The Office: la nueva versión suma a sus primeros protagonistas, y una confirmación ilusiona a los fans

Escuchar

Emitida entre 2005 y 2014, The Office es una de las sitcom más importantes del siglo XXI. La comedia basada en la rutina de los empleados de una papelera llamada Dunder Mifflin fue una muy original propuesta que no tardó en capturar el corazón del público. Y apelando a un registro de falsa comedia, la serie fue un gran trampolín para la carrera de intérpretes como Steve Carell o John Krasinski, a la vez también recibió innumerables premios por la originalidad de su estilo y sus afilados guiones. Con el paso del tiempo y luego de su final, los fans pidieron infinidad de veces algún tipo de vuelta de esa serie y, en las últimas horas, se confirmó no sÓlo que una nueva versión está en marcha, sino también quiénes son los primeros nombres en sumarse a esta producción.

Domhnall Gleeson

Según publicó Variety, la próxima versión de The Office contará con Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore como dos de sus principales figuras. La productora detrás de esta ficción es Universal Television, que de momento no se pronunció al respecto. Al igual que el título original, esta adaptación de The Office también contará con un amplio elenco, en el que todos los intérpretes involucrados personificarán a distintos empleados de la oficina sobre la que gire la ficción.

Sabrina Impacciatore en el centro, acompañada de Haley Lu Richardson y Adam DiMarco MOMODU MANSARAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los nombres que están detrás de este regreso, son los de Michael Koman y Greg Daniels. Para los fans de la serie original, la presencia de Daniels es garantía de calidad porque él fue uno de los creadores y showrunner de The Office, y que se encuentre detrás de este nuevo producto implica un gran respeto por el tono de aquella ficción. Por otra parte, la buena noticia que ilusiona al público que seguía con avidez las desventuras de Michael Scott es que esta The Office no será un reboot, sino que otra historia que transcurrirá en el mismo universo. Por ese motivo, la posibilidad de contar en la nueva ficción con la aparición de viejos conocidos es muy concreta.

Domnhall Gleeson es un conocido actor, principalmente famoso por haber interpretado al General Hux en la última trilogía de La guerra de las galaxias y por trabajar en Cuestión de tiempo, una imprescindible comedia romántica. Con respecto a Sabrina Impacciatore, su rol más conocido fue en la segunda temporada de The White Lotus, donde compuso a la gerente del hotel en el que transcurría la trama.

Por otra parte, hace pocos días hubo una suerte de reunión de algunos miembros de The Office a través de una publicidad. Rainn Wilson y Jenna Fischer, junto a varios miembros de esa serie, volvieron a juntarse para un aviso que hizo las delicias de los nostálgicos fans de la papelera Dunder Mifflin.

Una polémica escena

Durante el octavo episodio de la sexta temporada, titulado “Koi Pond” (“El estanque de las carpas”), figuraba un gag que con el tiempo provocó malestar entre un sector del público y por ello sus creadores decidieron eliminar la escena en cuestión. En ella, Darryl acompaña a los pequeños en el tour y les indica que recibirán caramelos por su amabilidad y paciencia. Ante el grito de ilusión de los chicos, aparece Carell, por sorpresa, con una soga en el cuello.

“Chicos, sólo recuerden: el suicidio nunca es la respuesta”, señaló el personaje de Michael Scott al finalizar el octavo episodio de la sexta temporada de The Office. Luego añadió: “¿Por qué la Navidad es la única fecha en la que podés dar un mensaje? Esta es una salida fácil, no están solos”. La escena se emitió en el capítulo original en 2008, pero posteriormente fue eliminada al desatar la polémica entre los espectadores y ser catalogada de ofensiva. Así, tras su llegada a las platformas streaming, esta secuencia ya no aparece en y comienza directamente con sus protagonistas en el lugar de trabajo.

LA NACION