Kevin Spacey: manoseos en el set de House of Cards y nuevos testimonios de acoso y abuso en un documental sobre el actor

Una nueva docuserie analizará la vida de Kevin Spacey desde la infancia hasta el estrellato, e incluirá diversas acusaciones de acoso, comportamiento inapropiado y agresión sexual en su contra. Este viernes, Variety compartió el tráiler de la producción que, bajo el título Spacey Unmasked [Desenmascarando a Spacey], muestra a una serie de hombres que “dejan constancia de sus experiencias con el aclamado actor” . Según la descripción oficial, la serie documental se propone desplegar “ una mirada forense sobre un hombre que alguna vez fue uno de los actores más admirados y respetados del mundo ”. Contendrá “entrevistas y archivos nunca antes vistos” que examinan distintos aspectos de la vida de Spacey y su absolución en el juicio en el que enfrentó 12 cargos por presunta agresión sexual.

En el nuevo documental se presentan entrevistas con 10 personas que no estuvieron relacionadas con las acciones legales presentadas en contra del actor. Nueve de los diez testimonios que se proyectan en la serie son inéditos e involucran presuntos incidentes ocurridos en Los Ángeles, Nueva York y Londres, en cines, en fiestas y en el set de la serie House of Cards. “La espectacular caída en desgracia de Kevin Spacey se produjo en medio de acusaciones de comportamiento sexual inapropiado ”, dispara la sinopsis del documental. Spacey Unmasked se transmitirá en Reino Unido los días 6 y 7 de mayo, pero las fechas de lanzamiento internacional aún no han sido reveladas.

Los testimonios

Spacey fue acusado de agresión sexual por varios hombres en 2017, en el apogeo del movimiento #MeToo. El 29 de octubre de 2017, el actor de Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, acusó a Spacey de hacerle insinuaciones sexuales cuando tenía 14 años Jordan Pettitt - PA

Uno de los testimonios en Spacey Unmasked involucra una acusación de comportamiento inapropiado por parte de Spacey mucho antes de que fuera famoso. Las declaraciones de la presunta víctima se remontan a cuando Spacey era un adolescente en Chatsworth High School en Los Ángeles, de donde se graduó en 1977. En el documental, un individuo identificado como Greg afirma que Spacey le hizo un avance físico mientras conducían hacia una fiesta de teatro después de la escuela. “Me agarró los genitales”, afirmó. “Fue un movimiento sexual muy agresivo” . Greg, aseguró que tenía 16 o 17 años en ese momento y que Spacey estaba un año por encima de él. Además, alegó que Spacey más tarde lo “arrinconó” en la fiesta y le suplicó que no hablara sobre el incidente.

Un joven actor identificado como Daniel sumó su testimonio al documental y reveló que comenzó a trabajar en House of Cards cuando tenía 23 años y que cuando supo que iba a compartir escenas con Spacey su cuerpo se llenó de expectativa y emoción. Sin embargo, Daniel alegó que mientras estaba en el set, Spacey lo “manoseó”, poniéndole el dedo en el cierre del pantalón. “Su mano tocó mi pene”, afirmó. “Me tocaron de manera inapropiada en el set del trabajo”.

La serie consta de dos partes y no sólo busca indagar la conducta de Spacey sino que también conversa con varios hombres sobre sus experiencias con el actor Alberto Pezzali - AP

Otro de los testimonios que acerca el documental es el de una asistente personal del set de la serie de Netflix que afirma que había “miembros del equipo que se sintieron muy incómodos” debido al comportamiento de Spacey. Incluso, la asistente identificada como Evelyn aseguró que había un “miembro del equipo con el que Kevin estaba particularmente fijado” y con quien el actor supuestamente intentó “involucrarse” repetidamente. Además, señaló que como Spacey era el productor ejecutivo del programa, “no estaba claro qué se podía hacer” si su comportamiento era inapropiado y que había un “ambiente de trabajo hostil para mucha gente”.

Las palabras de Spacey sobre el documental

A la raíz del documental, un portavoz de Spacey, de 64 años, envió a Variety un comunicado firmado por el actor: “ Me siento honrado de volver a protagonizar una película con Warner Brothers después de muchos años. Espero que la Academia tome nota de algunas de las grandes actuaciones de las caras menos conocidas del documental ”, ironizó el protagonista de Belleza americana.

A lo largo de los años, Spacey enfrentó múltiples cargos de agresión sexual y demandas civiles por conducta sexual inapropiada. Cuando hace cerca de siete años, en el marco del movimiento #Metoo, se hicieron públicas las acusaciones sobre la conducta inapropiada y abusiva de Spacey en los Estados Unidos, también empezaron a circular rumores sobre los supuestos hechos ocurridos en Inglaterra entre 2001 y 2013, de los cuales se declaró inocente. En julio de 2023, un tribunal lo declaró inocente de nueve cargos y los otros tres fueron anulados.

El juicio en Londres y la absolución

El cineasta Tony Montana fue otro de los hombres que presentó acusaciones en contra de Spacey y afirmó que el actor lo manoseó en 2003; además un teatro de Londres encontró 20 cargos de “comportamiento inapropiado” contra el ganador del Premio de la Academia Kin Cheung - AP

Después de un mes de juicio y más de 12 horas de deliberación, un jurado en Londres declaró a Kevin Spacey inocente de los nueve cargos de abuso sexual que pesaban sobre él . El veredicto fue anunciado el 26 de julio de 2023, con el ganador de dos premios Oscar presente en la sala. Según informó The New York Times, el actor se mostró visiblemente conmovido cuando se leyó el dictamen. De haber sido encontrado culpable, Spacey podría haber sido condenado a una pena máxima de prisión perpetua.

En el transcurso del proceso judicial llevado a cabo en Inglaterra se escucharon las declaraciones de cuatro hombres que aseguraron haber sido atacados sexualmente por Spacey entre 2001 y 2013. En aquella época el protagonista de House of Cards ocupaba el cargo de director creativo del teatro Old Vic, la sala teatral más prestigiosa de Londres. El actor siempre sostuvo su inocencia y se defendió asegurando que se trataba de relaciones sexuales consensuadas.

Más allá de las declaraciones del actor y sus acusadores, cuyas identidades se mantuvieron en reserva según lo indica la ley británica en este tipo de casos, la defensa decidió presentar a Elton John como testigo en su favor. Los testimonios del músico y su marido ayudaron a sostener la postura de Patrick Gibbs, el representante legal de Spacey, que había dicho que tres de los acusadores estaban mintiendo y que sus reclamos habían sido hechos en busca de obtener algún beneficio económico. Según el abogado, el actor era un “blanco fácil” debido a su estilo de vida “promiscuo”. Lo cierto es que son dos los juicios en los que el actor fue absuelto de toda responsabilidad legal por sus supuestas conductas inapropiadas.

