla

Lisa Kudrow se encuentra promocionando la serie Who Do You Think You Are?, de la que es productora ejecutiva. Sin embargo, entrevista tras entrevista, la actriz termina hablando, indefectiblemente, del programa que la convirtió en estrella y, también, en multimillonaria: Friends, la sitcom de los años 90 que se volvió en uno de los programas televisivos más exitosos de los últimos tiempos.

En diálogo con Seth Meyers, Kudrow reveló que la reacción de su hijo Julian a ver por primera vez la comedia fue “denigrante” y que sintió ganas de mandarlo al demonio. La actriz comenzó contando que el adolescente quiso ver el programa luego de que todos sus compañeros de colegio y amigos empezaron a verlo.

Julian, que hoy tiene 24 años, era apenas un adolescente cuando se topó por primera vez con las desventuras de los seis amigos neoyorkinos. Y tras ver un par de capítulos, dio su veredicto: “Estaba impresionado. Y me dijo: ‘En realidad es muy divertido’”, reveló su madre. Pero su alegría, al escucharlo, duró poco: “Él dijo: ‘En realidad es muy divertido. Quiero decir, los muchachos son muy divertidos’” .

Ante la cara de sorpresa y desaprobación de Kudrow, Julian aclaró: “¡No! Quiero decir, vos también sos graciosa”. Sin embargo, la aclaración no sirvió de mucho: “¡Nunca en mi vida habría querido decirle a mi propio hijo que se fuera al demonio!”, recordó Kudrow.

Kudrow junto a sus compañeros de Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Leblanc, Matthew Perry y David Schwimmer

Pero las anécdotas sobre la serie que Kudrow protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry parecen nunca agotarse; ni siquiera con el especial Friends: la reunión, que HBO produjo en 2021.

En otra entrevista, esta vez en el podcast de Jess Cagle con Julia Cunningham, Kudrow confesó que fue la única de los seis protagonistas que estuvo muy cerca de perder su papel y que, a diferencia de sus compañeros, debió pasar por más pruebas para conseguirlo .

La actriz reveló que el hecho de conocer desde antes al director del programa, James “Jimmy” Burrows, terminó jugándole en contra y por eso debió audicionar dos veces.

Burrows también estuvo al frente de otra exitosa sitcom con sede en Nueva York, Frasier. Y fue quien eligió a Kudrow para interpretar el papel de Roz, en 1993. Sin embargo, la actriz fue despedida después de grabar el piloto, y finalmente el rol quedó a manos de Peri Gilpin. “Fui elegida por error. No lo sabía en ese momento”, explicó. “Sabía que Jim notó que estaba equivocado en el momento en el que nos juntamos todos los actores a leer el guion. Así que pensé: ‘Oh, no le gusto yo ni lo que hago’” .

Los seis protagonistas de la comedia que marcó a toda una generación

Si bien el director fue uno de los que pensó que Lisa podría funcionar en el rol de Phoebe Buffay, la tarea para conseguir ese primer protagónico no fue sencilla. “Tuve que hacer una audición especial para él. Generalmente, tenés que hacer audiciones para productores y para el estudio, pero en este caso, también tuve que entrar y leer para Burrows” , explicó Kudrow.

Durante un largo tiempo, la actriz creyó que sus cinco compañeros habían tenido que pasar por las mismas instancias, pero luego se enteró de que fue la única que participó de ese “casting especial”. “En el set, mientras grabábamos el piloto, dije: ‘Uff... El maldito Jimmy Burrows está dirigiendo esto’. Me sentía más derrotada que con ira”, rememoró.

Es que, en esos primeros días, Lisa sentía que Burrows se empeñaba en hacerle el trabajo lo más difícil posible, especialmente después de que le hizo leer un monólogo debajo de una mesa. “Nos estábamos preparando para hacer un repaso y tengo que hacer mi monólogo de Phoebe. Entonces, él dice: ‘Lisa, sentate debajo de la mesa para leerlo’”.

Y aunque no estuvo de acuerdo con su dirección, siguió las instrucciones de Burrows y completó la escena. “Hice lo mejor que pude. Y luego, después de la prueba, David Crane [cocreador de Friends] me llamó la atención: ‘Lisa, es divertido que estés debajo de la mesa’, como si fuera idea mía. Y agregó: ‘pero no estoy seguro de que funcione’”.

Los actores en el esperado especial emitido por HBO Instagram: @jenniferaniston

“Pero Jimmy admitió que fue idea suya y luego supe que podía confiar en él”, rememoró. A partir de ese momento, la relación con Burrows se “normalizó” y así los dos pudieron ser parte de un gran éxito.