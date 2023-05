Dante Spinetta mandó al frente a Fito Páez por una promesa que no cumplió: “Nunca me olvidé”

escuchar

Pasó un mes desde que Netflix sumó a su catálogo uno de los títulos más esperados, El amor después del amor, una biopic basada en los primeros 30 años de vida de Fito Páez. A medida que pasaron los días, varias de las personas reales que fueron interpretadas en la serie se pronunciaron al respecto, como Fabiana Cantilo y Cecilia Roth. Ahora, fue el turno de Dante Spinetta, el hijo de Luis Alberto, ‘El Flaco’, que también tuvo una aparición. En una reciente entrevista dio su opinión respecto del contenido, rememoró su infancia con el “tío Fito” y lo mandó al frente por una promesa que le hizo cuando era niño, pero que nunca cumplió.

El amor después del amor, quedó inmortalizado como el primer tema del disco homónimo que Páez lanzó allá por 1992 y que se convirtió no solo en el mayor éxito de su carrera, sino en el disco más vendido de la historia del rock nacional. Ahora, es el título de la serie producida por Mandarina contenidos, que causó una verdadera sensación. A lo largo de ocho capítulos llenos de música, los fanáticos rememoraron los momentos más emblemáticos de la vida del músico, su infancia en Rosario, sus etapas más oscuras y sus grandes amores.

Los actores de El amor después del amor: Julián Kartún como Luis Alberto Spinetta, Ivan Hochman como Fito Paez y Micaela Riera como Fabiana Cantilo Julieta Horak / Netflix

Una de las apariciones claves en la serie es la de Luis Alberto Spinetta, íntimo amigo de Páez y quien le abrió las puertas de su casa y fue un sostén clave en su vida. Precisamente en una escena, se vio el momento en el que Fito conoció a los hijos del cantante, unos pequeños Dante, Catarina y Valentino. En una reciente entrevista que dio para Un día perfecto (Metro 95.1), el hijo mayor de El Flaco contó que vio la biopic y que le “encantó”.

“Me gustó la serie de Fito porque me hizo acordar mucho a mi infancia”, aseguró Dante Spinetta.“Vivíamos en una casa chica donde estaba todo mezclado. Mi viejo cocinando pizza siempre, mi vieja también. Nosotros éramos tres en ese momento”.

Asimismo, le preguntaron por la escena en la que su padre (interpretado por Julián Kartún) dejó todo para acompañar a Páez a Rosario repentinamente: “Mi vieja entendía la situación con Fito. En un momento él la pasó mal, yo me acuerdo esa sensación de que mis viejos se pusieron la camiseta, lo querían mucho y lo acompañaron”.

Dante Spinetta reveló la promesa que le hizo Fito Páez pero que nunca cumplió

“Fito realmente en un momento era como un tío. Me lo acuerdo con el pelo largo, los anteojos, la campera con cierre”, expresó el músico y destacó que la vestimenta del personaje principal en la serie está muy bien hecha. “Nosotros dormíamos los tres hermanos en un cuarto, porque Vera todavía no había nacido y Fito se sentaba en una sillita y nos contaba cuentos de sus viajes”.

Dante Spinetta siguió los pasos de su padre y se dedicó a la música Agencia AFV

Pero, para sorpresa de Nicolás Cayetano, Tamara Pettinato y Dalma Maradona, el cantante de 46 años reveló la promesa que le hizo Páez cuando él era niño y que hasta la fecha no cumplió: “Me dijo que me iba a comprar una campera igual a la de él, con cierres”. Entre risas, contó que el músico le dijo que esa prenda la vendían en Nueva York y se comprometió a traerle una, algo que no pasó. “Me la debe, no me olvidé”.

