Tres series para el fin de semana: Superman & Lois, The Mighty Ducks y Flesh & Blood

Lauren Graham en The Mighty Ducks. Cuando se trata de madres televisivas, Lauren Graham podría -y debería- dar clases. Conocida por interpretar a Lorelei Gilmore en Gilmore Girls, la actriz también cumplió ese rol en la notable pero menos recordada Parenthood. En aquellas dos ficciones, como en este estreno, Graham consigue darle matices y sumarle interés a unos personajes que en manos de otro intérprete no se lucirían tanto. Su considerable carisma y habilidad para la comedia y el drama ahora se puso al servicio de este ciclo para toda la familia que recupera la historia de una serie de películas de los años 90 en las que el cínico ex jugador de hockey sobre hielo, Gordon Bombay (Emilio Estevez), se hacía cargo de un equipo juvenil, los Mighty Ducks del título, que tenía mejores intenciones que habilidades para el deporte. La nueva serie (a cargo de Steven Brill, guionista y director que escribió el relato original) repasar la misma narrativa aunque ahora quienes visten la camiseta de los patos son los poderosos a vencer, convertidos en una versión ultracompetitiva de los perdedores de antaño. Cuando al joven Evan (Brady Noon) lo sacan del equipo porque no tiene madera de campeón, su mamá Alex (Graham) decide crear una nueva escuadra para él y sus amigos no demasiado populares o ágiles. Para lograrlo necesita encontrar una pista de patinaje y resulta que la única disponible es la que administra Bombay, más convencido que nunca de que el hockey y los equipos juveniles no son lo suyo. Cada vez más parecido a su papá Martin Sheen, Estevez vuelve a ponerle el cuerpo y los constantes rezongues al entrenador Bombay. Una temporada. Disponible en Disney+

Dylan Walsh como el general Lane en una escena de Superman y Louis HBO Max

Dylan Walsh en Superman y Lois. Con la idea de darle una nueva vuelta al personaje de Superman y por fin contestar la pregunta de qué viene después de su final feliz con Lois Lane, esta nueva serie combina el relato de superhéroes con el drama familiar. Así, la ficción imagina que Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) y Lane (Elizabeth Tulloch) llevan más de una década casados, y siguen trabajando como periodistas en el Daily Planet de Metrópolis. Viven en esa ciudad con sus hijos mellizos, quienes no saben que detrás de los anteojos de su torpe papá se esconde el Hombre de Acero. Y claro, para completar el cuadro familiar y ser fuente de muchos de los conflictos de pareja aparece el general Sam Lane, padre de Lois y suegro de Superman. El personaje de Walsh, veterano de la ficción televisiva norteamericana conocido por sus papeles en Nip/Tuck y Blue Bloods entre muchos otros, suele trabajar en equipo con el superhéroe pero cuando se trata de su hija no pierde oportunidad de recordarle que él siempre estuvo en contra de su casamiento. Cuando los adolescentes de la pareja por fin descubran el secreto de su padre y deban adaptarse a su nueva vida en Smallville, los conflictos familiares tendrán tanto peso dramático como los intentos de Superman por salvar a la humanidad. Una temporada. Disponible en HBO Max

Imelda Staunton en la miniserie Flesh and Blood ITV

Imelda Staunton en Flesh and Blood. El año que viene cuando se estrene la quinta temporada de The Crown, el rostro de Imelda Staunton aparecerá en las monedas y las estampillas de la serie sobre la reina Isabel II, que ya se sabe que será interpretada hasta el final por la talentosa Staunton. Claro que hasta que llegue ese momento muchos espectadores reconocerán a la británica por su papel de la malvada Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter y tal vez por su actuación nominada al Oscar en El secreto de Vera Drake (2004) de Mike Leigh. Presencia constante en la TV de su país, en esta miniserie de suspenso policial Staunton interpreta a la entrometida Mary, vecina de la familia en el centro del relato. Una narradora poco confiable de lo que sucede en la casa de al lado cuando la viuda Vivien (Francesca Annis) empieza un noviazgo con Mark (Stephen Rae), un doctor jubilado. Desde el comienzo, al modo de otras series como Big Little Lies, los espectadores saben que en la casa de Vivien ocurrió una tragedia y la trama se desarrollará del pasado hasta el presente para ir revelando qué sucedió. Con un elenco que incluye además de a los veteranos Staunton, Annis y Rea, a otros reconocidos actores británicos como Claudie Blackey (Orgullo y prejuicio) y Russell Tovey (Years & Years), la miniserie consigue crear el necesario clima de sospecha e incertidumbre que atrapa a lo largo de sus cuatro episodios. Una temporada. Disponible en Flow