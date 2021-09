Series: cinco ganadoras del Emmy para no perderse o para volver a ver

Ted Lasso. Aunque esta serie no hubiese sido la gran ganadora de la categoría de comedia en los premios Emmy entregados el domingo pasado, recomendarla debería ser obligatorio para cualquiera que la haya visto alguna vez. El espíritu de la ficción creada y protagonizada por Jason Sudeikis (ganador en la categoría de mejor actor de comedia), invita a que sea un placer compartido, a que quién la descubre debe promocionarla como si tuviera acciones de Apple (ojalá). Es que el cuento del entrenador de fútbol americano, el Ted Lasso del título, que se muda a Londres para hacerse cargo de la dirección de un equipo de fútbol a secas, no solo hace gala de un humor inteligente pero nunca irónico, sino que derrama sensibilidad con la habilidad justa de sus guionistas e intérpretes para evitar la sensiblería. Como ejemplo está toda la primera temporada, pero si se quiere resumir el fenómeno en menos de una hora de tiempo, se recomienda efusivamente ver el episodio 9 estrenado la semana pasada de la actual temporada, “Bear After Hours”, una suerte de homenaje a Después de hora de Martin Scorsese pasado por el peculiar filtro del modo Lasso. Una maravilla repleta de humor, ternura y un infinito amor por el adorado personaje que encarna Brendan Hunt, otro de los creadores del ciclo. Dos temporadas. Disponibles en Apple TV+.

Gillian Anderson como Margaret Thatcher en The Crown archivo

The Crown. Puede que a muchos espectadores que hasta ahora se resistían a ver- vaya a saber por qué-, la serie creada por Peter Morgan, el hecho de que haya ganado su primer Emmy a mejor drama -el primero en esa categoría para Netflix también-, no los haga cambiar de idea sobre ella. Sin embargo, quien quiera hacer de lado sus prejuicios debería darle una oportunidad a todo el programa, pero específicamente a sus últimas dos temporadas hasta ahora. En el tercer y cuarto año del ciclo que recorre las décadas de reinado de Isabel II, la incorporación de Olivia Colman como la monarca, un papel en el que Claire Foy ya había sobresalido en el principio de la serie, y los guiones equilibrados entre la historia pública y privada de los Windsor, consiguieron elevar aún más la calidad de la ficción.

Más allá del morbo que provocó en algunos espectadores el desarrollo de la relación entre el príncipe Carlos y Lady Di, lo cierto es que para los espectadores argentinos el punto de vista de Morgan sobre la Guerra de Malvinas y la interpretación de Margaret Thatcher que hizo Gillian Anderson (ganadora del Emmy a mejor actriz de reparto en drama), probablemente sea el punto de mayor interés de toda la cuarta temporada. Cuatro temporadas. Disponibles en Netflix.

Hannah Einbinder y Jean Smart en Hacks

Hacks. De todas las series con las que HBO Max hizo su desembarco en la Argentina probablemente Hacks sea la más representativa del espíritu de la plataforma. Como en el nuevo servicio de streaming, en esta comedia se cruzan los viejos modos del mundo del espectáculo, sus clásicos y sus costados más innovadores. Y los puntos de contacto y rechazo entre ambos. De un lado está Deborah Vance interpretada por la inigualable Jean Smart, ganadora del premio Emmy a mejor actriz de comedia, una representante de la vieja comedia de stand up en la que las mujeres peleaban por cada espacio con uñas y dientes perfectamente acicalados y debían someterse a la voluntad de los mandamases de la industria que las veían apenas como un mal necesario y muy rentable. Del otro, con todo el fervor de la cultura de la cancelación, la ilusión de la igualdad de género y la percepción de que se puede cambiar el mundo, aparece Ava, la guionista que interpreta la fresca Hannah Einbinder. En el encuentro, más bien el choque, de estas dos portentosas e inseguras mujeres se crea un universo pleno de sagacidad, humor y emoción que la guionista y directora Lucia Aniello (ganadora del Emmy en las categorías de guionista y dirección de comedia), lleva adelante con brillante destreza. Una temporada. Disponible en HBO Max.

Bo Burnham en el especial Inside Netflix

Bo Burnham: Inside. En la entrega de premios Emmy realizada el domingo pasado, más allá de la parte del show que no divirtió a nadie, el reparto de galardones estuvo bien equilibrado, con pocas sorpresas y aún menos desaciertos. Tal vez por eso para muchos haya pasado casi inadvertido el mayor error de la noche: la versión grabada de la obra musical Hamilton (Disney+) ganó como mejor especial de variedades pregrabado. Más allá de la cuestionable decisión de los votantes de premiar a un programa que en realidad había sido pensado para estrenarse en cines y que no aportaba nada nuevo a la exitosa puesta teatral de Lin-Manuel Miranda, lo que vuelve todo más confuso es que en la misma categoría estaba Inside, el fascinante y original especial creado por el comediante y director Bo Burnham. Aunque se quedó con los merecidos premios a mejor dirección musical y guion de un programa de variedades grabado (se lo diferencia así del rubro de ciclos en vivo como los Oscar, por ejemplo), desconcierta que la Academia de Televisión no sólo elija un contenido teatral por sobre uno especialmente creado para su medio sino que se haya perdido la oportunidad de destacar una producción que logró traducir en imágenes, momentos cómicos y canciones la angustia de la pandemia. Especial. Disponible en Netflix.

Michaela Coel en I May Destroy You, serie que escribió, protagonizó y dirigió HBO