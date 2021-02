Paramount+: la programación y el precio de la nueva plataforma que llega el 4 de marzo a la Argentina

Como si la inminente llegada de marzo fuera una campana de largada, el competitivo mundo del streaming comenzó una nueva carrera, a la que desde el viernes 4 se sumará la plataforma Paramount+ de la que hoy se anunció su costo y el catálogo que tendrá disponible en la Argentina.

Para empezar, el precio: la suscripción mensual de Paramount+ saldrá 299 pesos y se podrá acceder a ella a través de ParamountPlus.com y en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación, disponible para iOS y Android.

Para seguir, el contenido: se tratará de una combinación de programas de la señal premium Showtime, las producciones de Paramount Television Studios, CBS Studios, las películas de los estudios Paramount y una creciente oferta de ciclos originales creados para la plataforma entre los que aparecen dos ficciones de realizadores argentinos. Por un lado, Juan José Campanella producirá Los enviados, un thriller sobrenatural protagonizado por el mexicano Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre, mientras que Daniel Burman producirá Cecilia, una comedia dramática protagonizada por la actriz mexicana Mariana Treviño (Roma).

En el caso de las series de Showtime, que hasta ahora solo llegaban a la Argentina como adquisiciones de otros canales, en 2021 ya están confirmados los estrenos de Black Monday con Don Cheadle; City on a Hill, protagonizada por Kevin Bacon; Your Honor, producida y encabezada por Bryan Cranston; la celebrada The Good Lord Bird, creada y protagonizada por Ethan Hawke; The Comey Rule, miniserie sobre el gobierno de Donald Trump, y la premiada Escape at Dannemora, realizada por Ben Stiller. Además, se verán ficciones consagradas de Showtime como Dexter, Ray Donovan y The Affair.

Otros lanzamientos que están en etapa de producción incluyen a la miniserie The First Lady, protagonizada y producida por Viola Davis, quien interpretará a la ex primera dama Michelle Obama junto a Michelle Pfeiffer, quien encarnará a Betty Ford y Gillian Anderson, elegida para ponerse en la piel de Eleanor Roosevelt.

Kelly Reilly y Kevin Costner en una escena de Yellowstone Paramount

Entre las series originales de Paramount+ que se verán en la Argentina están Yellowstone con Kevin Costner y las premiadas Killing Eve y The Handmaid’s Tale. Las series Strange Angel y No Activity también estarán disponibles el día de lanzamiento de la plataforma, que ya anunció sus futuras producciones.

Confirmadas pero aun sin fecha de lanzamiento están The Man Who Fell to Earth, un drama de ciencia ficción basado en la película de 1976 protagonizada por David Bowie, que contará la historia de un nuevo extraterrestre que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentar su pasado para determinar el futuro de la humanidad; Mayor of Kingstown, creada por el talentoso guionista y director Taylor Sheridan, y protagonizada por Jeremy Renner y la ya anunciada The Offer, una producción que revelará el detrás de escena de la filmación de la película El padrino, entre otras series como Two Weeks to Live, protagonizada por Maisie Williams y Everyone is Doing Great, escrita y dirigida por James Lafferty y Stephen Colletti, dos de los galanes de la serie juvenil One Tree Hill, quienes también protagonizan la serie que se ríe de sus propias experiencias con la fama.

Más allá de sus anuncios para Latinoamérica, ayer Viacom –el conglomerado de medios al que pertenece la plataforma de streaming y también la emisora local Telefe– también anunció los cambios del servicio en los Estados Unidos, país en el que el servicio existe desde hace unos años aunque con el nombre de CBS All Access, título que desde el 4 de marzo será reemplazado por Paramount+. Con el objetivo de hacer crecer la suscripción, además, se anunció que ya están trabajando en una nueva temporada de la exitosa sitcom Frasier (con el regreso de Kelsey Grammer) y en la adaptación a formato serie de algunos de los films más exitosos de los estudios Paramount, como Atracción fatal, Love Story, Asesinos S.A. y Faena a la italiana.

Disney+ expande su universo

Falcon y El Soldado Del Invierno | Disney+

Con alguna demora y adaptada a los modos de la pandemia, esta semana se está llevando a cabo el encuentro semestral de la Asociación de Críticos de Televisión de los Estados Unidos, en el que los canales y plataformas de streaming presentan su programación futura. En el caso de Disney+ los anuncios de ayer incluyeron su grilla de estrenos para los próximos meses. En marzo llegarán Falcon y el Soldado del Invierno –el viernes 19– y The Mighty Ducks (el 26), una suerte de continuación de las películas infantiles dedicadas al equipo de hockey sobre hielo del título que protagonizan Lauren Graham y Emilio Estevez y un elenco de actores juveniles. Y el 16 de abril continuarán las historias deportivas con el estreno de Big Shot: Entrenador de élite, protagonizada por John Stamos como un entrenador de basquet caído en desgracia y en busca de redención en una secundaria exclusiva para mujeres.

Tom Hiddleston en Loki Disney+

El 4 de mayo, conocido como el día del universo narrativo creado por George Lucas, se estrenará la serie animada Star Wars: The Bad Batch y el 14 llegará la segunda temporada de High School Musical: El musical: La serie. Y en junio Marvel volverá a las andadas con Loki, la serie dedicada al personaje de Tom Hiddleston que estará disponible desde el viernes 11. Por otro lado, a fines de junio se estrenará The Mysterious Benedict Society, una serie de aventuras adaptada de un exitoso libro infantil y protagonizada por Tony Hale (Veep).

Y para cerrar la primera mitad del año el 2 de julio llegará Monsters At Work, la serie de Pixar que transcurre el día después de que la planta de energía Monsters, Incorporated comenzó a recolectar las risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstrópolis gracias al descubrimiento que hicieron Mike y Sulley de que la risa genera diez veces más energía que los gritos. La historia sigue a Tylor Tuskmon (la voz en inglés la hará Ben Feldman), un monstruo joven y entusiasta que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y siempre soñó con ser asustador. Pero cuando consigue trabajo en Monsters, Incorporated, descubre que asustar ya no está de moda y que las risas son lo que cuenta. Por supuesto que los legendarios Mike Wazowski (Billy Crystal) y James P. “Sulley” Sullivan (John Goodman) aparecerán para poner un poco de orden -o desorden- a todo el asunto.

Turner & Hooch Disney+

El 16 de julio, Disney+ volverá a demostrar el extenso catálogo de relatos con el que cuenta en su biblioteca con el estreno de Turner & Hooch, una especie de continuación del film de 1989 Socios y sabuesos en el que Tom Hanks interpretaba a Tuner, un detective de la policía que por una serie de malentendidos se hacía cargo de Hooch, un perro que lo ayudaba a atrapar a un asesino. Ahora, Scott Turner, hijo del personaje de Hanks, como su padre forma parte de la policía y aunque se resista también tendrá que trabajar con un compañero canino, un mastín francés llamado Hooch.