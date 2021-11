¿Qué veo? Tres series para redescubrir el talento de Michael Keaton, Juliette Lewis y John Cho

Michael Keaton en Dopesick. Aunque la epidemia causada por el abuso de los opioides es un tema recurrente en los libros de investigación periodística y los documentales norteamericanos de los últimos años, inevitablemente la tragedia creada por la ambición de la familia Sackler, dueña de la empresa que creó el Oxycontin, el adictivo medicamento en el centro del desastre, también empezó a aparecer en sus ficciones . Así, en el drama policial Mare of Easttown y el film de terror Espíritus oscuros, las consecuencias del abuso de la sustancia legal forman parte esencial del relato. Sin embargo, en la miniserie Dopesick todo gira alrededor de ella con una claridad devastadora. Con el libro de la periodista Beth Macy como inspiración, los ocho episodios de esta ficción recorren toda la cadena de responsabilidades de la epidemia y el arduo camino que emprendieron quienes intentaron ponerle un freno. En un elenco excepcional en el que se destacan Rosario Dawson como una agente de la DEA que descubre que algo muy malo está pasando con la droga que se vende en las farmacias y Peter Skarsgaard, como uno de los fiscales que busca entender cómo pudo suceder, la interpretación de Michael Keaton del médico de pueblo que se siente responsable por la adicción y muerte de tantos de sus pacientes resulta tan desgarradora como inolvidable. El veterano actor le pone el cuerpo a un personaje noble y al mismo tiempo quebrado por las circunstancias que de alguna manera contribuyó a crear. Una temporada. Disponible en Star+.

Juliette Lewis en Yellowjackets Paramount+

Juliette Lewis en Yellowjackets . Juliette Lewis, una actriz con una trayectoria de casi 35 años repleta de proyectos destacados como Cabo de miedo o Asesinos por naturaleza en los que sus personajes muchas veces fueron las víctimas o catalizadoras de extrema violencia tanto física como psicológica, es la intérprete ideal para esta serie que lidia con una historia no apta para impresionables. La ficción de ocho episodios transcurre en dos líneas de tiempo. Por un lado, están los hechos sucedidos en 1996 cuando el equipo femenino de fútbol de una escuela secundaria de Nueva Jersey, las Yellowjackets del título, se preparan para competir a nivel nacional. Las amistades entre sus integrantes, los secretos y resentimientos de las amistades adolescentes son lo suficientemente interesantes para atrapar a los espectadores aun antes de que ocurra la tragedia en el centro del relato: el avión privado que traslada el equipo cae en medio de la nieve, en donde las sobrevivientes deberán hacer lo que puedan para seguir con vida. Qué fue exactamente lo que hicieron no lo sabe nadie más que las que pudieron ser rescatadas y 25 años después del accidente ese secreto todavía las atormenta. Especialmente a Natalie, el personaje que interpreta Lewis en la adultez, la rebelde del grupo que además es la más sensible, un matiz que la actriz sabe muy bien cómo jugar. Una temporada. Disponible en Paramount+.

Cowboy Bebop Netflix