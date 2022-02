Susana Giménez regresa a la pantalla en Porno y helado: cómo se luce la diva en el primer trailer

“Ahora viene lo mejor”, pronuncia Susana Giménez en el minuto uno del primer trailer de Porno y Helado, la nueva serie en clave de comedia que llega a la pantalla de Amazon Prime Video bajo la dirección de Martín Piroyansky. Tras permanecer siete años alejada de la actuación, la diva se luce en un papel haciendo gala de algunas de sus principales armas escénicas: la sensualidad y el humor.

La nueva ficción estará disponible en la plataforma a partir del 11 de marzo en más de 240 países. Creada, escrita y dirigida por el también actor y guionista, la producción cuenta la historia de Pablo, personaje interpretado por el propio Piroyansky, y de Ramón (Nachito Saralegui), dos treintañeros “perdedores” que junto a Ceci (Sofía Morandi), una joven estafadora, fingen tener una banda de rock.

Cuando la farsa se sale de control hasta volverse realidad, los obstáculos en el camino pondrán en peligro el proyecto de este desopilante trío, cuyas aventuras se intuyen en el adelanto. Los tres amigos se darán cuenta de que, finalmente, el vínculo que los une es lo más importante de la historia.

Susana, quien supo protagonizar a La Mary, de Daniel Tinayre, en los 70, se luce en las primeras imágenes del trailer. En diversas escenas, su personaje aparece acompañando a Ramón (Saralegui) cuando éste ya es integrante de la falsa formación musical. La reina de la televisión vuelve a sorprender ante las cámaras con su característica naturalidad y soltura en este nuevo reto compartido con actores y realizadores de generaciones jóvenes de la escena nacional.

El último trabajo actoral de la popular conductora, más allá de los sketchs de su programa, fue como protagonista de la pieza teatral Piel de Judas (2015), dirigida por Arturo Puig. Un año antes, Susana había realizado una breve participación en la película Delirium, junto a Ricardo Darín.

A través de las redes sociales, la diva argentina compartió meses atrás sus sensaciones frente a esta nueva vuelta a la interpretación. “Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie (...). No soy la protagonista, pero me divierte porque hace más de un año y medio que no hago nada artístico y tenía ganas de hacerlo”, decía, al tiempo que bromeaba en un video: “Les cuento que... No, no les puedo contar nada más, porque si no nos deschavamos”.

La diva, junto al director de la serie, el también actor y guionista Martín Piroyansky Prensa Amazon Prime Video

Con ocho episodios de 30 minutos de duración, la tira ha sido producida por Navajo Films, la productora liderada por Lucas Vivo García Lagos, con la colaboración de Claxson y Salado. Mariano Kohan y Mariano Varela son los productores ejecutivos y Lucía Garibaldi, ganadora como mejor directora en el Sundance Film Festival de 2019 por Los Tiburones, se unió a Piroyansky como segunda directora. El elenco se completa con Eliseo Barrionuevo, Martín Pavlovsky, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo y Favio Posca.

Susana Giménez junto a Nachito Saralegui, en una de las imágenes del adelanto de la nueva producción de Amazon Prime Video Amazon Prime Video

Con el debut de Porno y Helado, la creciente lista de títulos latinoamericanos en Amazon Prime Video sigue creciendo. En los últimos meses, la plataforma presentó El Presidente, La Jauría y Maradona: Sueño Bendito, mientras se prepara para lanzar Iosi el Espía Arrepentido, El Fin del Amor, Sayen, La Jauría S2, Colonia Dignidad y Noticia de un Secuestro.

Nachito Saralegui, Sofía Morandi y Martín Piroyansky, los tres protagonistas de la nueva serie de Amazon Prensa Amazon Prime Video

“Estamos muy felices de agregar Porno y Helado a la lista de emocionantes títulos que tenemos planeados para la Argentina y Latinoamérica. Esta divertida historia habla de las desventuras que experimentan las amistades en el mundo moderno y todo hecho posible por un sorprendente elenco”, dijo Javiera Balmaceda, de Amazon Studios, anticipando la ficción que llegará en marzo.