Victoria Vannucci desmintió su romance con Javier Milei, aunque aseguró que tienen “muchas cosas en común”

Esta semana, durante una emisión de Socios del espectáculo (eltrece), se habló de un posible acercamiento entre Victoria Vannucci y Javier Milei, ya que ambos comparten rabino en Miami y tras una sugerencia de este, el presidente de la Nación y la exmodelo se habrían encontrado para tomar un café luego de que el mandatario recibiera a mediados de abril la distinción de “Embajador Internacional de la luz” por parte de la organización judía Jabad Lubavitch.

En medio de estos rumores, la exesposa de Matías Garfunkel salió a aclarar la situación. “ Sé que se me está vinculando con el presidente de la Nación , el señor Javier Milei, por el cual tengo un absoluto respeto. Respeto la figura presidencial, respeto a mi país y a mi gente”, comenzó diciendo en un móvil con A la tarde (América), el cual realizó desde su casa. Y continuó: “Quiero que sepan que si bien tenemos muchas cosas en común, porque compartimos el amor por el judaísmo y compartimos rabino, y a pesar de que hay muchas partes de la información que sí son ciertas, esto no es real ”.

Vannucci aprovechó la ocasión para hablar un poco sobre el contexto del inicio de estos rumores. “He estado invitada a esta famosa cena, a la cual no pude ir, estuve invitada con mis dos hijos, Indiana (11) y Napoleón (9). Me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ninguna relación amorosa ”, afirmó.

“En algún punto se puede sentir como un halago, porque se me ve bien, porque la comunidad judía me ve con buenos ojos. Agradezco eso”, siguió expresando. “Pero no tengo sed de poder, no tengo sed de política . Me prometí a mí misma no hablar de política, pero deseo que a mi país le vaya muy bien, que a la gente le vaya muy bien, porque tengo a mi familia allá, gente que amo, mis amistades. No hay ningún tipo de lazo amoroso , que creo que es lo que necesitamos aclarar en este mensaje”, culminó.

Vannucci actualmente vive en el estado de Utah, Estados Unidos, en donde tiene una casa en el mismo terreno que su exmarido y padre de sus hijos. “Hace seis años que estamos separados. El divorcio está terminado hace rato y para dividir no hay nada. Es un tema muy toqueteado. En una época pudo haber sido millonario, pero las cosas cambiaron. Tiene sus propios problemas familiares y trato de mantenerlos lo más lejos posible. No vemos a la familia Garfunkel: ni él, ni mis hijos, ni yo”, le contó ella a LA NACIÓN hace unos días, en una entrevista exclusiva mano a mano.

Durante esa misma charla, también habló sobre el amor en su vida. Allí aseguró que hoy prioriza la vida en familia, junto a sus hijos , y la crianza de ellos como “seres buenos para el futuro”, además de su trabajo. Sin embargo, reveló que apareció un hombre en su vida que la está haciendo volver a creer en la posibilidad de construir una pareja. “He tenido mis minirrelaciones, nada serio. Y lo digo con todo respeto porque estuvo muy aclarado de mi parte. No tenía tiempo ni ganas. Cuando vendí mi restaurante lo hice para estar más tiempo con mis hijos y para darme una oportunidad. Hoy estoy conociendo a alguien y lo protejo ”, expresó y a pesar de que no quiso revelar la identidad de esta persona, LA NACIÓN pudo saber que es argentino y que no es famoso. “Tengo que darme el tiempo para procesar la situación, no estoy acostumbrada a estar con otra persona porque mi trabajo era mi pareja y tengo dos hijos. Quiero cuidar este nuevo amor”, añadió días antes de que se la relacionara con Milei y tuviera que salir a desmentirlo en su cuenta de Instagram.

