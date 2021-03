De Brigitte Bardot a Blondie y Roxette, en Killing Eve la música es una protagonista de lujo

Con contrato para una cuarta temporada prevista para 2021, la serie británico-estadounidense Killing Eve se convirtió en un suceso global de BBC América (aquí se puede seguir en Flow) a partir de su infartante segunda temporada. La saga original de Luke Jennings (Codename Villanelle) fue adaptada para que Jodie Comer (Vilanelle u Oskana Astankova) encarne a una asesina a sueldo de rasgos psicópatas que se suma a la galería de mujeres desquiciantes (Carrie Mathison, Marcella, Jessica Jones) tan característica en este nueva era de oro de las series. A ella se le opone la fabulosa Sandra Oh (Eve Polastri), una agente del MI5 inglés que la persigue por todo el mundo. Esa cacería se vuelve una obsesión para las dos que se persiguen de una ciudad europea a otra (París, Roma, Londres, Ámsterdam, Barcelona) para darle a la historia un carácter de thriller viajero. La banda de sonido de la serie es un reflejo de ese tránsito viajando en el tiempo de Strauss a Roxette y en el espacio desde el pop anglo a rarezas orientales. Un top ten matador de Killing Eve, entonces.

1) “Voces de primavera op. 140” (Johann Strauss, 1882): Uno de los valses más populares de Johann Strauss (1825-1899) que pasó a través de toda la historia audiovisual desde Los Tres Chiflados a Carrozas de Fuego (Hugh Hudson), La gran Ilusión (Jean Renoir) para perpetuarse en la era streaming con Killing Eve. Strauss lo compuso especialmente para que la soprano Bianca Bianchi lo estrenase en el Teatro Histórico de Viena en una gala para el Emperador Francisco José y la Emperatriz Isabel. Queen lo adaptó en su etapa post glam para decorar el pomposo “Millonaire Waltz” en el álbum Un día en las carreras (1976). Acaso entre Bianca Bianchi y Villanelle el único link posible sea el asesinato del archiduque Francisco Fernando (sobrino del Emperador austríaco) que desató la Primera Guerra Mundial.

2) “Calor” (Conchita Velasco, 1965): La movida madrileña de los 80 resignificaría la voz de la actriz Conchita Velasco (Valladolid, 1939) como almodovariana pero lo cierto es que fue una protagonista del Ye Ye español en paralelo con las traducciones mediterráneas (Francia, Italia) que se hicieron del beat inglés. “Calor” es lo que se llamaba entonces un shake (ritmo muy explotado por el primer Sandro) y parece el ancestro del efímero hit “Desnudita es mejor” (1985) de nuestra Divina Gloria.

Jodie Comer en Killing Eve

Suena en la temporada 3 de la serie que también incluye algunas canciones del proyecto español Psychotic Beats como “Killer Shangri-Lah” donde Pati Amor canta (en inglés) “Tenía que matarte, de verdad que lo siento, tenía que hacerlo”. Se escucha, claro, mientras Villanelle observa con frialdad a una de sus víctimas.

3) “Contact” (Brigitte Bardot, 1968): Siguiendo en la senda del Ye Ye, aquí nada menos que la sex symbol de toda una generación poniéndole voz a una canción especialmente compuesta para ella por Serge Gainsbourg (ícono francés y artista de culto global) que fue incluida en el álbum Brigitte Bardot Show de 1968. Hipnótica y a la vez dinámica (es como bailar sonámbulo) se apoya en un órgano Farfisa y una frecuencia muy aguda que golpea como una gota china durante dos minutos diecinueve. El eco en la palabra “Contact” tiene aires de proto-dub y es tan irresistible como la mujer-bomba. Suena en la Temporada 1 en una de las excursiones parisinas de la otra mujer-bomba (que se toma lo de matar muy en serio).

4) “Dear Diary” (The Moody Blues, 1969): Como en otras series, el soundtrack de Killing Eve también se reserva espacio para rescates. En este caso el de The Moody Blues, un grupo inglés de pop barroco que anticipó algunas claves del futuro rock progresivo ya en los 70. “Dear Diary” tiene una cadencia de blues de vaudeville subrayada por la voz que lleva la melodía tuneada por el phaser, un efecto característico de la psicodelia. El instrumento central de “Dear Diary” es la flauta traversa utilizada en una forma más sobria que la de Ian Anderson en Jethro Tull. Impecable fondo musical de las escenas que suceden en Oxford. En noches de suerte “Nights in White Satin” (el hit mayor del grupo) puede escucharse en la FM de clásicos.

