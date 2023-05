Succession termina y ya resuena la posibilidad de un spin-off

escuchar

Hoy, una de las series más destacadas de los últimos años se despedirá de la pantalla. Pero a lo largo de su trama, Succession se encargó de ir dejando atrás a varios personajes interesantes que podrían adquirir profundidad en un spin-off.

Succession se convirtió en una de las grandes apuestas del catálogo de HBO Max y a lo largo de sus 4 temporadas, la trama fue ganando cada vez más espectadores. Los Roy lograron traspasar la pantalla y cada uno de sus protagonistas pisa fuerte en la audiencia. Sin embargo, para tristeza de sus fans, este fin de semana con la emisión de su episodio 10 la serie llega a su fin. Sin dudas, son muchos los personajes que podrían merecer un spin-off y tejer su propia historia en solitario.

Sobre esta posibilidad, el creador de Succession se pronunció en una entrevista con The New Yorker y dejó abierta la posibilidad de continuar con alguno de los hermanos: “Tal vez haya algo más que se pueda hacer aprovechando la buena forma en la que hemos trabajado en esto”, aseguró.

Por su parte, la jefa de series de HBO, Francesca Orsi, en una charla reciente con Deadline declinó por completo ese rumor: “No, no en este punto. Sé que se habló un poco sobre spin-offs, pero no, en absoluto”. Sin embargo, no fue del todo tajante y esbozó un porcentaje de posibilidad: “Nunca diré nunca, pero según instinto y en base a una serie de conversaciones sobre la evolución de Succession y estos personajes, en esta etapa no hay intención de separar a ningún personaje”, señaló.

El actor Kieran Culkin, como muchos fanáticos, no titubeó a la hora de exponer abiertamente su deseo de que la historia continúe. En una entrevista con la revista Interview expresó sentirse muy entusiasmado con la posibilidad de que hubiera una temporada 5. “Sabía que este no era el tipo de show que podía seguir y seguir. Pero siempre pensé en cinco temporadas”, indicó. “¿No podría haber una quinta, ahora que la serie es un poco diferente? Quiero ver qué más sucede. Y muy bien podría haberlo. Jess lo sabe”, dijo sobre Jesse Armstrong, showrunner de la serie. Pase lo que pase este domingo por la noche, sin duda la serie se instaló fuerte en una audiencia que reclama más y más de la trama.

Una trama atrapante

Succession continuó la tradición de HBO de genealogías familiares como Los Soprano o Six Feet Under

Los paralelismos entre ficción y realidad en Succession son inquietantes. “No quería una versión falsificada del mundo”, dijo el creador de la serie, el británico Jesse Armstrong, quien previamente escribió para tres series con la política en primer plano: Veep, Black Mirror y The Thick of It. La ficción surgió de un guion previo de Armstrong llamado simplemente Murdoch, que había concitado cierta atención en Hollywood, pero que nadie se animaba a producir. Logró convertirse en tema de una serie cuando Armstrong amplió su alcance para incluir el panorama más amplio de Wall Street, gracias a su familiaridad con barones de los medios y el entretenimiento norteamericano como Summer Redstone y John Malone.

El íntimo conocimiento que muestra tener la serie del mundo corporativo que describe, evidente en las escenas en las que entran en juego la complejidad de los vínculos familiares y los detalles de las internas en los directorios de las empresas, ha sido lo suficientemente persuasivo para captar espectadores que sabían poco y nada del tema. Incluso Jerry Hall -actual esposa de Murdoch, exesposa de Mick Jagger- es fanática consumidora de la serie.

Pero si todo fuera trabajo y nada diversión, la serie sería muy aburrida, y lo cierto es que Succession se aparta lo suficiente del mundo real para brindar una buena historia. Para crear el personaje del patriarca Logan Roy (interpretado por Brian Cox), Armstrong dice haber usado a Murdoch como figura fundacional, con pizcas de Redstone y de otros líderes de los medios, pasados y presentes. “Hasta de los Sulzberger”, agrega Armstrong, en referencia a la familia propietaria de The New York Times.

La serie es una sátira muy filosa y su principal víctima son las corporaciones norteamericanas, pero también se enfoca en la cobardía y codicia que suele impulsar a quienes deben lograr acuerdos empresarios. Y si bien la industria de los medios parece un entorno ideal para que ocurran esas cosas, Armstrong dice que a la hora de imaginar el mundo de la serie no se limitó a pensar en los magnates mediáticos. Succession continuó la tradición de HBO de genealogías familiares como Los Soprano o Six Feet Under, y cruzó con ingenio y elegancia la voracidad del poder y la tentación del ridículo.

