27 de diciembre de 2019

Érase una segunda vez. Vincent no la está pasando bien. Hace cuatro meses que terminó su relación con Louise y el duelo por el final lo encuentra intentando silenciar su tristeza con fiestas, alcohol, drogas y sexo casual. Nada, ni siquiera su hijo de una pareja anterior, parece interesarle demasiado. Hasta que un paquete llega a su puerta aparentemente por equivocación. En la caja hay otra caja, un cubo sin fondo que cuando se mete en él lo transporta al pasado, al comienzo del romance con la mujer que ya no está.

Esta miniserie francesa de cuatro episodios aprovecha las herramientas de la ciencia ficción para bucear sobre los problemas emocionales de los protagonistas encarnados por Gaspard Ulliel y Freya Mavor, como la pareja que no puede estar separada pero junta tampoco. El pasado familiar de ambos que se irá revelando con el correr de los episodios que explica, hasta cierto punto, decisiones y actitudes por momentos arbitrarias y caprichosas. El juego entre el pasado viejo, el presente y el nuevo pasado que Vincent crea gracias al cubo mágico propone una narrativa entretenida y una puesta en escena que se adapta a los diferentes saltos temporales. 1 temporada. Disponible en Netflix

The Feed. "Sé mejor, infórmate", dice la publicidad del chip que permite "tener acceso a todo el conocimiento del mundo" solo con un parpadeo. El invento se llama The Feed (o la fuente) y fue creado por el ingeniero Lawrence Hatfield (David Thewlis), convertido en magnate gracias al implante que todo el planeta adoptó sin medir las consecuencias. Que son muchas. Como demuestra el primer episodio de esta serie británica creada por Channing Powell, una de las productoras de The Walking Dead.

Aquí también se adivina la posible transformación de los humanos en zombis cuando el chip cerebral empieza a fallar con consecuencias dramáticas. Aunque en principio Hatfield y su socia y esposa Meredith, interpretada con siniestra frialdad por Michelle Fairley (la lady Stark de Game of Thrones), intenten encubrir el desastre. Incluso cuando afecta a su hijo Tom (Guy Barnet), un psicólogo dedicado a ayudar a las personas a sobrellevar los excesos del chip creado por su padre. Con más de un punto en común con Black Mirror, esta ficción imagina un futuro cercano hiperconectado y muy desolador. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Shakespeare & Hathaway. La historia de la ficción televisiva está repleta de parejas de detectives que empiezan como opuestos y terminan descubriendo que, más allá de sus diferencias personales, juntos pueden resolver todos los casos que se les presenten. Muchos de esos dúos forman lazos de amistad o de pareja pero lo más interesante es lo que cada uno aporta al vínculo profesional. Que en principio no parece ser la palabra indicada para señalar el estilo de trabajo del detective privado Frank Hathaway (Mark Benton), un expolicía en bastante mal estado físico que apenas puede mantener abierta su oficina instalada en el centro de Stratford Upon Avon, el pueblo conocido por ser el lugar de nacimiento de William Shakespeare. Y también el de Luella Shakespeare (Jo Joyner) que podría ser su descendiente. O no. Pero lo que importa es que la mujer está desesperada por un nuevo comienzo cuando su romance y matrimonio exprés terminan en crimen.

Liviano, divertido y profundamente británico este policial funciona como antídoto de todas esas horas que pasamos viendo series "importantes". 1 temporada. Disponible en Flow.