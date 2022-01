Series: Plan corazón, Breeders y B Positive, tres comedias que sorprenden por su audacia

Plan corazón. Aunque en la superficie el foco de la narración parece puesto en la vida amorosa de Elsa (Zita Hanrot), de lo que verdad trata esta serie francesa es del vínculo entre ella y sus dos mejores amigas, Charlotte (Sabrina Ouazani) y Emilie (Joséphine Draï). Inmaduras, sensibles y siempre listas para meterse en la vida de las otras sin que las llamen, las tres treintañeras además tenían que lidiar con sus decepcionantes vidas profesionales y sus varios conflictos emocionales. Una comedia romántica con más clichés que aciertos, de todos modos, la serie logró atrapar a muchos espectadores que esperaban ansiosos los nuevos episodios que ya están disponibles en Netflix. Ahora, siguiendo las peleas y los malos entendidos de los capítulos anteriores cada una de las mujeres está atravesando situaciones difíciles. Elsa se transformó en una cultora de toda experiencia New Age que le permita quedar embarazada, a Charlotte no se le ocurre mejor idea que gastar su considerable patrimonio en la campaña política del impresentable Max y Emilie ya no aguanta más la vida en la campiña alejada de París y sus amigas. En seis episodios la tercera temporada intenta recomponer la relación del trío y, de paso, ver si se deciden a crecer de una buena vez. Tres temporadas. Disponibles en Netflix.

Martin Freeman y Daisy Haggard en Breeders Star+

Breeders. A Martin Freeman, uno de los actores británicos más reconocidos de su generación, se lo recuerda más por sus papeles en Sherlock y The Hobbit que por sus habilidades para hacer reír. Y eso aunque uno de los papeles que lo hizo una cara reconocible en todo el mundo fue su Tim (el personaje que en la remake norteamericana rebautizaron Jim), en la versión original de The Office. Claro que allí, su rol era siempre el del “hombre serio” frente a las locuras y delirios de los personajes de Ricky Gervais y Stephen Merchant, los también creadores del programa. Algo de ese tono tiene ahora su papel en este ciclo basado en una idea del propio Freeman. Ahora él es Paul, una de las mitades del dúo de criadores de niños o padres, que completa Ally (Daisy Haggard). Con dos hijos de menos de diez años la pareja apenas sobrevive entre noches sin dormir, terrores nocturnos y malos entendidos constantes. Paul, especialmente, añora los tiempos con menos responsabilidades y más tiempo para él, aunque el primero en desperdiciarlo en tonterías es él. “Moriría por los chicos pero a veces también los mataría”, dice exasperado el protagonista que es un creativo generador de malas palabras apenas disimuladas para que sus hijos no las entiendan. Con guiones a cargo del equipo de Veep, esta comedia británica acierta en todo incluso en la genial idea de tener al fantástico Michael McKean (Better Call Saul), como el padre hippie de Ally. Dos temporadas. Disponibles en Star+.

Annaleigh Ashford y Thomas Middleditch en la nueva sitcom de Chuck Lorre HBO Max

B Positive. ¿Hay un límite en los temas sobre los que se puede hacer comedia? La respuesta es un nada rotundo ¿tal vez...? Lo cierto es que en una época de cancelación veloz y reflexión inexistente muchas veces las series prefieren ir sobre seguro. Eso, claro, salvo que detrás de la producción en cuestión esté el rey Midas de las sitcom tradicionales, Chuck Lorre. Experto en hacer de situaciones incómodas un campo fértil para las risas, su más reciente programa cuenta la historia de Drew (Thomas Middleditch), un psicólogo recientemente divorciado y con una hija preadolescente que en la primera escena del primer episodio se entera de que tiene una severa falla renal y debe recibir un trasplante de riñón. Con un circulo de conocidos no demasiado cercanos la única posibilidad de conseguir un donante aparece cuando se reencuentra con Gina (Annaleigh Ashford), una ex compañera del secundario con una vida caótica. La combinación del metódico y reprimido Drew con la expansiva e intensa Gina resulta en un juego al modo de Extraña pareja que vuelve muy entretenido todo el experimento. Por supuesto, que ayuda mucho la habilidad de Middleditch (Silicon Valley) para la comedia física y el enorme talento de Ashford, reconocida actriz de Broadway. Además, como ya hacía en El método Kominsky, Lorre se da el gusto de tener a reconocibles veteranos de Hollywood en pequeños pero significativos papeles secundarios. Entre ellos aparece Bernie Koppel, el doctor de El crucero del amor y el inolvidable Sigfrido de El súper agente 86. Una temporada. Disponible en HBO Max.