Recomendado: cinco producciones para celebrar el Mes del Orgullo LGBTIQA+

Un documental sobre la experiencia de los actores y actrices transg茅nero en Hollywood, una comedia autorreferencial de una actriz canadiense y una miniserie sobre la fluidez de g茅nero ambientada en Italia son algunos de los exponentes que celebran el orgullo LGBTIQA+ en sus historias, y que se encuentran disponibles en streaming.

Feel Good

Una de las voces m谩s atractivas de la comedia canadiense, Mae Martin, se nutri贸 de su propia vida para concebir -junto a Joe Hampson- una comedia breve, de tan solo dos temporadas de seis episodios cada una, sobre una joven que busca ordenar su cotidianidad. Martin interpreta a una figura del stand up en la lucha por hacerse un nombre en un espacio predominantemente masculino, que una noche conoce a George (Charlotte Ritchie), de quien se enamora al instante.

Con ciertos ecos a producciones similares como Catastrophe y Fleabag, Feel Good aborda la diversidad con ese ineludible toque de humor que le aporta Martin -especialmente, cuando se r铆e de s铆 misma-, pero al mismo tiempo con contundencia al hablar sobre el amplio espectro de relaciones que pueden suscitarse.

En la segunda temporada, que logr贸 estar a la altura de la primera, Martin y Hampson aluden a t贸picos como el abuso, la identidad de g茅nero y el poliamor con asombroso equilibrio. Menci贸n especial para grandes actuaciones secundarias de Lisa Kudrow y de Phil Burgers. Disponible en Netflix

Disclosure

El documental de Sam Feder es una producci贸n reveladora acerca de c贸mo los actores y actrices trans tuvieron que pelear por d茅cadas por encontrar roles en la industria que se corrieran de los estereotipos. Para mostrar esa invisibilizaci贸n, el documental expone c贸mo pel铆culas (desde El juego de las l谩grimas a Ace Ventura) y series (de The L Word a Nip/Tuck), lejos de ser inclusivas, terminaron concibiendo personajes y l铆neas argumentales cercanas a la caricatura y sintom谩ticas de una exclusi贸n a una comunidad que contin煤a dando batalla.

La actriz Laverne Cox, productora del proyecto, se convirti贸 en una figura fundamental en la industria gracias a Orange is the New Black, trabajo que le vali贸 una nominaci贸n al Emmy y marc贸 una bisagra para los actores trans dentro de la industria. Por lo tanto, adem谩s de los valiosos testimonios que incluye el documental (como los de Lilly Wachowski, Yance Ford, Mj Rodriguez, Trace Lysette, y Jamie Clayton, entre otros), es interesante su revisionismo hist贸rico, sustentado por im谩genes de archivo que, en numerosas ocasiones, causan una indignaci贸n inevitable. Disponible en Netflix.

*EL PRINCESITO

A fines de mayo, Disney+ estren贸 un s贸lido especial con 茅nfasis en la diversidad titulado Launchpad, integrado por seis cortometrajes live action que se encuentran disponibles en el servicio de streaming, y que est谩n basados en la tem谩tica 鈥淒escubrimiento鈥, relatos de realizadores que buscan su lugar en la industria para representar, a trav茅s de varios g茅neros y estilos, diferentes culturas, orientaciones sexuales y formas de amar. Con la diversificaci贸n como meta, a los cineastas elegidos se les brind贸 la posibilidad de mostrar sus creaciones y de poner la lupa en los grupos subrepresentados. De todos ellos se destaca El princesito, escrito y dirigido por Moxie Peng, un corto simple de una enorme sensibilidad que tiene como protagonista a Gabriel, un ni帽o chino de siete a帽os que toma clases de ballet, ama el color rosa y tiene una hermosa relaci贸n con sus padres. En la escuela conoce a Rob, un ni帽o con quien entabla una amistad entra帽able a la cual el padre del chico se opone por considerar que Gabriel presenta actitudes femeninas que 茅l ve perjudiciales para su hijo. Con un guion apropiadamente did谩ctico en este caso, El princesito refleja c贸mo los padres de Gabriel deben explicarle a otro adulto lo importante que es la aceptaci贸n temprana. El resultado es sencillamente emocionante. Disponible en Disney+.

*TRANSHOOD: CRECER TRANSG脡NERO

La realizadora Sharon Liese comenz贸 a filmar Transhood: crecer transg茅nero, en 2014, con la finalidad de seguir las vidas, hasta el a帽o 2019, de cuatro individuos (adolescentes, preadolescentes, y de menor edad) oriundos de la ciudad de Kansas, en su proceso de transici贸n. En este documental conocemos, entre otras, la historia de Avery, una ni帽a trans que se posiciona como una referente que cosecha gran popularidad pero con un costo; la de Jay, un adolescente en plena transici贸n con terapia hormonal, y la de Leena, una adolescente trans que busca triunfar como modelo. Liese contrasta el contexto en el que se criaron -una ciudad conservadora que atenta contra sus deseos de avanzar- con sus familias (especialmente sus padres), quienes les brindan apoyo y se informan para poder ayudar desde un lugar que no sea perjudicial. Por otro lado, los momentos m谩s interesantes del documental llegan cuando sus protagonistas verbalizan sus miedos y se muestran vulnerables pero a la vez decididos a ser fieles a c贸mo se autoperciben, con una valent铆a inspiradora, retrato fiel de las nuevas generaciones. Disponible en HBO Go y DirecTV Go.

*WE ARE WHO WE ARE

El desembarco en TV de Luca Guadagnino el a帽o pasado con We Are Who We Are le trajo al cineasta italiano ciertas comparaciones con su largometraje nominado al Oscar, Ll谩mame por tu nombre, otra obra que exploraba la diversidad sexual y a trav茅s de los ojos de un protagonista adolescente. Sin embargo, hasta ah铆 llegan los paralelismos del film con la miniserie de ocho episodios -co-escrita por Guadagnino y Francesca Manieri- que abre mucho m谩s el panorama y que sigue a un grupo de amigos que est谩n viviendo en una base militar en V茅neto, Italia, por el trabajo de sus padres. El ocio, el deseo de exploraci贸n y el anhelo por establecer sus propias reglas los lleva a juntarse durante el d铆a y la noche, con el disfrute del presente como condici贸n sine qua non. Esto mismo se refleja cabalmente en el extraordinario cuarto episodio, una suerte de cortometraje sobre la exploraci贸n sexual donde se lucen sus protagonistas, Jack Dylan Grazer y Jordan Kristine Seam贸n (una verdadera revelaci贸n), quienes sobre el final conmueven al poner de manifiesto c贸mo la fluidez en la identidad de g茅nero y la orientaci贸n sexual a veces no necesita de grandes mon贸logos ya que se concentra en peque帽os gestos. Y no hay mejor realizador para capturar esa clase de escenas po茅ticas -y ef铆meras- que Guadagnino. Disponible en HBO Go y DirecTV Go.

