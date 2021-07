Netflix: los estrenos de series en agosto de 2021

Un repaso por las flamantes incorporaciones al catálogo de la plataforma para el mes que comienza

Este mes, la plataforma de streaming estrena la esperada producción argentina El reino, con Diego Peretti a la cabeza; satisface al público adolescente con la segunda temporada de Control Z, y también presenta la nueva serie protagonizada por la siempre brillante Sandra Oh.

Aquí, las principales series que llegan este mes a Netflix:

*CONTROL Z (Segunda temporada)

Control Z Netflix

La adictiva serie mexicana creada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno finalmente está de regreso para seguir cautivando a la audiencia adolescente que estaba expectante por esta vuelta a la plataforma. La primera temporada de este thriller (que se estrenó el año pasado) tenía como premisa la amenaza de un hacker a los estudiantes de un colegio de México, quien aseguraba que iba a dar a conocer secretos bastante oscuros de los alumnos. Ante esa situación, Sofía (Ana Valeria Becerril) y Javier (Michael Ronda) unen fuerzas para intentar averiguar quién es la persona que los está hostigando de manera permanente.

Trailer de la segunda temporada de Control Z

La primera temporada concluyó con un esperable cliffhanger que no hizo más que alimentar la ansiedad por una segunda parte que, desde su trailer, promete mayores enigmas a resolver. “Este año escolar los secretos no son lo único en juego. Alguien les hará pagar por todos los problemas que han causado. Venganza, servida fría”, se desprende del adelanto. Asimismo, Control Z volverá con una figura ominosa que buscará aterrorizar a los estudiantes, quienes todavía no se han repuesto del daño que ocasionó el hacker.

Disponible desde el 4 de agosto.

*HIT & RUN (Primera temporada)

Hit & Run Netflix

Lior Raz y Avi Issacharoff volvieron a juntarse para trabajar en un nuevo proyecto tras el éxito del thriller israelí, Fauda. Su flamante producción, a la que Netflix describe como “[la historia] de un hombre que busca respuestas después de que un sicario mató a su esposa”, se volverá cada vez más intrincada.

Trailer de Hit & Run

Todo comienza cuando la vida de un ex agente encubierto se desmorona precisamente por el asesinato de su esposa que, como el título de la serie lo adelanta, se produce en una situación de “atropello y fuga” en Tel Aviv. Ávido de venganza, ese hombre en duelo comienza a investigar si esa operación está directamente ligada al que fuera su trabajo por tanto tiempo. Para poder unir las piezas del rompecabezas, el hombre rastrea a los responsables en Nueva York y lo hace con la ayuda de su ex pareja. Como nada es lo que parece en Hit & Run, cuanto más investiga el protagonista, mayores secretos descubre, algunos de los cuales fueron ocultados por su propia esposa.

Disponible desde el 6 de agosto.

*EL REINO

El reino MARCOS LUDEVID/NETFLIX

Terminó la espera. La anticipada serie argentina El reino finalmente se estrena este mes en la plataforma de streaming, luego de que se dieran a conocer las atractivas imágenes de la producción protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel. La ficción fue creada por la escritora Claudia Piñeiro y el realizador Marcelo Piñeyro, quien también codirige los ocho episodios de este thriller donde la política y la religión son clave.

Nancy Dupláa en El reino MARCOS LUDEVID/NETFLIX

El reino tiene como figura excluyente al pastor Emilio Vázquez Pena (Peretti), candidato a la vicepresidencia de la Nación. Cuando su compañero de fórmula es asesinado en el cierre de campaña, el hombre se prepara para lo inevitable: convertirse en el primer mandatario. Morán interpreta a su esposa, mientras que Dupláa se pone en la piel de la fiscal encargada de investigar el asesinato.

