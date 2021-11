Star Wars: con el estreno de la historia de Boba Fett, Disney+ se prepara para lanzar todas sus series galácticas

Los meses de 2021 pasaban y no había noticias de El libro de Boba Fett, la anunciada serie construida alrededor del célebre personaje de la saga Star Wars. La promesa de un estreno en diciembre de este año había quedado agendada en los calendarios de los fanáticos del mundo creado por George Lucas desde el final de la segunda temporada de The Mandalorian. Y así, hoy, finalmente Disney+ anunció que el 29 de diciembre estará disponible el primer episodio de la historia de la que también dio algunas pistas el trailer lanzado esta mañana.

La ficción retomará la acción de la escena post créditos de The Mandalorian en la que se veía al cazarecompensas haciéndose del trono del malvado Jabba the Hutt en el planeta Tatooine, escenario de tantos relatos de la historia galáctica. Fett, interpretado por Temuera Morrison Fett, acompañado por la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen), tomará en sus manos el liderazgo del mundo criminal del arenoso planeta.

Trailer de la serie El libro de Boba Fett

Después de décadas de esperar a que Bobba Fett tuviera más protagonismo del que le otorgaban las películas, finalmente los fanáticos que imaginaron todo un universo sobre el personaje que apareció por primera vez en pantalla en 1978 como parte del especial animado Star Wars Holiday Special, un proyecto estrenado en la TV luego del éxito de La guerra de las galaxias original y antes del lanzamiento de su continuación, El imperio contraataca. A diferencia de lo que sucedió con las películas, la versión animada y televisiva de las historias de Lucas no tuvo demasiada aceptación entre público aunque sí sirvió para crear intriga sobre el cazarecompensas.

Por eso, cuando los estudios Disney compraron Lucasfilm y anunciaron sus planes para la continuación de la saga, uno de los anuncios que más entusiasmó a sus seguidores fue el de la película de Bobba Fett, un proyecto que quedó en la nada hasta que Disney+ probó suerte con The Mandalorian. El suceso de la serie protagonizada por Pedro Pascal consiguió revivir la historia de Fett, aunque en formato de serie.

Diego Luna regresa a las fuerzas rebeldes para una precuela televisiva de Rogue One

Los ocho episodios de El libro de Bobba Fett encabezarán la lista de las series de Star Wars que llegarán a la plataforma de streaming en 2022 . La próxima de la lista es Andor, la precuela de la película Rogue One que estará centrada en el espía rebelde Cassian Andor, interpretado por Diego Luna. Descrito como un thriller de doce episodios, todavía no se conocen detalles de su trama ni la fecha de estreno aunque sí que será durante 2022.

Lo mismo pude decirse de la miniserie Obi-Wan Kenobi. La esperada ficción fue anunciada como uno de los grandes atractivos de Disney+ antes de su lanzamiento en los Estados Unidos, pero algunos cambios de producción y dirección de la historia demoraron su salida hasta el año que viene. Según se adelantó la trama transcurrirá diez años después de los hechos retratados en la película Star Wars: Episodio III-La venganza de los Sith. Ewan McGregor volverá a interpretar al maestro Jedi mientras que la gran novedad será que Hayden Christensen también repetirá su papel como Darth Vader. La narración cubriría los hechos ocurridos entre el final de La venganza de los Sith y la confrontación final entre maestro y alumno en Star Wars: Episodio IV o La guerra de las galaxias, como se estrenó originalmente el primer film de la saga en la Argentina.

Hayden Christensen volverá al universo Star Wars en dos series en preparación

Claro que el retorno de Christensen y por ende del joven Darth Vader no solo se verá en los seis episodios de Obi Wan Kenobi sino que el icónico villano también aparecerá en la serie Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson. El personaje que hizo su debut en el episodio 13 de la segunda temporada de The Mandalorian y a la que le debemos la revelación del nombre de Baby Yoda, ya era uno de los preferidos del público en la serie animada Clone Wars. Aunque no se sabe su fecha de estreno, muchos suponen que podría llegar después de la tercera temporada de The Mandalorian, anunciada para 2022.

Más allá de los proyectos de Star Wars para el cine, en Disney+ también se preparan otras series cuyos estrenos podrían extenderse al menos hasta 2024. Así, en la lista de proyectos en producción aparecen Rangers of the New Republic, otro spin off de The Mandalorian que seguiría las aventuras de los soldados de la Nueva República aunque esos planes tal vez cambiaron cuando Gina Carano, la posible protagonista de esta serie, fue despedida por Lucasfilm en febrero pasado.

Más allá de los derivados narrativos de la serie encabezada por Pedro Pascal, también se prepara The Acolyte, una ficción que está desarrollando Leslye Headland, creadora de Muñeca rusa, la comedia de Netflix. La historia de esta nueva serie de suspenso transcurrirá cien años después de los hechos de La amenaza fantasma y seguirá a un personaje femenino que descubrirá los secretos del lado oscuro y el origen de su fuerza.

Donald Glover como Lando Calrissian en Solo: una historia de Star Wars Disney

También anunciado, aunque con más interrogantes que certezas, las aventuras de Lando Calrissian llegarán eventualmente a Disney+. Justin Simien, creador de la serie Dear White People está trabajando en una trama que estará centrada en el simpático contrabandista que en el cine fue interpretado originalmente por Billy Dee Williams y más recientemente por Donald Glover en Han Solo: Una historia de Star Wars. La duda es si el prolífico Glover, que acaba de dar a conocer un adelanto de la esperada tercera temporada de su serie Atlanta, querrá volver a encarnar al seductor capitán del espacio, especialmente después de la tibia recepción que tuvo entre el público la película dedicada a la juventud de Han Solo.

Lo cierto es que poco más de un año después del final de la segunda temporada de The Mandalorian, el 29 de diciembre, los espectadores iniciarán un nuevo viaje hacia la galaxia tan lejana de sus fantasías, acompañados por el personaje que siempre quisieron ver más en pantalla.