5) “Cocodrile rock” (Elton John, 1973): Aunque no se lo reconozca tanto en ese papel, Elton John fue contemporáneo de Roxy Music, Marc Bolan y Bowie como un esteta de la memorabilia del rock and roll de fines de los 50. “Cocodrile rock” editado en el álbum Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player es una de sus más vibrantes relecturas de Jerry Lee Lewis y Fats Domino. Y como todo el glam contiene, además de lentejuelas, un alto octanaje paródico expresado en ese coro en falsete, tontuelo.

6) “One Way or Another” (Blondie, 1978): “One way or another, I’m gonna find you, I’m gonna get you, get you, get you” (“De una manera u otra, te voy a encontrar, voy a tenerte”) arranca cantando Debbie Harry en esta pieza modélica del new wave que resume la persecución obsesiva entre Eve y Villanelle. Pero Harry y Chris Stein no la escribieron, claro, para la serie sino que la letra es una detallada descripción de un caso de acoso sexual sufrido en carne propia por la cantante y estrella pop favorita de Andy Warhol.

Sandra Oh y Jodie Comer en Killing Eve Amazon Prime

Es uno de los mayores hits de Blondie y empujó las ventas del álbum Parallell Lines con el que establecieron un patrón artístico y comercial muy alto. La interpretación de Debbie es asombrosa, sobre todo en el final donde el coro tiene un contrapunto con sus gruñidos. Como si asumiera el papel de los dos (su acosador y ella) y de las dos (Eve y Villanelle).

7) “Listen to Your Heart” (Roxette, 1988): Por la relación entre la cantante Marie Fredriksson (1958-2019) y el guitarrista Per Gessle, se suele comparar a Roxette como una suerte de Blondie europeo aunque acaso hayan sido el producto pop más importante de Suecia desde ABBA. Con un éxito arrasador entre fines de los 80 y principios de los 90, el dúo llegó a vender 75 millones de discos en todo el mundo con un pop cristalino que ponía más el oído en Lennon & McCartney que en sus paisanos eurodisco de los 70. Como fuera, Killing Eve consiguió juntar a Blondie y Roxette en un mismo soundtrack. “Listen to Your Heart” empieza como una balada de piano y estalla en un estribillo que tiene bastante de soft metal. Es parte del álbum Look Sharp! que consiguió el primer número 1 en Estados Unidos (“The Look”) desde que (los noruegos) A-Ha lo hiciera en 1985 con “Take On Me”.

8) “Issues” (Julie Michaels, 2017): Los realizadores de Killing Eve eligieron esta balada que echa mano al estilo de producción del hip hop como música del tráiler oficial de la serie lo que convierte a la joven Julie Michaels (Julia Carin Cavazos, 1993) en la voz de la serie. “Issues” suena a lo largo de las tres temporadas y da el tono de una compositora contemporánea con un afilado sentido para el hit. Michaels ha compuesto música y letra para Britney Spears, Demi Lovato, Gwen Stefani, Shakira y consiguió sendos número 1 para Justin Bieber y Selena Gómez. “Issues”, incluida en el álbum Nervous System está en el top cinco de sus canciones más escuchadas en Spotify con más de 900 millones de clicks.

9) “Sen ve ben” (Serdar Öztop, 2018): Una de las mayores rarezas del soundtrack de la serie es la aparición de este guitarrista turco, el auténtico guitar hero de Estambul. Su música es largamente desconocida en Europa y América con lo que la serie le ha servido como trampolín internacional. Como él mismo lo describe en su sitio oficial en un posteo de mayo de 2020: “Una de las canciones que escribí y produje para la compañía alemana Sonoton encontró lugar en la banda de sonido de la serie de la BBC Killing Eve hace una semana. Parece haber capturado la atención del público si se ve que llegó a 13 mil cliks este mes”. Lógico, es su canción más escuchada con 118 mil clicks.

10) “Why Not” (Unloved, 2020): Formados apenas en 2015, con base en Los Ángeles, por la unión de los productores Keefus Ciancia y David Holmes con la insinuante chanteuse Jade Vincent, los dos discos de Unloved son la columna vertebral en el soundtrack de Killing Eve. Algo en el trío recuerda a la estructura de Garbage con una evidente devoción por la pared de sonido estilo Spector. También compusieron música original para la serie lo que les valió un premio BAFTA en 2019 en ese rubro. “Why Not” se editó como sencillo en 2020 acompañado por un álbum de remixes. Discografía casi perfecta hasta aquí.