Trailer de El reino, la nueva serie argentina de Netflix

El reino tiene un elenco de lujo, con las actuaciones de Peter Lanzani, Vera Spinetta, Sofía Gala Castiglione, Santiago Korovsky, Alejandro Awada, Daniel Fanego, Ana Celentano y el Chino Darín. “Soy un espectador adicto a las series, pero como realizador nunca me había planteado hacer una. Cuando con Claudia recibimos la invitación de Netflix para presentarles un proyecto, ambos sentimos que era el momento perfecto para lanzarnos a jugar en otra arena, pero que solo lo haríamos si encontrábamos la historia que nos apasionara y que sintiéramos que solo la podríamos contar de este modo”, expresaba Piñeyro sobre esta ambiciosa producción nacional de K&S.

Disponible desde el 13 de agosto.

*LA DIRECTORA (Primera temporada)

La directora Netflix

Las fuerzas creativas que le dieron forma a esta nueva serie de Netflix hacen que se vuelva imposible mirar hacia un costado. La comedia dramática fue creada y escrita por esa gran actriz que es Amanda Peet. En cuanto a la producción, no solo es de Peet sino también de la protagonista (nada menos que Sandra Oh, quien busca seguir reinando en el mundo televisivo tras el éxito que le trajo Killing Eve) y de los showrunners de Game of Thrones, D.B. Weiss y David Benioff, además esposo de Peet.

La historia está ambientada en la prestigiosa Universidad de Pembroke, en la que la Doctora Ji-Yoon Kim (Oh) se convierte en directora del departamento de inglés (The chair es el título original de la serie, en relación al puesto que ocupa Kim). Todo empieza a complicarse cuando la mujer percibe que las exigencias son muchas y que no podrá satisfacerlas en un corto plazo.

Trailer de La directora

“La primera mujer de color en llegar a ser catedrática intenta satisfacer las expectativas de un Departamento de Literatura en decadencia”, adelanta la sinopsis de Netflix sobre la serie que tiene en su elenco a Holland Taylor, David Morse, Jay Duplass, Bob Balaban y Nana Mensah.

Disponible desde el 20 de agosto.

*TODO VA A ESTAR BIEN (Primera temporada)

Todo va a estar bien Netflix

La serie del mexicano Diego Luna es uno de los estrenos más prometedores del mes en la plataforma. La creación del actor, guionista y director -realizada a través de La Corriente del Golfo, la productora que fundó junto a su amigo Gael García Bernal- se centra en la vida de una pareja, y busca explorar tópicos como la monogamia, el amor romántico y los pormenores de una familia con todas sus complejidades. En este caso, con el foco en un matrimonio que se disolvió pero que deberá unirse por su hija y vivir bajo el mismo techo.

Trailer de Todo va a estar bien

Ambientada en México, Netflix adelanta que Todo va a estar bien es “una ‘dramedia’ [mezcla de drama y comedia] que reflexiona sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad”. En cuanto a los protagonistas, Luna convocó a Flavio Medina, Lucía Uribe, Isabella Vázquez, Pierre Louis y Mercedes Hernández.

Disponible desde el 20 de agosto.

*CLICKBAIT

Clickbait Netflix

La miniserie de suspenso creada por Tony Ayres y Christian White mostrará ocho puntos de vista diferentes “que aportarán pistas” sobre un perturbador hecho, de acuerdo a lo comunicado por la plataforma de streaming.

Trailer de Clickbait

El actor Adrien Grenier (El diablo viste a la moda, Entourage) interpreta a Nick Brewer, cuya vida parece relativamente normal, con una familia modelo y una cotidianidad sin sobresaltos. Sin embargo, un día Nick desaparece sin dejar rastro alguno y preocupando a su entorno... hasta que se hace viral un video en el que se lo ve herido sosteniendo un perturbador cartel. “Yo abuso de mujeres. A las cinco millones de vistas, moriré”. Tanto su esposa Sophie (Betty Gabriel) como su hermana Pia (Zoe Kazan) no sabrán cómo lidiar con la situación. Por un lado, rastrearán su paradero para salvarle la vida. Por el otro, empezarán a preguntarse si Nick está realmente confesando haber perpetrado los abusos. Clickbait se suma a las producciones que muestran el impacto que tienen las redes sociales y su famosa doble cara, y arroja una pregunta: “¿Quién es verdaderamente Nick Brewer?”.

Disponible desde el 25 de agosto.