escuchar

El 2023 llega a su fin. El año se despide pero antes de darle la bienvenida al 2024, varias de las plataformas streaming preparan sus últimos estrenos, con el objetivo de mantener entretenidos a los amantes de las ficciones en pantalla chica.

Historia de ellas

Esta ficción producida en Brasil, pone el eje en una inesperada situación de convivencia que interpela a dos madres y a sus respectivas hijas. La trama gira alrededor de Marta (Cris Vianna), una emprendedora que, luego de mucho tiempo trabajando como niñera, logró posicionarse al frente de su propio negocio. Ella vive con su hija Ana Jazmín (Emma Araujo), y ambas comparten una tranquila rutina, hasta que todo cambia de un momento para otro. Debido a un conflicto judicial, Marta debe recibir en su hogar a su antigua empleadora, Isabel (Leticia Spiller), que llega junto a su primogénita. La convivencia obligada entre dos núcleos muy distintos, de raíces sociales opuestas y de costumbres que poco tienen que ver, no tardarán en generar todo tipo de fricciones. De esa forma, las cuatro mujeres aprenderán a vincularse a través de sus diferencias pero también de sus puntos en común. La directora Luciana Baptista se pone al frente de este drama, que hace foco en los legados familiares, sociales y culturales, mediante las dinámicas entre madres, hijas y amigas.

Historia de ellas ya está disponible en Star+.

Familia de diván

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizan este drama con toques de comedia, y componen a un matrimonio de psicólogos cuyas vidas dan un vuelco muy drástico. José y Susi trabajan juntos desde hace décadas, y ambos conforman una afamada dupla de terapeutas. Luego de una muerte que los toca muy de cerca, Susi decide repartir y dar de nuevo, y por ese motivo le pide a José el divorcio. Pero la situación no tarda en complicarse cuando, por fuerza de las circunstancias, ambos deciden continuar trabajando juntos a pesar de no estar vinculados sentimentalmente. A partir de esa instancia, sus hijos y varios de sus allegados, deben aprender a aceptar (y no tanto a cuestionar) la nueva realidad de Susi y José, y la difícil tarea de psicoanalizar a sus pacientes, cuando entre ellos sobran los puntos de conflicto. Inés Efron, Teo D´Elía, Nora Cárpena, Martín Seefeld, Eleonora Wexler, Cecilia Dopazo, Rubén Stella y Martín Slipak, entre otros, forman parte del elenco de esta nueva producción argentina.

Familia de diván ya está disponible en FLOW.

Los Farad

En esta ficción española, el actor Miguel Herrán (Río en La casa de papel) se pone en la piel de Oskar, un joven que vive obsesionado con ser dueño de su propio gimnasio, una meta que lo lleva a entrar en contacto con una peligrosa familia que se apellida Farad. Poco a poco, Oskar estrecha vínculos con ese clan e, impulsado por su ambición, aceptará involucrarse en el negocio del tráfico de armas. Ambientada en Marbella durante los años ochenta, Los Farad propone una historia que transcurre en la alta sociedad, sus excesos y un mundo en el que convive el delito con las grandes fortunas.

Los Farad estará disponible en Prime Video a partir del 12 de diciembre.

Dragons of Wonderhatch

El de la animación japonesa es un rubro cada vez más rentable y, poco a poco, las plataformas streaming no solo le dan más espacio a ese rubro sino que también producen contenido original. Decididos a darle una vuelta de tuerca al animé, Disney+ puso en marcha esta producción que combina dibujos animados con actores de carne y hueso. En Dragons of Wonderhatch, la protagonista es Nagi (Sena Nakajima), una estudiante que no termina de encajar entre sus compañeros de colegio. Ella se siente sola, y no encuentra a nadie con quien pueda entablar una relación de amistad. Claro que eso cambia cuando a su mundo llega Thaim (Daiken Okudaira), un jinete de dragones que carga con el estigma de no poder comunicarse con esas criaturas. Sin nada que perder, Nagi decide acompañar a Thaim a su tierra y allí iniciar una gran aventura que los llevará a recorrer distintos lugares, algunos de ellos animados y otros muy similares al mundo real. Y a lo largo de esa épica, los protagonistas entablan una amistad que les permitirá sentirse menos solos.

Dragons of Wonderhatch estará disponible en Star+ a partir del miércoles 20.

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo

En el año 2010, Fox produjo una adaptación al cine de la saga literaria Percy Jackson, con resultados que no fueron del todo satisfactorios. Y luego de dejar descansar a esa franquicia durante más de diez años, Disney tomó el guante y preparó una nueva versión de ese personaje, esta vez en formato de miniserie. Percy Jackson y los Dioses del Olimpo cuenta el periplo que lleva adelante el héroe del título (interpretado por Walker Scobell), cuando se encuentra ante el desafío de devolverle su rayo a Zeus (Lance Reddick, en uno de los últimos papeles de su carrera). Percy, quien es dueño de toda clase de poderes divinos gracias a su condición de semidios, llevará adelante su recorrido junto a sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries), que de forma incondicional lo ayudarán a lo largo de su misión. Escrita por Rick Riordan desde 2005, la de Percy Jackson es una de las franquicias más populares apuntadas al público juvenil y consta de seis libros (más un séptimo que llegará en 2024). Las expectativas alrededor de esta nueva adaptación son muy altas, y si el público recibe con entusiasmo esta propuesta, es un hecho que en el futuro habrá nuevas temporadas de Percy Jackson.

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo estará disponible a partir del 20 de diciembre en Disney+.

The Middle

En el año 2009, The Middle llegó a la televisión. No se trataba de una fórmula muy original, pero el encanto de sus personajes alcanzó para convertirla en una de las sitcoms más populares de la pantalla chica. La trama gira alrededor de la familia Heck, compuesta por un matrimonio y sus tres hijos. Fiel al estilo de este tipo de comedias, cada episodio presenta alguna desventura protagonizada por alguno de los cinco miembros del clan. Y si bien este no es un estreno, vale la pena destacar la posibilidad de reencontrarse con los 215 capítulos que integran esta imperdible comedia.

Las nueve temporadas de The Middle ya están disponibles en HBO Max.