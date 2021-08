Starstruck: como Un lugar llamado Notting Hill, pero con mayor audacia

Starstruck (Reino Unido/2021). Creadora: Rose Matafeo. Guion: Rose Matafeo y Alice Snedden. Elenco: Rose Matafeo, Nikesh Patel, Minnie Driver, Emma Sidi. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: muy buena.

Ilana Glazer y Abbi Jacobson estrenaban en 2014 la primera temporada de Broad City y demostraban que había múltiples formas de abordar la amistad en una comedia. Así como en su momento Lena Dunham irrumpía con Girls deconstruyendo la mirada de Sex & The City, con un discurso para otra generación -una que se estaba descubriendo a sí misma- en Broad City Iliana y Abbi no solo se ayudaban a navegar ese período de inestabilidad emocional y profesional sino que también contemplaban la metrópolis bajo el mismo prisma. Así, Nueva York se nos presentaba como una ciudad muy lejos de la perfección de la serie de Darren Star, pero más amiga de la transitada por Hannah Horvath. El caos, el movimiento constante, los lugares alternativos, el caminar las calles en zapatillas gastadas y con el cansancio en la piel... todo eso junto era mucho más que un statement visual: era el símbolo de una realidad que no se encontraba en las revistas y, claro, el reflejo de esas amistades tan imperfectas como el contexto en el que surgían.

Hay mucho de Broad City en Starstruck, la serie disponible en HBO Max creada por la comediante neozelandesa Rose Matafeo (quien además coescribe y protagoniza), con la excepción del cambio de metrópolis: una Londres que se aleja mucho de Notting Hill (ya volveremos sobre este punto) y que explora la vida social de Hackney, ese borough londinense que pasó de ser considerado un lugar marginal a un punto de encuentro para los artistas, un epicentro de vibración cultural.

En ese escenario vive y trabaja Jessie (Matafeo), una joven que padece el inminente cambio de década (su trigésimo cumpleaños está a la vuelta de la esquina), quien se mudó de su Nueva Zelanda natal al Reino Unido por una relación, y terminó sin pareja y con trabajos que apenas la ayudan a subsistir. En pleno festejo de Año Nuevo conoce a Tom (Nikesh Patel), una actor famoso con quien pasa la noche sin reconocerlo. Al día siguiente, la realidad se impone, pero a Jessie poco parece pesarle.

Rose Matafeo, protagonista y creadora de la serie Gentileza HBO Max

El meet-cute, ese encuentro primigenio de los protagonistas que tanto hemos visto en la screwball comedy aquí funciona a la perfección, con una gran química entre Matafeo y Patel, y un filoso guion de la showrunner y Alice Snedden. Las comparaciones con Un lugar llamado Notting Hill (el film de Roger Michell protagonizado por Julia Roberts y Hugh Grant) son inevitables, pero la audacia de Starstruck no reside tanto en el cambio de roles sino en la construcción del personaje de Jessie. A diferencia del William Thacker de Grant, el rol de Matafeo tiene más matices, una incertidumbre que arrastra desde su llegada a Londres (donde nunca supo acomodarse) que la vuelve mucho más humana y reconocible.

Si bien el guion de Matafeo y Snedden cae ocasionalmente en ciertos estereotipos (la roomate exasperante de buen corazón, el grupo de amigos que se encandila al conocer a Tom, el paso de las estaciones para dividir los estadíos de la relación amorosa), la serie resulta tan natural y llevadera que, al llegar su desenlace, urge la necesidad de la segunda temporada que ya está en marcha. Y si bien al personaje de Tom no se le da espacio para crecer fuera de su vínculo con Jessie (el mundo de las celebridades es enfocado a medias, aunque hay una muy buena participación de Minnie Driver como una manager sin filtro), esto tiene un porqué.

Starstruck es la historia de su protagonista, su proceso, su camino a la madurez. Por lo tanto, son sus deseos los que se exploran, con esa bienvenida complejidad que tantos personajes femeninos de comedia están representando, y en los cuales los hombres complementan pero no definen.

Dónde verla. Starstruck está disponible en HBO Max.